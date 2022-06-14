30 идей, как получать пассивный доход в 2022 году

1. Сдача квартир в аренду

2. Сдача в аренду коммерческих помещений

3. Зарубежная недвижимость

4. Апарт-отели и хостелы целиком

5. Номер в апарт-отеле

6. REIT

REIT — real estate investment trusts — фонды недвижимости, которые можно купить на фондовом рынке США через американского брокера (большой выбор) или через украинских брокеров (маленький выбор).

REIT покупают или строят недвижимость, сдают ее в аренду или продают. Операции с недвижимостью и активы в недвижимости должны приносить не менее 75% годового дохода. По своей сути REIT похожи на ETF. Через REIT можно инвестировать в недвижимость, например, отели, торговые центры, офисную недвижимость, REIT могут владеть десятками и сотнями объектами недвижимости. Главный плюс что они по закону обязаны направлять 90% прибыли на дивиденды, то есть они не могут их срезать. Однако здесь есть минус - на самом деле REIT это не инвестиции в недвижимость, а инвестиции в бизнес на недвижимости. Поэтому при кризисе котировки REIT-ов летят вниз точно также как и котировки акций.

7. Новостройки на котловане

8. Доверительное управление

9. Криптовалюта

Рабочая схема, которой пользовался я: входим заранее определённой суммой денег, например, 1000 $ и самое главное не увеличиваем эту сумму, как только сумма стала 1200 $ выводим “жирок” 200 дол., оставляя 1000 $., когда сумма депозита стала снова 1200 $ выводим опять то что накапало и т.д.. Таким образом мы вернули тело депозита, а дальше можем держать крипту или вывести всё под ноль. Такая схема отлично работает с агрессивными инвестиционными инструментами.

10. Дивидендные акции США

11. Акции роста США

сейчас ваш капитал был бы равен более $58 571 долларов. При этом вы заработали бы не только на росте цены акции и дивидендах, но и на девальвации рубля, ведь курс доллара в 2010 году был 30 рублей за 1 доллар, а сегодня уже гораздо выше. Вход в такие акции от 200$, доходность от 10% до 50% годовых в долларах.

12. ETF на рынке США

13. Облигации на рынке США

14. Информационные сайты

15. Лидген-сайты

“Добрый день, мы занимаемся кузовщиной, но у нас есть лишние лиды и по КПП, давайте мы повесим ваш телефон и контакты на 2 недели посмотрите и договоримся”

16. Деление недвижимости на части

17. Субаренда недвижимости

18. Займы под процент

19. Сдача в аренду автомобилей

20. Блог

21. Депозит в долларах

22. Инфобизнес

23. Паблики в социальных сетях

24. Долевое участие в бизнесе

25. Партнёрские программы

Стоит отметить что тут вы сильно зависите от условий партнерской программы, например, недавно Амазон срезал комиссию за свои товары и все кто работал с этой партнёркой стали зарабатывать в 2-3 раза меньше денег в один день.

26. IPO

27. Венчурные инвестиции

28. Накопительные счета

29. Гаражи и паркоместа

30. Инвестиционные монеты

Как получать пассивный доход онлайн?

Автор YouTube-канала про инвестиции Степан Ермаков сделал большую подборку способов пассивного дохода.Привет, меня зовут Ермаков Степан я инвестор и интернет-предприниматель. Какие варианты пассивного дохода могут быть как на фондовом рынке, так и за его пределами? Рассмотрим, сколько можно заработать и какой порог входа в различные инвестиционные инструменты. Я составил максимально полный список вариантов, многие из этих способов попробовал лично.Всё просто - покупаем квартиру и сдаём её в аренду на долгий срок через Dom.Ria или посуточно через OLX, Booking или AirBnb, получаем постоянный доход. Обычно доходность таких вложений 5-7% годовых в гривне на долгосрочной аренде и 10%+ при краткосрочной. Огромный плюс, что доходность ежемесячная. Вход отличается в зависимости от города проживания, в среднем от 20 тысяч долларов.Вход в коммерческую аренду уже гораздо выше, зависит от города, но ориентировочно от 50 000 долларов, но по факту лучше от 100 000. В среднем доходность коммерческих помещений выше 10% годовых считается хорошей, ниже 10% низкой, в среднем 10% годовых.Здесь можно как сдавать такую недвижимость через управляющую компанию, так и перепродавать после этапа котлована опять же через посредников. Вход от 30000$, доходность до 10%-20% годовых.Обычно люди берут бывшую коммунальную квартиру на первом этаже, делят её на отдельные номера, а потом сдают через Booking туристам самостоятельно или через управляющую компанию. Вход в такие инвестиции от 100 000 $, доходность до 16% годовых.Застройщик стоит апарт-отель, в котором можно приобрести отдельный апартамент и сдавать его через управляющую компанию застройщика, вход от 30 000 $. Доходность до 15% годовых.Но тут вы должны помнить, что вы сильно зависите от управляющей компании, если она управляет хорошо, то всё замечательно, а если начнёт управлять плохо и рейтинг на Booking упадёт, то у вас возникнут огромные проблемы не только с доходом, но и с продажей такого апартамента.Я задавал такие вопросы Управляющим компаниям и ни одна не смогла ничего вразумительного ответить. Сами посудите - другим людям такой апартамент не будет нужен т.к. он приносит мало денег, а вашим соседям и подавно - они сами будут стараться избавиться от такого апартамента. Лучше всего, когда вы можете этот номер сдавать самостоятельно, отказавшись от услуг Управляющей компании. Уточняйте этот момент в договоре.Очень интересный вид пассивного дивидендного дохода.Падение ETF VANGUARD REAL ESTATE (VNQ), в состав которого входит большинство REIT на рынке США Ермаков СтепанК тому же так как 90% по закону они обязаны направлять на дивиденды то они не могут направить деньги на поддержание своей работы во время кризиса срезав дивиденды. Вход от 10$, дивидендная доходность от 2% до 10% в долларах.Инструмент, активно опробованный лично мной. Покупаете квартиру на этапе котлована. продаёте по переуступке права собственности на этапе когда дом почти сдали.Вход от 20 000 $, доходность до 15% годовых. Стоит отметить, что сейчас этот вид инвестиций сильно просел. Если в Киеве в 2014 году можно было купить квартиру-студию за 20 000 $ и она уходила за 25 000 $, то потом денег у людей стало меньше, а квартир гораздо больше. Квартиры стоили уже 30 000 $, а продавались за 33 000 $ через 2 года и доходность сильно снизилась.От слова доверие, но очень часто в этой схеме происходит обман. Находим трейдера, который умеет успешно торговать и привлекает деньги в управление и будет давать вам процент от успешных сделок.Правда здесь зарыт конфликт интересов - трейдер получает процент если наторговал в плюс, но только вы получаете убыток если он наторговал в минус.Для трейдера это игра супер выгодна (он-то ничего не теряет), а для инвестора - нет. К тому же счёт может быть полностью опустошен за 1 день, и вы ничего не предъявите, трейдер скажет просто - не получилось и пойдёт искать следующего инвестора. При участии в таких схемах обязательны 3 пункта 1) требуйте брокерский (именно брокерский, никакой другой) отчёт за предыдущие периоды и смотрите реальность сделок и доходностей 2) мониторинг счёта 3) деньги должны располагаться на вашем счету, а у трейдера только возможность торговать, но не выводить деньги. На моих глазах я видел, как люди потеряли более 100 000 $, потому что не следовали этим пунктам.В основном из всех криптовалют сейчас инвестируют только в биткоин, но в наличии есть и множество другой "крипты". Уже очевидно, что никаким способом платежа это не станет (ни одно государство не позволит платить налоги криптой), а фундаментальных причин для роста криптовалюты нет. Но тем не менее это инструмент, на котором можно зарабатывать на краткосрочном движении цены.Вход от 10$ доходность сильно скачет.В США много компаний, так называемых дивидендных аристократов которые увеличивают дивиденды 20, 30 и даже 50 лет подряд. Обычно компания, которая платит дивиденды — это крупный стабильный бизнес типа Coca Cola или Exxon Mobil, как правило компании уже некуда расширяться, все рынки захвачены, все пользователи получены, есть огромная чистая прибыль которая не сильно растёт. Акции этих компаний относятся к медленно растущим, стоит отметить что любая быстрорастущая компания рано или поздно превращается в медленно растущую. Дивидендная доходность таких компаний от 2% до 10% в долларах США, вход буквально от 50$ Дивиденды точно также увеличиваются со временем.На рынке США гораздо больше компаний, ориентированных на рост и которые либо не платят дивиденды, либо платят их в небольшом размере. Возьмем компанию Apple - на данный момент дивиденды всего 1%, зато за 10 лет её акции возросли на 934%Представьте, что в 2010 году вместо iPhone за 1000$ вы бы вложили 1000$ в акции Apple и каждый месяц добавляли бы по 100$ Как вы думаете сколько денег было бы у вас сейчас? Правильный ответ:На американском рынке выбор ETF гораздо шире, их там более 2000 штук. Есть отдельные ETF на целые сектора экономики, такие как энергетика, медицина, IT и так далее. Комиссии ETF на американском рынке традиционно гораздо ниже российских, а авторитет провайдеров ETF гораздо выше. Вход в инструмент от 50$, доходность от 5% до 50% годовых.Очень консервативный инструмент, который нацелен на сохранение капитала. Доходность в долларах американских трежерис (государственных облигаций США) около 1,3% если брать 30-ти летние облигацииОблигации крупных корпораций дают 3-4% годовых, более рисковых 5-6-7%. Вход от 100$.Я очень хорошо разбираюсь в этой сфере, так как занимаюсь ей уже около 10-ти лет. Вы создаете или покупаете на бирже сайт на котором расположены статьи, отвечающие на информационные вопросы, например, “как оформить материнский капитал” или “как переехать в Норвегию на ПМЖ” и тому подобные. Продвигаете этот сайт в поисковых системах, завешиваете сайт контекстной рекламой от Рекламной Сети Яндекса, Google AdSense и других партнёрских программ и получаете дополнительный пассивный доход в интернете с кликов, показов и лидов с такой рекламы, заработок сайтов ежедневный. Один проект может зарабатывать онлайн от 100 до 2000 тысяч долларов в месяц.Чаще всего делают сеть сайтов, например, 10 штук которые зарабатывают 200 долларов в месяц, таким образом общий заработок 2000 долларов в месяц. Нужно учитывать риск возможного бана сайта и срок жизни контента (плюс-минус 3 года). Кстати, есть сервисы по продвижению таких сайтов, которые подливают трафик на молодые сайты для того, чтобы они росли в поисковых системах. Вход в такие инвестиции от 1000$, доходность от 65% годовых.Вы создаете сайт псевдо-фирмы, например, по ремонту коробок передач в Житомире, оптимизируете его и привлекаете на него поисковый трафик, после того как трафик пошёл вы звоните в настоящую фирму по ремонту КПП и говорите:Далее по сути вы просто сдаёте сайт в аренду, обычная цена 200 долл / месяц.Покупаете 1-2-3 комнатную квартиру в ипотеку, делите её на несколько и сдаете по отдельности посуточно или на долгий срок. Доходность до 15% годовых. Вход от 30 000$.Вы находите квартиру или коммерческое помещение, которое сдаётся в аренду, платите арендатору, а сами пересдаёте этот объект по-комнатно, по-офисно или по частям. Доходность до 15% годовых. Вход от 2000$.Займы частным лицам и компаниям под процент без залога. Вход и доходность сильно варьируются, как договоритесь. Риски потери денег при займах без залога запредельные.Покупаете автомобиль, чаще всего это Hyundai Solaris, Kia Rio или Volkswagen Polo и сдаёте их в аренду таксопарку или таксисту. Доходность около 20-30% но нужно учитывать, что машину могут разбить, украсть, сломать и она может потерять в цене.Вы можете завести блог на одной из многочисленных платформ, например, Instagram или YouTube и продавать в нём рекламу. Важный момент, чтобы способ работал нужно вначале очень много вкладывать в продвижение. Кстати, вы знали, что Дуейн Джонсон при подписании контракта на фильм отдельно берёт 1 млн. $ за пиар фильма в своем Инстаграм-аккаунте?Доходность до 2% годовых в долларах, страховка распространяется в том числе на долларовые депозиты, но при страховом случае деньги вам выплатят в гривне по курсу, у меня однажды произошел такой случай. Вход от 100$.Тут всё всем известно, если вы являетесь экспертом в какой-либо теме, то вы можете продавать свои курсы, вебинары и семинары.Вы покупаете или создаете паблики в Телеграм или Facebook, а далее начинаете продавать на них рекламу через автоматизированные системы (например, Instant Articles для Facebook) и биржи этих социальных сетей, а также напрямую, плюс можно переливать трафик на сайт и зарабатывать уже с него. Если что-то пойдёт не так паблики всегда можно продать так как пользователи остаются на вашем паблике. Есть риск банов и пессимизаций пабликов.Вы входите своими деньгами в какой-либо бизнес и получаете часть прибыли, при этом оперативное управление осуществляет ваш партнёр. Риски в такой схеме огромны, но все же такую схему нельзя сбрасывать со счетов.Например, партнёрская программа Amazon или Ali Express, а также множество серых партнёрских программ. Чаще всего в этой схеме участвует сайт или блог, на котором размещены партнёрские ссылки, ваша задача привлечь трафик, и чтобы он сконвертировался в покупку.IPO (Initial Public Offering) — первая публичная продажа акций акционерного общества. Вы участвуете в первичном размещении акций на бирже, а когда акции вырастают продаёте их после лок-ап периода или раньше используя форвард или шорт. Минусы - маленькая аллокация. Аллокация это то, сколько вам дадут акций на вашу заявку. Например, вы хотите купить акций на 1000$, и знаете, что аллокация будет примерно 10%. Это значит, что вам нужно подать заявку аж на 10000$ и получается, что 9000$ просто не работают. К тому же на хорошие IPO аллокация маленькая 5-15%, а на плохие большая 30-50%, поэтому одно неудачное IPO может перекрыть все удачные разом. Также в схеме IPO высокие комиссии и украинцам можно участвовать по факту через казахстанскую фирму Freedom Finace, с центральным офисом на Кипре.Распределяем деньги между 10-ю, а лучше 30-ю стартапами. 50-60% из них закроются, 30% будут работать в ноль, 10-20% вырастут в десятки раз и перекроют все неудачные сделки. Вход в инструмент довольно дорогой, даже если мы инвестируем в 10 стартапов по 20 000$, то минимально нам нужно иметь от 200 000$ плюс другие накопления, чтобы было на что жить пока стартапы раскачаются и их можно будет перепродать (3-5 лет).Аналог банковского депозита. На ваш остаток на счёте начисляются небольшие проценты, при этом снять деньги вы можете в любой момент. Доходность до 5%, вход от 100 долларов.Вы покупаете гаражи или парковку и сдаёте их в аренду тем, кто хочет поставить машину. В отличии от недвижимости вход довольно низок, от 2000$, доход около 20-70% годовых. Искать такие гаражи довольно сложно.Составляем портфель из инвестиционных монет, по аналогии с портфелем ценных бумаг, покупаем, держим. Через несколько лет продаём. Получаем рост не только за счет роста цены монеты, но и за счет роста цены металла.