Как дешевле всего перевести 500 евро в Грецию

Простобанк исследовал стоимость перевода 500 евро в Грецию. Аналитики финансового сайта исследовали тарифы ведущих систем денежных переводов в мае 2022 года.
По состоянию на 03.05.2022 такие переводы в Грецию осуществляет 5 систем. Ниже в таблице опубликовали лучшие тарифы систем денежных переводов для упомянутых условий.
Рейтинг тарифов по переводу 500 евро в Грецию по состоянию на 03.05.2022 г.
1. INTEL-Express
- Расходы на перевод - 7,50
- комиссия за перевод - 1,50 %
- формат отправки - через отделение
- формат получения - без конвертации
2. Велсенд
- Расходы на перевод - 7,50
- комиссия за перевод - 1,50 %
- формат отправки - через отделение
- формат получения - без конвертации
3. Приват Мани
- Расходы на перевод - 9,00
- комиссия за перевод - 9,00 (сумма)
- формат отправки - через сайт
- формат получения - без конвертации
4. Вестерн Юнион
- Расходы на перевод - 12,50
- комиссия за перевод - 2,50 %
- формат отправки - через сайт
- формат получения - без конвертации
5. Маниграм
- Расходы на перевод - 29,00
- комиссия за перевод - 29,00 (сумма)
- формат отправки - через отделение
- формат получения - без конвертации
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