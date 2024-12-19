«Українська народна премія – 2024»: досягнення, що надихають

Підведено підсумки всеукраїнського національного проєкту «Українська народна премія – 2024», який об’єднує споживачів та бізнес у прагненні до досконалості. Цьогоріч десятки тисяч українців проголосували за найкращі товари, послуги та компанії у понад 800 номінаціях.

Українська народна премія – це унікальний майданчик, де голос споживача формує майбутнє бізнесу. За більш ніж 10 років існування проєкту переможці премії здобули визнання, зміцнили свою репутацію та отримали безцінний зворотний зв’язок від українців.

Представляємо вашій увазі частину переможців 2024 року:

HOTLINE.FINANCE - СТРАХОВИЙ МАРКЕТПЛЕЙС (АГРЕГАТОР) 2024 РОКУ

ISOVER - УТЕПЛЮВАЧ 2024 РОКУ

GO IT - IT ОСВІТА 2024 РОКУ

DNKa’ - ГЕЛЬ-ЛАКИ 2024 РОКУ

МАТИ ТА ДИТИНА - КЛІНІКА РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ 2024 РОКУ

AVON - Б'ЮТІ БРЕНД 2024 РОКУ

B.BRAUN - ШПРИЦИ 2024 РОКУ

B.BRAUN - КАТЕТЕРИ ТА ІНФУЗІЙНІ СИСТЕМИ 2024 РОКУ

OMRON - ВИРОБНИК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я 2024 РОКУ

ADAMANT - КУХОННІ МИЙКИ 2024 РОКУ

АТЛ - МЕРЕЖА АВТОМАГАЗИНІВ 2024 РОКУ

АТЛ - МЕРЕЖА СТО 2024 РОКУ

SUZIE - УКРАЇНСЬКИЙ БРЕНД ДИТЯЧОГО ОДЯГУ 2024 РОКУ

SUZIE - ДИТЯЧИЙ ОДЯГ (ШКІЛЬНА ФОРМА) 2024 РОКУ

VARTA - БАТАРЕЙКИ 2024 РОКУ

VARTA - АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЙКИ 2024 РОКУ

VARTA - ЛІХТАРИКИ 2024 РОКУ

MILLENNIUM - ШОКОЛАД 2024 РОКУ

MILLENNIUM - ЦУКЕРКИ 2024 РОКУ

KITE - РЮКЗАКИ 2024 РОКУ

NEW RECRUITING GROUP - РЕКРУТИНГОВА КОМПАНІЯ 2024 РОКУ

БРАДОБРЕЙ - МЕРЕЖА БАРБЕРШОПІВ 2024 РОКУ

FOODEX - СЕРВІС ДОСТАВКИ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ 2024 РОКУ

FLOWERS.UA - СЕРВІС ДОСТАВКИ КВІТІВ 2024 РОКУ

FUJIKURA - ВИРОБНИК АВТОМОБІЛЬНИХ КОМПЛЕКТУЮЧИХ 2024 РОКУ

PYRAMIDA - ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ 2024 РОКУ

ПЛАЦЕНТ ФОРМУЛА - ЗАСІБ ВІД ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 2024 РОКУ

ТАБЕКС - ЗАСІБ ВІД НІКОТИНОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ 2024 РОКУ

VARUS - МЕРЕЖА СУПЕРМАРКЕТІВ 2024 РОКУ

MOYO - МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ ТЕХНІКИ 2024 РОКУ



Ознайомитися з повним переліком компаній-переможців можна на офіційному сайті премії: https://www.ukrainian-choice.com/winners-2024

Реєстрація для участі у рейтингу «Українська народна премія – 2025» розпочнеться найближчим часом. Не втратьте шанс довести, що саме ваш бренд заслуговує на визнання!

Слава Україні! Слава ЗСУ! Разом до перемоги!