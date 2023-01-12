«Скинь на карту». Как банки проверяют переводы и безопасно ли получать неофициальный доход на платежную карту

Украинские чиновники заявляют о борьбе с тенью, а это означает, что любые доходы граждан – под пристальным вниманием госорганов. Но есть ли механизмы у государства отслеживать неофициальные платежи на карты, и в каком случае украинцам стоит опасаться последствий после получения дохода на карту?

Детенизация беспокоит государственные органы, которые стремятся так или иначе взять под свой контроль уровень получаемого гражданами дохода. Например, в конце 2022 года в Главном управлении ГНС в Винницкой области сообщили, что "актуальным направлением деятельности налоговых органов остается работа, направленная на детенизацию доходов населения, повышение уровня заработной платы и увеличение, в результате этого, поступлений налога на доходы физических лиц и единого взноса".

"В результате проведения контрольно-проверочных и других организационных мероприятий по выявлению наемных работников, труд которых используется без документального оформления трудовых отношений и надлежащего налогообложения, выявлено и легализовано 2732 физических лиц, обеспечено поступление 8,16 млн грн налогов, сборов и обязательных платежей. Кроме того, выявлено и привлечено к налогообложению 2071 граждан, которым предоставлялись различные услуги без уплаты налогов, в результате поступило 10,6 млн грн. налоговых платежей и единого взноса", — сообщили в управлении налоговой Винницкой области. То есть, налоговики старательно отслеживают тех, кто не платит подоходный и единый социальный взнос, а затем привлекают таких граждан к обязательной уплате налогового долга.

Фокус узнал, как государство идет по пути детенизации и может ли налоговая предъявить гражданам претензии по налогам, если те получают неофициальную зарплату на свою личную карту.

Детенизация и законы. Кто на самом деле контролирует доходы граждан

"Будучи участником международных кредитных программ, Украина ведет интеграцию современных стандартов обеспечения государственного контроля в сфере финансов. Детенизация украинской экономики является приоритетной задачей для власти как залог дальнейшего продуктивного сотрудничества с международными финансовыми институтами", — говорит Евгений Артюхов, старший партнер юркомпании "A.S.A. Group". По словам юриста, государство в праве применять процедуры финансового мониторинга к финансовым операциям украинцев, о чем говорится в законе "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" № 361 от 06.12.2019 года. Для обеспечения финансового мониторинга создан профильный орган – Государственная служба финансового мониторинга. Однако первичный финмон ведут первичные субъекты – банки.

То есть, у банков есть полный доступ к счетам граждан, и именно они обязаны выявлять подозрительные операции, что могут быть связаны с нелегальными транзакциями, в частности, отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Евгений Артюхов сообщил — задачей финмона является выявление факторов рисковости операций с активами в соответствии с Положением о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, утвержденном постановлением правления НБУ №8 от 02.01.2019 года, и блокирование такой операции до завершения проверки ее легальности.



"Если участник операции не подтвердит субъекту первичного мониторинга легальность происхождения прав по активам – в дело вступает государство в лице фискальных и правоохранительных органов", — говорит юрист.

Банки являются субъектами первичного мониторинга — они обязаны выявлять подозрительные операции по счетам клиентов и информировать о таких ГосфинмониторингФото: Pexels



Банки изучают операции клиентов, анализируя их периодичность, частоту, скорость снятия наличных после поступления денег и сумму. Чем выше сумма, тем больше шансов, что банк проверит операцию

То есть, любые поступления на счета, в частности, и банковские карты физлиц, банки изучают, и если какое-то пополнение карты сочтут подозрительным, могут блокировать операцию, пока получатель средств не предъявит документы, которые объяснят банку, что это за поступление и почему именно в такой сумме.

Хотя на мелкие пополнения в сумме 2-30 тыс грн большинство банков не обращают внимания, ведь в законе и в нормативных документах НБУ есть пороговая сумма, когда банки начинают пристально изучать поступление на счет. И речь идет о сумме 55 тыс грн и 400 тыс грн., а также выше 400 тысяч.

Стоп операция. Когда банк может заблокировать поступление денег на счет физлица в Украине

"Банки, в которых украинцы открывают карточные счета, на программном уровне ведут анализ финансовых операций своих клиентов с целью выявления совокупности факторов, которые могут указывать в том числе на нелегальность происхождения средств, полученных клиентом или накопление денежных сумм, не соответствующих официальным доходам такого клиента", — объясняет Евгений Артюхов.



При этом, алгоритм банковского финмона анализирует транзакции в совокупности факторов, и только наличие маркеров рисковости может привести к блокированию операции банком.

Евгений Артюхов перечислил такие ключевые маркеры:

плотная регулярность денежных переводов между физлицами за операционный день или календарный месяц,

повторяемость переводов денежных сумм в "до пороговом" размере, что может быть признаком дробления платежа во избежание финмониторинга,

слишком короткий промежуток времени между зачислением средств на счет и их снятием или списанием в пользу третьих лиц.



Чаще всего финмониторинг банков интересуют операции на сумму свыше 400 тыс. грн и крупные платежи за рубеж, так что зарплата на карту в размере 10 или 20 тыс грн вряд ли будет интересовать финансовый мониторинг банка.



Банки изучают только крупные операции — обычно на сумму более 400 тыс грн. По таким операциям может понадобиться документальное подтверждение легальности средствФото: Pexels

"На время военного положения банки не должны проверять источники происхождения средств в процессе их внесения наличными на счет, если сумма меньше пороговой — 400 тыс грн, однако это вовсе не означает, что финмониторинг банков больше не интересуется легальностью средств клиента. Банк может запросить документы о происхождении средств, и если клиент их не предоставит, то банк запретит расходные операции клиента с такими средствами, кроме их перевода на специальные счета, открытые НБУ", — предупредила Наталия Бута, главный бухгалтер юркомпании GLS.

Эксперт также назвала ключевые документы, которые могут подтвердить источник происхождения средств:

копия декларации об имущественном положении и доходах;

копии документов, подтверждающих получение наследства;

справка или информация, полученная от ГНС;

документы, подтверждающие получение страховой суммы по договору страхования;

выигрыш в лотерею, обретение права на сокровище;

договор получения кредита;

справки из других банков относительно остатка на счетах/выписки по счетам и т.п.;

копии документов, подтверждающих источники происхождения средств родственников;

выписка (справка) уполномоченного банка о поступлении на счет средств в гривне, полученных на территории Украины, как оплата труда, авторские гонорары, премии, призы; возмещение ущерба на производстве; возмещение по страховкам и решениям суда; выплаченные проценты по депозиту (за исключением самой суммы депозита).

Важные платежи. Когда налоговая может узнать о поступлениях неофициальной зарплаты на карту

Основной вопрос – может ли налоговая вообще отслеживать все поступления на карты украинцев, чтобы затем предъявлять претензии по сумме неуплаченного налога на доходы физлиц и ЕСВ. Эксперты говорят, что на данный момент у ГНС такой возможности нет.

"В соответствии с законодательством Украины, у государственных органов нет полномочий осуществлять проверку полноты уплаты налогов с доходов граждан или получать доступ к информации о движении средств на их счетах в банках, кроме как по решению суда. Своевременность и полнота декларирования доходов и налогов – на добросовестности граждан", — говорит налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

Она подчеркнула: законодательство обязывает банки и небанковские учреждения (например, сервисы по приему и переводу средств) осуществлять функции финансового мониторинга, то есть проверять суть сделки в момент ее осуществления, а также сопоставимость экономической активности и сумм документально подтвержденных доходов.



Работодатели могут в 2023 году переводить сотрудникам неофициальные зарплаты на карты - такие платежи не интересуют финмон банковФото: pexels.com

Но если ежемесячные суммы и характер поступлений денег на счета клиента не попадают под маркеры рисковости, о которых Фокус писал выше, то, фактически, в 2023 году выплата работодателем неофициальной зарплаты на карты сотрудникам не приведет к каким-либо последствиям ни для самого получателя зарплаты, ни для отправителя денег.

Что касается налогов, то, как отметила Александра Томашевская, обязанность уплаты налогов с сумм уплаченной зарплаты – на работодателе, как и ответственность за неуплату таких налогов.

"Иные доходы граждан, получаемые без учета налогов, подлежат декларированию в общем порядке путем представления годовой декларации о доходах. Налоговым органам достаточно сложно будет провести тотальные проверки большого количества граждан с целью выявления незадекларированных доходов, поэтому я считаю, что нет, ожидать претензий не стоит", — говорит Александра Томашевская.



Народный депутат Данил Гетманцев утверждает, что упрощенная система используется для уклонения от уплаты зарплатных налогов, и практику нужно сворачиватьФото: Кирилл Чуботин

Как объяснил Евгений Артюхов, из-за особенностей сохранения банковской тайны фискальные органы (ГНС Украины) могут получить расширенные сведения о наличии и движении средств на счетах налогоплательщика в банках только по решению суда, что прямо предусмотрено положениями п.73.4 Налогового кодекса Украины.

Наталия Бута тоже говорит, что проверять поступления на счета граждан государство может только при наличии информации о нарушении гражданином законодательства Украины. Таким образом, по решению суда налоговая может получить данные из банка об объеме и обороте средств на счетах, а органы прокуратуры, НАБУ и Государственное бюро расследований могут получить данные о транзакциях по счету в связи с делами по выявлению необоснованных активов и сбору доказательств их необоснованности. Кроме того, органам государственной исполнительной службы, частным исполнителям банки передают информацию в связи с вопросами исполнения решений судов и решений о наличии и/или состоянии счетов должника.



Чтобы налоговики получили доступ к данным счета физлица, необходимо решение судаФото: Flickr

Если же никаких расследований в отношении гражданина не ведется, и его операции по счету не вызывают вопросов у финансового мониторинга банка, то налоговая не получит никакой информации о движении средств по его карточному счету. Это означает, что зачисление зарплат на карты граждан, которые, как правило, составляют в Украине, в среднем, сумму в пределах 30 тыс грн., в 2023 году будет оставаться достаточно безопасным способом взаимоотношений между работодателем и наемным сотрудников.

Однако так будет не всегда – государство постоянно усиливает методы контроля. Например, как сообщил Евгений Артюхов, в 2022 году Украина присоединилась к Многостороннему соглашению об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах, и вскоре ожидается окончательное принятие закона (законопроект №8131 принят за основу в ноябре), который имплементирует это соглашение и СRS-стандарт (Common Reporting Standard) в Украине.

"Финансовые учреждения будут проверять счета частных лиц и компаний (финансовые счета), на которых хранятся средства и учитываются ценные бумаги, например, облигации", — отметил Евгений Артюхов.