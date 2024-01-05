Які рекорди встановили області України у 2023 році

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Кожна область України минулого року відзначилася певними рекордами, але з огляду на повномасштабну війну не завжди позитивними.



Десь зібрали рекордний урожай чи було отримано найбільший прибуток від приватизації, а десь рекордно довга повітряна тривога чи найдорожче пальне.



Докладніше – на інфографіці «Слово і діло».

Рекорди областей

Рекордний урожай

У кількох областях минулого року зібрали рекордний урожай. У Вінницькій області зібрали найбільше зерна – понад 5 млн тонн (далі йдуть Полтавська та Черкаська область із понад 4 млн тонн). На Житомирщині зібрали найбільше картоплі – близько 2 млн тонн (Хмельницька область лише трохи відстала).

Продовжуючи сільськогосподарську тему: на Черкащині у 2023 році найактивніше розвивалася меліорація – після підриву Каховської ГЕС у регіоні було створено 13 організацій водокористувачів. Таким чином, область незабаром стане основним постачальником овочів, які потребують поливу.

Чернівецька область стала лідером із виробництва м'яса індиків: на її підприємства припадає понад 40% всього поголів'я індиків України. В області 8 основних підприємств, щорічне поголів'я індиків складає близько 850 тисяч.

Аграріям у Кіровоградській області було видано найбільшу кількість кредитів за програмою «5-7-9» – 4,5 млрд гривень для близько 1,4 тисячі аграрних підприємств.

А найвища середня ціна (протягом 7 місяців) сільськогосподарської землі була в Івано-Франківській області – 400,4 тисяч гривень за гектар.

Найвища оренда квартири

У Закарпатській області, яка вважається одним із найбезпечніших регіонів, у 2023-му було зафіксовано найвищу середню орендну плату за однокімнатну квартиру – близько 13 тисяч гривень. Найдешевше минулого року було орендувати однушку в Сумській області – в середньому за 2,8 тисячі гривень.

У Херсонській області минулого року індекс споживчих цін становив +1,3% – найнижчий показник в Україні. Максимальний показник (+5,7%) було зафіксовано у Запорізькій області.

Згідно з Індексом еспресо (економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу), на Одещині у 2023 році чашка кави коштувала найдорожче – 36 гривень. Найдешевше попити каву у Хмельницькій області – 21 гривня.

Волинська область вже четвертий рік поспіль лідирує у реалізації проєктів комплексної енергозберігаючої модернізації «Енергодім», в 2023-му було подано понад 100 заявок на участь.

Рекорд відкриття спортивних майданчиків

Київська область у 2023-му була найактивнішою у проєкті «Активні парки – локації здорової України» (відкрито 70 спортивних майданчиків), а Рівненська область – у проєкті «Поліцейський офіцер громади» (64 громади та більше 100 офіцерів).

Полтавська область стала лідером із фінансової підтримки роботодавців, який працевлаштовують людей з інвалідністю – виплачено близько 900 тисяч гривень.

Харківській області минулого року вдалося залучити найбільше безробітних (13 тисяч осіб) до суспільно корисних робіт. Тернопільська область вийшла у лідери за кількістю відкритих «Дія центрів» – 12.

Дніпропетровська області отримала найвищий бал у рейтингу та була визнана найбільш цифровізованим регіоном України. При оцінці враховувалися інституційна здатність, розвиток інтернету, розвиток ЦНАП, режим «без паперів», цифрова освіта, візитівка області, проникнення базових електронних послуг та галузева цифрова трансформація.

Львівська область була лідером із доходів від приватизації – понад 400 млн гривень. На Чернігівщині було передано найбільше лісів від громади лісникам.

У Миколаївській області, за даними НАЗК, за рік було зафіксовано найменше корупційних злочинів – 37.

Донецька область відзначилася у 2023 році найдорожчим пальним.

Найсумніший рекорд 2023 року в окупованій Луганській області – повітряна тривога безперервно триває понад 640 днів.

Нагадаємо, з інфографік «Слово і діло» також можна дізнатися про рекорди областей у 2021 та 2020 роках.