Только под расписку. Как правильно одалживать деньги, чтобы точно вернуть их обратно. ПРИМЕР

Финансовая ситуация в семье может быть сложной, а это значит, что рано или поздно у многих возникает вопрос, как одолжить деньги. Юристы рекомендуют действовать согласно Гражданскому кодексу. Фокус узнал, какова юридически верная процедура для оформления денег в заем частными лицами.
В Украине передача денег в долг предусмотрена Гражданским кодексом Украины. А конкретные требования к форме, реквизитам, содержанию расписки сформированы в результате многолетней судебной практики.
Как правильно написать расписку о займе денег.
Правильная расписка о займе денег или других ценностей даст возможность получить их обратно через суд в 99,9% случаев, пояснил Фокусу Игорь Лавриненко — советник, адвокат юрфирмы Totum. Однако, по его словам, в 50% случаев люди допускают ошибки — и тогда вернуть долг даже через суд становится сложнее.
Оформить расписку о займе денег правильно — это очень важно. Но для начала стоит понять, какие типы расписок существуют и чем они отличаются.
Долговая расписка — это документ, который подтверждает заключение договора займа и его условий, она свидетельствует непосредственно о факте получения должником от кредитора определенного количества денег или вещей. Так постановила Большая Палата Верховного Суда от 16 января 2019 г. по делу № 464/3790/16-ц, объяснил Фокусу управляющий партнер юркомпании Winner Игорь Ясько.
"Необходимо отметить, что денежные средства или вещи предоставляются на условиях и в соответствии с договором займа, который стороны заключают между собой и в котором согласовывают существенные условия предоставления средств/вещей, а расписка является лишь документом, подтверждающим фактическую передачу заемщику денежных средств/вещей кредитодателем", — уточняет адвокат, арбитражный управляющий юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Камша.
Денежная, имущественная или долговая расписка по своей сути — один и тот же документ, который подтверждает передачу денег или другого имущества взаймы и обязанность вернуть деньги/имущество, говорит Ирина Усиченко, адвокат АО "Мисечко и Партнеры".
С юридической точки зрения между долговой и денежной распиской нет никакой разницы, согласен Игорь Лавриненко. Однако с точки зрения содержания их можно различить, отмечает эксперт: "Любая денежная расписка является долговой, но не любая долговая будет денежной".
Например, если речь идет о передаче в долг зерна или золота — это зафиксирует долговая, но не денежная расписка. Потому что занимается определенный вид продукции, товаров или имущества, что имеют определенную оценочную стоимость, а не непосредственно деньги.
Правильная расписка о займе денег должна быть составлена заемщиком обязательно в письменном виде, подчеркивает Ирина Усиченко.
Кстати, кроме подписей, рядом в расписке обязательно нужна расшифровка — имя, фамилия и отчество тех, кто подписывает расписку о передаче денег (имущества) в долг. Некоторые юрфирмы также рекомендуют заключать договор о займе и подписывать расписку в присутствии свидетелей, чьи данные также в таком случае можно указать в документе (в расписке).
Игорь Лавриненко говорит, что расписка основывается на трех аспектах: платности, срочности, возвратности.
Долговая расписка: образец Фото: Википедия
Юрист отмечает, что если стороны не заключают нотариально удостоверенного договора, все эти составляющие обязательно должны быть в расписке. При отсутствии одной из этих характеристик или возможности произвольного толкования суд может не признать документ распиской.
Бывают случаи, когда заемщик при оформлении расписки забывает прописать вопрос уплаты процентов за пользование заемными средствами — или же уточнить, что ссуда возвращается без начисления процентов, рассказывает Александр Камша.
"На самом деле, в интересах заемщика четко отметить данное условие в расписке. В случае, если в договоре ссуды и в расписке отсутствует указание о беспроцентной ссуде – у ссудодателя появляется право на взыскание с заемщика процентов за пользование ссудой в размере учетной ставки Нацбанка (сейчас это 25% годовых, — Фокус)", — поясняет Камша.
Эксперт обращает внимание на важный нюанс: такое правило работает только по отношению к долгу в гривне.
Хотя вообще законы не запрещают частные кредиты в иностранной валюте — в таком случае в расписке нужно правильно указать валюту займа — заемщик будет обязан вернуть такую же сумму и, конечно, в той же валюте.
Сумму в расписке нужно указать обязательно прописью, рекомендует Игорь Ясько.
Если расписка оформлена правильно, вероятность возврата имущества через суд 90-99%, и это не будет для проблемой для выдавшего деньги в долг человека, заверяет Игорь Ясько.
До момент возврата имущества ссудодателю нужно обязательно хранить расписку, подчеркивает Ирина Усиченко.
"Наличие оригинала долговой расписки у займодателя свидетельствует о том, что деньги были переданы заемщику и не возвращены. А наличие оригинала расписки у заемщика свидетельствует о выполнении им обязательства по возврату денежных средств в полном объеме", — говорит Усиченко.
Если заемщик добровольно не возвращает деньги, Игорь Лавриненко рекомендует сначала обратиться к нему с претензией на выполнение требований.
"Нужно составить претензию на выполнение требований законодательства, в которой указать требование вернуть средства в срок до определенной даты на определенный банковский счет. Претензию нужно отправить ценным письмом с описанием вложенного, почтовую квитанцию — сохранить. Если этого не сделать, суд может решить, что должник не был уведомлен должным образом", — объяснил Лавриненко.
По его словам, обращение к заемщику с претензией необходимо, чтобы в дальнейшем убедить суд, что заимодатель сделал все, чтобы урегулировать вопрос во внесудебном порядке.
В целом, согласно закону, у ссудодателя есть три года, чтобы обратиться в суд с вопросом требования денег, предоставленных в долг по расписке.
"Течение исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права", — заключает Игорь Ясько.