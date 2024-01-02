Як отримати матеріальну компенсацію за пошкоджене житло – інструкція

Вранці 2 січня росіяни здійснили масований обстріл Києва та Харкова. В столиці зафіксовані влучання в житлові приміщення, будівлю соціальної інфраструктури, склади. Найбільше постраждала багатоповерхівка в Соломʼянському районі – станом на 14:20 кількість постраждалих склала 49 осіб, є двоє загиблих, госпіталізовані 43 людини. У Харкові ж загалом постраждали 50 мешканців.

Люди, чиї домівки постраждали внаслідок дій окупантів, можуть звернутись за фінансовою допомогою до держави. Спираючись на розʼяснення органів соціального захисту та депутатки Київради Ксенії Семенової, розповідаємо, як подати відповідну заяву.

Зробіть фото всіх пошкоджень, завданих домівці. Зайдіть в застосунок «Дія» у розділ «єВідновлення» та виберіть пункт «Повідомити про пошкоджене майно». Заповніть дані про пошкоджений обʼєкт, додайте фото пошкоджень і залиште власні контактні дані.

Перейдіть у розділ «Подати заяву про виплату». Заяву може подати тільки власник чи співвласник майна.

Після подачі заяви на виплату, пошкодження житла зафіксує поліція. Після цього заява перейде на розгляд спеціальної місцевої комісії, яка визначить обсяг пошкоджень і суму компенсації.

Для отримання коштів треба заздалегідь відкрити спеціалізований рахунок «єВідновлення» в одному з банків-учасників програми. Відкрити відповідний рахунок можна, зокрема, в таких банках: «ПриватБанк», monobank, ПУМБ, «Ощадбанк», «А-Банк», Sense Bank, «Райффайзен Банк», izibank, sportbank, «Банк Восток», «Акордбанк» та «Банк Кліринговий Дім», «Глобус Банк», «Правекс Банк», OTP Bank, «Таскомбанк», UKRSIBBANK.

Отриману компенсацію ви можете витратити тільки в магазинах-партнерах програми. Їх повний перелік тут.

Відеоінструкція з подання заяви



Пріоритет по виплатах надається:

учасникам бойових дій.

людям з інвалідністю внаслідок війни.

ветеранам війни.

членам сімей загиблих військових.

мобілізованим.

багатодітним родинам.

людям з інвалідністю І та ІІ групи.

батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу.

опікунам/піклувальникам.

прийомним батькам та патронатним вихователям.

дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України



Також ви можете звернутись за одноразовою допомогою від міста у розмірі 10 000 гривень. Заяву подає власник житла в управлінні соцзахисту району.



Крім того, ви можете звернутись за матеріальною допомогою в приймальні депутатів Київської міської ради. Сума компенсації, як зауважує депутатка Ксенія Семенова, може складати від 3700 до 10 000 гривень. Для отримання виплати потрібно мати реєстрацію у Києві або статус ВПО, власником квартири бути не обов‘язково. Водночас, якщо сума компенсації складатиме понад 3700 гривень, у вас запитають акт про пошкодження (потурбуйтесь про отримання копії під час огляду квартири правоохоронцями).



Перелік депутатських приймалень в Києві шукайте за посиланням.