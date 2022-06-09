«ПриватБанк» выплачивает 2500 грн помощи от Красного Креста. Кто и как может получить

«ПриватБанк» начинает выплаты помощи украинцам в рамках совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Минсоцполитики.

Красный Крест будет оказывать финансовую помощь малоимущим семьям из пострадавших общин.

Размер пособия составляет 2500 грн на человека в месяц, продолжительность программы – 3 месяца.

Средства будут перечислены непосредственно главе домохозяйства: переводом PrivatMoney на банковскую карточку украинского банка, зарегистрированную в Минсоцполитике.

Если получатель не имеет зарегистрированной банковской карты, помощь можно получить в отделении «ПриватБанка» или по телефону 3700 – на карту «ПриватБанка», указав ее при получении, или наличными.



Регистрироваться для участия в программе не нужно – получатели помощи, чей номер телефона доступен, будут проинформированы о включении в программу через SMS-сообщения от Красного Креста.

Кто может получить помощь?

Помощь получат семьи, имеющие официальный статус малообеспеченных, зарегистрированные в Министерстве социальной политики и до 24 февраля 2022 года проживали в одной из общин, пострадавших от вооруженного конфликта (независимо от того, уехала эта семья или осталась в общине).

Среди регионов, где будет предоставлена помощь пострадавшим общинам – Донецкая, Луганская, Запорожская, Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.



