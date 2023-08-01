Какие документы нужно взять с собой в ТЦК после получения повестки

С начала полномасштабного вторжения в Украине объявлена всеобщая мобилизация. Важно быть осведомленным в законодательном аспекте этого процесса. В частности, нужно знать, какие документы следует взять с собой во время визита в территориальный центр комплектации.
Следует сказать, что вручение повестки не означает сразу отправку на фронт. В большинстве случаев такие документы выдают для того, чтобы, скажем, уточнить данные по месту жительства гражданина.
Что нужно иметь с собой
Если представители территориального центра комплектации вручили вам повестку, в ней должно быть указано, когда вам следует явиться в ТЦК. Собственно, с собой следует иметь следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- военно-учетный документ;
- медицинские документы;
- удостоверение водителя;
- информацию об образовании;
- документы о составе семьи;
- документы о наличии детей или уходе за людьми с инвалидностью.
С этим набором вы должны прийти в районный центр комплектования, где дежурный отправит вас по званию в соответствующий кабинет мобилизационного отдела.
Рядовые, сержанты или старшины – в один кабинет, офицеры – в другой. Там сверяют документы, – рассказали в Сухопутных силах.