Ярослава Магучіх побила рекорд, який не могли взяти 36 років. Чому це феномен у світі спорту

|ЖЖ » Новини » Спорт і Здоров'я » 2024 Июль 9 » 12:57:09
На змаганнях Діамантової ліги у Парижі 22-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд із стрибків у висоту – 2,10 метрів. За останні 36 років ніхто із жінок не стрибав вище.
"Нарешті я вписала Україну в історію світової легкої атлетики", – сказала на радощах українська спортсменка.
Останній рекорд із жіночих стрибків у висоту – у 2,09 метрів – встановила 1987 року болгарка Стефка Костадінова. Їй належить і попередній рекорд у 2,08 метрів.
"Я рада, що світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок зараз становить 210 сантиметрів. Я була впевнена, що це колись станеться", – сказала болгарська спортсменка, яка особисто привітала Магучіх із досягненням.
"Місяць тому в Римі я була серед офіційних осіб, які нагороджували Магучіх після того, як вона виграла європейське "золото". Під час церемонії я міцно обійняла її і прошепотіла їй на вухо, що вона готова до світового рекорду", – розповіла Костадінова.
Болгарська спортсменка розповідає про свою пораду Магучіх: на Олімпіаді в Парижі, яка відбудеться за три тижні, вона могла б стрибнути спочатку на 207 сантиметрів, а потім націлитися на 210.
Але Магучіх наважилася на це ще перед Олімпіадою. Спочатку вона з другої спроби стрибнула на 2,07 метрів, встановивши свій особистий рекорд зі стрибків у висоту, а потім вирішила стрибнути на 2,10.
"Моя тренерка сказала мені, що, мабуть, варто зупинитися, тому що Олімпіада наближається і це важливіше. Але я відчувала, що можу зробити це і, відверто кажучи, я хотіла спробувати побити світовий рекорд - і я зробила це у першій спробі!" – сказала Магучіх у коментарі Асоціації спортивних журналістів України.
Ярослава Магучіх, українська спортсменка родом із Дніпра, побила один із так званих вічних рекордів.
Термін "вічний рекорд" у легкій атлетиці може мати два значення, пояснює Ілля Мандебура, головний редактор телеграм-каналу Base of Ukrainian sports.
"Пряме – рекорди, які неможливо побити через те, що змінилася конструкція спортивного снаряду. Та переносне – рекорди, які були встановлені всередині-кінці ХХ століття, які нікому не вдавалося перевищити вже протягом 30-50 років", – каже ВВС Україна Мандебура.
Більшість "вічних" рекордів, які не могли побили десятиліттями, були встановлені в середині-кінці 80-х років, і це припало на "розквіт забороненої фармакології", пише журналіст, а нині військовий ЗСУ Юрій Онищенко.
"Чимало спортсменів приймали коктейлі з гормонів, стероїдів. І навіть через 35-40 років з усім технологічним проривом у спорті, харчуванням, тренуваннями, багато тих результатів залишаються недосяжними для сучасних атлетів", – каже Онищенко.
Відомою є історія американки Флоренс Гріффіт-Джойнер. Її рекорди з бігу на 100 і 200 метрів серед жінок тримаються з 1988 року. Вона встановила їх із різницею в два місяці, а через два роки в жінки почалися проблеми з серцем і вона померла у віці 38 років.
Її чоловіка піймали на використанні заборонених препаратів, а проти Гріффіт-Джойнер прямих доказів так і не знайшли.
Хоч її результати досі викликають підозри, деякі сучасні спортсменки навіть кажуть, що не визнають рекордів американки.
Непобитим залишається і рекорд у стрибках у довжину.
У 1988 році, виступаючи за збірну СРСР, уродженка Ізмаїла Галина Чистякова стрибнула на 7,52 метра і за останні десять років ніхто так і не стрибнув далі 7,31 метра.
Титулована олімпійська чемпіонка Інесса Кравець стрибала на 7,37 метрів, але це тільки сьомий результат в історії, каже Онищенко.
Найстаріший рекорд у легкій атлетиці тримається з липня 1983 року – Ярміла Кратохвілова з Чехії пробігла 800 метрів за 1:53:28.
Найближче до побиття її рекорду наближалася тільки Йоланда Чеплак із Словенії – вона пробігла на 2 секунди повільніше.
Для порівняння - Циге Дугума з Ефіопії цього року стала першою з бігу на 800 метрів на Чемпіонаті світу з результатом тільки в 2:01:90.
Тож вважалося неймовірним, що хтось може побити рекорд із стрибків Стефки Костадінової, який тримався 36 років.
Але 22-річна Ярослава Магучіх зробила це досить швидко.
"Вона лише з другого разу – перший раз був на етапі Діамантової Ліги у Брюсселі два роки тому – взяла потрібну висоту, у той час як дві інші претендентки на світовий рекорд, Кайя Бергквіст та Бланка Влашич, роками намагалися досягти цієї мети, і в них це не виходило", – каже Ілля Мандебура.
Крім того, зазначає він, Ярославі вдалося зробити це в досить молодому віці, що не характерно для встановлення світових рекордів серед спортсменок.
Якщо чоловіки встановлюють рекорди у 21-23 роки, то для жінок "піковий вік", каже Мандебура – це 25-27 років.
Нігерійка Тобі Амусан встановила найвище досягнення у 25 років, венесуелка Юлімар Рохас побила світовий рекорд у 26, а чешка Барбора Шпотакова - у 27.
"Фактично, це досягнення відкриває нову еру у стрибках у висоту, де жінки можуть мати результати у майбутньому за 2,10 м, і першим таким досягненням є саме рекорд нашої Ярослави", - каже експерт.
Коли спортсменам вдається побити світовий рекорд, що тримався роками, це означає його вихід на зовсім інший рівень, кажуть оглядачі.
Коли Арман Дюплантіс побив "вічний рекорд" у стрибках із жердиною українського легкоатлета Сергія Бубки, "то далі почав штампувати нові досягнення одне за одним і вже перестрибав Бубку на 10 сантиметрів", пише журналіст Юрій Онищенко.
Поки Магучіх не підвищила планку до 2,07, а потім і 2,10 метрів, її найкращим результатом було 2,05.
Зараз ніхто із її прямих конкуренток не стрибає вище.
Головна конкурентка українки Нікола Оліслагерс із Австралії взимку, як і Ярослава, стрибнула на 2,03 метри, але вже на змаганнях Діамантової ліги у Парижі не змогла повторити цей результат.
Для Ярослави рекорд означає "сильний медійний ефект, збільшення фан-бази, підписання нових контрактів із спонсорами", а ще "додатковий заряд впевненості перед Олімпіадою", каже Ілля Мандебура.
"З нетерпінням чекаю Олімпійських Ігор: впевнена це буде круте змагання і атмосфера буде ще більш вражаюча, але водночас я знаю, що це буде важко і конкуренція буде на найвищому рівні. Найбільші змагання, такі як Олімпіада, вимагають від атлета бути ментально дуже сильним. Та як каже моя тренерка, це - свято і ти однозначно маєш насолоджуватись ним!" – каже спортсменка.
Зараз Ярослава Магучіх є головною фавориткою Олімпіади у Парижі та має всі шанси здобути золото на Іграх, до яких залишилося всього 18 днів.
Золота олімпійська медаль – це поки що єдина нагорода, якої немає в нової світової рекордсменки.