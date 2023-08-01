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Главная » Новости » Общество » 2023 » Август » 1 » 13:11:26
 

Какие документы нужно взять с собой в ТЦК после получения повестки

Вчера, 13:11:26 565 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Какие документы нужно взять с собой в ТЦК после получения повестки

С начала полномасштабного вторжения в Украине объявлена всеобщая мобилизация. Важно быть осведомленным в законодательном аспекте этого процесса. В частности, нужно знать, какие документы следует взять с собой во время визита в территориальный центр комплектации.

Следует сказать, что вручение повестки не означает сразу отправку на фронт. В большинстве случаев такие документы выдают для того, чтобы, скажем, уточнить данные по месту жительства гражданина.

Что нужно иметь с собой

Если представители территориального центра комплектации вручили вам повестку, в ней должно быть указано, когда вам следует явиться в ТЦК. Собственно, с собой следует иметь следующие документы:
  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • военно-учетный документ;
  • медицинские документы;
  • удостоверение водителя;
  • информацию об образовании;
  • документы о составе семьи;
  • документы о наличии детей или уходе за людьми с инвалидностью.

С этим набором вы должны прийти в районный центр комплектования, где дежурный отправит вас по званию в соответствующий кабинет мобилизационного отдела.

Рядовые, сержанты или старшины – в один кабинет, офицеры – в другой. Там сверяют документы, – рассказали в Сухопутных силах.
Тэги: тцк, повестки, военкомат
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