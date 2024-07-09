Ярослава Магучіх побила рекорд, який не могли взяти 36 років. Чому це феномен у світі спорту

На змаганнях Діамантової ліги у Парижі 22-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд із стрибків у висоту – 2,10 метрів. За останні 36 років ніхто із жінок не стрибав вище.

"Нарешті я вписала Україну в історію світової легкої атлетики", – сказала на радощах українська спортсменка.

Останній рекорд із жіночих стрибків у висоту – у 2,09 метрів – встановила 1987 року болгарка Стефка Костадінова. Їй належить і попередній рекорд у 2,08 метрів.

"Я рада, що світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок зараз становить 210 сантиметрів. Я була впевнена, що це колись станеться", – сказала болгарська спортсменка, яка особисто привітала Магучіх із досягненням.

"Місяць тому в Римі я була серед офіційних осіб, які нагороджували Магучіх після того, як вона виграла європейське "золото". Під час церемонії я міцно обійняла її і прошепотіла їй на вухо, що вона готова до світового рекорду", – розповіла Костадінова.

Болгарська спортсменка розповідає про свою пораду Магучіх: на Олімпіаді в Парижі, яка відбудеться за три тижні, вона могла б стрибнути спочатку на 207 сантиметрів, а потім націлитися на 210.

Але Магучіх наважилася на це ще перед Олімпіадою. Спочатку вона з другої спроби стрибнула на 2,07 метрів, встановивши свій особистий рекорд зі стрибків у висоту, а потім вирішила стрибнути на 2,10.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Ярослава Магучіх обнімає свою тренерку Тетяну Степанову після того, як їй вдалося встановити новий світовий рекорд

"Моя тренерка сказала мені, що, мабуть, варто зупинитися, тому що Олімпіада наближається і це важливіше. Але я відчувала, що можу зробити це і, відверто кажучи, я хотіла спробувати побити світовий рекорд - і я зробила це у першій спробі!" – сказала Магучіх у коментарі Асоціації спортивних журналістів України.

Що таке вічні рекорди

Ярослава Магучіх, українська спортсменка родом із Дніпра, побила один із так званих вічних рекордів.

Термін "вічний рекорд" у легкій атлетиці може мати два значення, пояснює Ілля Мандебура, головний редактор телеграм-каналу Base of Ukrainian sports.

"Пряме – рекорди, які неможливо побити через те, що змінилася конструкція спортивного снаряду. Та переносне – рекорди, які були встановлені всередині-кінці ХХ століття, які нікому не вдавалося перевищити вже протягом 30-50 років", – каже ВВС Україна Мандебура.

Більшість "вічних" рекордів, які не могли побили десятиліттями, були встановлені в середині-кінці 80-х років, і це припало на "розквіт забороненої фармакології", пише журналіст, а нині військовий ЗСУ Юрій Онищенко.

"Чимало спортсменів приймали коктейлі з гормонів, стероїдів. І навіть через 35-40 років з усім технологічним проривом у спорті, харчуванням, тренуваннями, багато тих результатів залишаються недосяжними для сучасних атлетів", – каже Онищенко.

Відомою є історія американки Флоренс Гріффіт-Джойнер. Її рекорди з бігу на 100 і 200 метрів серед жінок тримаються з 1988 року. Вона встановила їх із різницею в два місяці, а через два роки в жінки почалися проблеми з серцем і вона померла у віці 38 років.

Її чоловіка піймали на використанні заборонених препаратів, а проти Гріффіт-Джойнер прямих доказів так і не знайшли.

Хоч її результати досі викликають підозри, деякі сучасні спортсменки навіть кажуть, що не визнають рекордів американки.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Емоції Стефки Костадінової в 1987 році в Римі, де вона встановила світовий рекорд із стрибків у висоту, який змогли побити тільки 36 років потому

Непобитим залишається і рекорд у стрибках у довжину.

У 1988 році, виступаючи за збірну СРСР, уродженка Ізмаїла Галина Чистякова стрибнула на 7,52 метра і за останні десять років ніхто так і не стрибнув далі 7,31 метра.

Титулована олімпійська чемпіонка Інесса Кравець стрибала на 7,37 метрів, але це тільки сьомий результат в історії, каже Онищенко.

Найстаріший рекорд у легкій атлетиці тримається з липня 1983 року – Ярміла Кратохвілова з Чехії пробігла 800 метрів за 1:53:28.

Найближче до побиття її рекорду наближалася тільки Йоланда Чеплак із Словенії – вона пробігла на 2 секунди повільніше.

Для порівняння - Циге Дугума з Ефіопії цього року стала першою з бігу на 800 метрів на Чемпіонаті світу з результатом тільки в 2:01:90.

Чому Магучіх - це феномен

Тож вважалося неймовірним, що хтось може побити рекорд із стрибків Стефки Костадінової, який тримався 36 років.

Але 22-річна Ярослава Магучіх зробила це досить швидко.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Ярослава Магучіх виконує стрибок у висоту в червні 2024 року, Рим

"Вона лише з другого разу – перший раз був на етапі Діамантової Ліги у Брюсселі два роки тому – взяла потрібну висоту, у той час як дві інші претендентки на світовий рекорд, Кайя Бергквіст та Бланка Влашич, роками намагалися досягти цієї мети, і в них це не виходило", – каже Ілля Мандебура.

Крім того, зазначає він, Ярославі вдалося зробити це в досить молодому віці, що не характерно для встановлення світових рекордів серед спортсменок.

Якщо чоловіки встановлюють рекорди у 21-23 роки, то для жінок "піковий вік", каже Мандебура – це 25-27 років.

Нігерійка Тобі Амусан встановила найвище досягнення у 25 років, венесуелка Юлімар Рохас побила світовий рекорд у 26, а чешка Барбора Шпотакова - у 27.

"Фактично, це досягнення відкриває нову еру у стрибках у висоту, де жінки можуть мати результати у майбутньому за 2,10 м, і першим таким досягненням є саме рекорд нашої Ярослави", - каже експерт.

Чого чекати від Магучіх далі

Коли спортсменам вдається побити світовий рекорд, що тримався роками, це означає його вихід на зовсім інший рівень, кажуть оглядачі.

Коли Арман Дюплантіс побив "вічний рекорд" у стрибках із жердиною українського легкоатлета Сергія Бубки, "то далі почав штампувати нові досягнення одне за одним і вже перестрибав Бубку на 10 сантиметрів", пише журналіст Юрій Онищенко.

Поки Магучіх не підвищила планку до 2,07, а потім і 2,10 метрів, її найкращим результатом було 2,05.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Ярослава Магучіх позує біля табло, яке підтверджує її статус нової світової рекордсменки

Зараз ніхто із її прямих конкуренток не стрибає вище.

Головна конкурентка українки Нікола Оліслагерс із Австралії взимку, як і Ярослава, стрибнула на 2,03 метри, але вже на змаганнях Діамантової ліги у Парижі не змогла повторити цей результат.

Для Ярослави рекорд означає "сильний медійний ефект, збільшення фан-бази, підписання нових контрактів із спонсорами", а ще "додатковий заряд впевненості перед Олімпіадою", каже Ілля Мандебура.

"З нетерпінням чекаю Олімпійських Ігор: впевнена це буде круте змагання і атмосфера буде ще більш вражаюча, але водночас я знаю, що це буде важко і конкуренція буде на найвищому рівні. Найбільші змагання, такі як Олімпіада, вимагають від атлета бути ментально дуже сильним. Та як каже моя тренерка, це - свято і ти однозначно маєш насолоджуватись ним!" – каже спортсменка.

Зараз Ярослава Магучіх є головною фавориткою Олімпіади у Парижі та має всі шанси здобути золото на Іграх, до яких залишилося всього 18 днів.

Золота олімпійська медаль – це поки що єдина нагорода, якої немає в нової світової рекордсменки.