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Главная » Новости » Экономика » 2022 » Июнь » 9 » 16:40:11

«ПриватБанк» выплачивает 2500 грн помощи от Красного Креста. Кто и как может получить

Сегодня, 16:40:16 298 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«ПриватБанк» выплачивает 2500 грн помощи от Красного Креста. Кто и как может получить

«ПриватБанк» начинает выплаты помощи украинцам в рамках совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Минсоцполитики.

  • Красный Крест будет оказывать финансовую помощь малоимущим семьям из пострадавших общин.
  • Размер пособия составляет 2500 грн на человека в месяц, продолжительность программы – 3 месяца.
  • Средства будут перечислены непосредственно главе домохозяйства: переводом PrivatMoney на банковскую карточку украинского банка, зарегистрированную в Минсоцполитике.
  • Если получатель не имеет зарегистрированной банковской карты, помощь можно получить в отделении «ПриватБанка» или по телефону 3700 – на карту «ПриватБанка», указав ее при получении, или наличными.


Регистрироваться для участия в программе не нужно – получатели помощи, чей номер телефона доступен, будут проинформированы о включении в программу через SMS-сообщения от Красного Креста.

Кто может получить помощь?

Помощь получат семьи, имеющие официальный статус малообеспеченных, зарегистрированные в Министерстве социальной политики и до 24 февраля 2022 года проживали в одной из общин, пострадавших от вооруженного конфликта (независимо от того, уехала эта семья или осталась в общине).

Среди регионов, где будет предоставлена помощь пострадавшим общинам – Донецкая, Луганская, Запорожская, Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

Тэги: ПриватБанк, помощь, красный крест, деньги, финансы
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