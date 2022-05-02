Живой Журнал

Живой Журнал - обзор блогосферы и соцсетей.
Сегодня: Четверг, 05 Мая 2022    16:34:07
|
Главная » Новости » Экономика » 2022 » Май » 2 » 19:20:05

Новый вид помощи назначен переселенцам в Украине: что могут получить украинцы

02 Мая 2022, 19:20:05 1135 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Новый вид помощи назначен переселенцам в Украине: что могут получить украинцы

Переселенцы (внутренне перемещенные лица) могут получить от Красного Креста еще один вид помощи. Более подробную информацию об этом читайте в этом материале.
 
Речь идет о тех украинцах, которые переехали из регионов, где ведутся активные боевые действия, и временно поселились в Киеве. Дополнительная помощь Общества Красного Креста в размере до 4 500 гривен. Об этом сообщила глава Киевской городской организации Общества Красного Креста Украины Татьяна Гоенко.
 
Однако эти средства можно получить не в виде наличности или пересчета на банковскую карту. Первый этап помощи предполагает раздачу сертификатов на покупки любой продукции в сети "Сильпо". И их будут получать только самые уязвимые категории населения, а именно:
  • семьи, где воспитывается ребенок с инвалидностью;
  • лица с инвалидностью I группы;
  • семьи, в которых воспитывается трое и более детей (до 16 лет);
  • семьи, в которых есть хотя бы один ребенок-сирота (до 16 лет).
     

Кто и какую сумму получит

Сумма пособия также будет неодинакоойа. Так, лица с инвалидностью I группы смогут получить три сертификата на покупки в "Сильпо" на сумму 500 гривен (т.е. всего 1 500 гривен). А другим категориям будет доступно 9 сертификатов по 500 гривен (т.е. 4 500 гривен).
 
Также стоит обратить внимание, что ваучер будет действовать следующим образом: если человек купил продуктов на сумму 510 гривен, ему придется доплатить 10 гривен. А если купить на сумму менее 500 гривен, сдачи не дадут.

Как и где получать сертификаты

Все внутренне перемещенные лица, зарегистрированные на правом берегу Киева, смогут получить ваучеры каждую среду и пятницу. Придти нужно по адресу ул. Владимирская, 51В (Vcentri Hub).
 
А если вы зарегистрированы на левом берегу Киева, то сертификаты будут раздаваться по адресу ул. Миропольская, 19 (вблизи станции метро "Черниговская") каждый вторник. Выдача будет прододжаться с 10 часов утра до 16 часов вечера. Процесс будет проходить в порядке живой очереди.
 
Не забудьте предъявить следующие документы:
  • паспорт;
  • справку о статусе внутрпенне перемещенного лица;
  • идентификационный код;
  • справку о назначении группы по инвалидности;
  • распоряжение об опекунстве или свидетельство о рождении ребенка/детей.
 

Видео как получить статус ВПО и получить помощь

Тэги: переселенцы, помощь, беженцы, финансы
Комментариев: 0
Полезное объявление:

Новости по теме: