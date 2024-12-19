«Українська народна премія – 2024»: досягнення, що надихають

Підведено підсумки всеукраїнського національного проєкту «Українська народна премія – 2024», який об’єднує споживачів та бізнес у прагненні до досконалості. Цьогоріч десятки тисяч українців проголосували за найкращі товари, послуги та компанії у понад 800 номінаціях.
Українська народна премія – це унікальний майданчик, де голос споживача формує майбутнє бізнесу. За більш ніж 10 років існування проєкту переможці премії здобули визнання, зміцнили свою репутацію та отримали безцінний зворотний зв’язок від українців.
Представляємо вашій увазі частину переможців 2024 року:
- HOTLINE.FINANCE - СТРАХОВИЙ МАРКЕТПЛЕЙС (АГРЕГАТОР) 2024 РОКУ
- ISOVER - УТЕПЛЮВАЧ 2024 РОКУ
- GO IT - IT ОСВІТА 2024 РОКУ
- DNKa’ - ГЕЛЬ-ЛАКИ 2024 РОКУ
- МАТИ ТА ДИТИНА - КЛІНІКА РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ 2024 РОКУ
- AVON - Б'ЮТІ БРЕНД 2024 РОКУ
- B.BRAUN - ШПРИЦИ 2024 РОКУ
- B.BRAUN - КАТЕТЕРИ ТА ІНФУЗІЙНІ СИСТЕМИ 2024 РОКУ
- OMRON - ВИРОБНИК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я 2024 РОКУ
- ADAMANT - КУХОННІ МИЙКИ 2024 РОКУ
- АТЛ - МЕРЕЖА АВТОМАГАЗИНІВ 2024 РОКУ
- АТЛ - МЕРЕЖА СТО 2024 РОКУ
- SUZIE - УКРАЇНСЬКИЙ БРЕНД ДИТЯЧОГО ОДЯГУ 2024 РОКУ
- SUZIE - ДИТЯЧИЙ ОДЯГ (ШКІЛЬНА ФОРМА) 2024 РОКУ
- VARTA - БАТАРЕЙКИ 2024 РОКУ
- VARTA - АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЙКИ 2024 РОКУ
- VARTA - ЛІХТАРИКИ 2024 РОКУ
- MILLENNIUM - ШОКОЛАД 2024 РОКУ
- MILLENNIUM - ЦУКЕРКИ 2024 РОКУ
- KITE - РЮКЗАКИ 2024 РОКУ
- NEW RECRUITING GROUP - РЕКРУТИНГОВА КОМПАНІЯ 2024 РОКУ
- БРАДОБРЕЙ - МЕРЕЖА БАРБЕРШОПІВ 2024 РОКУ
- FOODEX - СЕРВІС ДОСТАВКИ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ 2024 РОКУ
- FLOWERS.UA - СЕРВІС ДОСТАВКИ КВІТІВ 2024 РОКУ
- FUJIKURA - ВИРОБНИК АВТОМОБІЛЬНИХ КОМПЛЕКТУЮЧИХ 2024 РОКУ
- PYRAMIDA - ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ 2024 РОКУ
- ПЛАЦЕНТ ФОРМУЛА - ЗАСІБ ВІД ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 2024 РОКУ
- ТАБЕКС - ЗАСІБ ВІД НІКОТИНОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ 2024 РОКУ
- VARUS - МЕРЕЖА СУПЕРМАРКЕТІВ 2024 РОКУ
- MOYO - МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ ТЕХНІКИ 2024 РОКУ
Ознайомитися з повним переліком компаній-переможців можна на офіційному сайті премії: https://www.ukrainian-choice.com/winners-2024
Реєстрація для участі у рейтингу «Українська народна премія – 2025» розпочнеться найближчим часом. Не втратьте шанс довести, що саме ваш бренд заслуговує на визнання!
Слава Україні! Слава ЗСУ! Разом до перемоги!