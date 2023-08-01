Какие документы нужно взять с собой в ТЦК после получения повестки

Что нужно иметь с собой

паспорт;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

медицинские документы;

удостоверение водителя;

информацию об образовании;

документы о составе семьи;

документы о наличии детей или уходе за людьми с инвалидностью.

С начала полномасштабного вторжения в Украине объявлена всеобщая мобилизация. Важно быть осведомленным в законодательном аспекте этого процесса. В частности, нужно знать, какие документы следует взять с собой во время визита в территориальный центр комплектации.Следует сказать, что вручение повестки не означает сразу отправку на фронт. В большинстве случаев такие документы выдают для того, чтобы, скажем, уточнить данные по месту жительства гражданина.Если представители территориального центра комплектации вручили вам повестку, в ней должно быть указано, когда вам следует явиться в ТЦК. Собственно, с собой следует иметь следующие документы:С этим набором вы должны прийти в районный центр комплектования, где дежурный отправит вас по званию в соответствующий кабинет мобилизационного отдела.Рядовые, сержанты или старшины – в один кабинет, офицеры – в другой. Там сверяют документы, – рассказали в Сухопутных силах.