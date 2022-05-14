Как защитить себя от навязчивых коллекторов?

Коллекторы. Этого слова боятся многие, кто обращается в микрокредитные организации. Стоит ли их бояться? Если организация работает честно, то нет. Коллекторские компании – не карательный орган или инструмент, они лишь должны напоминать клиентам, что нужно погасить задолженность, заниматься их поиском и попытаться выйти на связь. Добросовестные коллекторы, которые видят, что заемщик хочет погасить задолженность по кредиту, помогают ему, рассказывают о возможностях реструктуризации задолженности, а иногда даже могут простить часть процентов.



Эксперты, прежде чем взять кредит, рекомендуют проверить отзывы о компаниях, посмотреть рейтинги, лицензии, обратить внимание на длительность работы на рынке. Например, на ресурсе Мета.юа, представлен рейтинг всех организаций, таких как Ccloan, Манивео. Есть информация на каких условиях выдает манивео кредит, общие данные о компании, ее лицензии, собраны ответы на частые вопросы.

Но есть и те компании, что переступают все границы дозволенного:

Высылают угрозы;

Шантажируют клиентов;

Портят их имущество;

Причиняют вред имуществу родных заемщика;

Занимаются травлей и преследованием;

Очерняют репутацию человека.



К сожалению, именно такие компании сформировали мнение потребителей о коллекторских компаниях. Нельзя сказать, что их нет. Их мало, они есть, никто не хочет попасть на такую организацию.

Что делать с «черными» коллекторами?

Что делать в ситуации, когда коллекторы начинают угрожать? Как защитить себя и своих родных от незаконных действий со стороны организаций?

Если коллекторы начинают угрожать, звонить родственника или заемщику, то это является нарушением законодательства. Если поступают угрозы о «принудительном взыскании долга», то это пустые угрозы. Такие процедуры могут проводиться только по решению суда.

Если заемщика донимают звонками и угрозами по кредиту, который он не оформлял, а кто-то указал его «поручителем», то можно позвонить в организацию и написать жалобу, а потом позвонить в НБУ по номеру телефона 0 800 505 240.

Нужно также зафиксировать нарушения законодательства со стороны коллекторской компании: фотофиксация, видеофиксация, скриншоты переписок, записи телефонных разговоров. А затем, собрав все данные, обратиться в суд и органы по защите прав человека.

Именно эти два органа занимаются контролем соблюдения законодательства в сфере защиты персональных данных пользователей и граждан.

Да, в будущем планируется пакет решений и изменений в работе коллекторских организаций, которые смогут их регулировать, но пока, заемщики должны уметь постоять за себя сами. И главное – не бойтесь обратиться в суд.