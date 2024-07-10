Перевірка штрафів від ТЦК. Як дізнатися про штраф від ТЦК?

Багато чоловіків в Україні запитують: «Чи є в мене штраф від ТЦК?», тепер можна перевірити штрафи в сервісі Опендатабот.



Потрібно перейти на сторінку, ввести ПІБ та дату народження, після чого можна отримати довідку про відсутність або наявність відкритих виконавчих проваджень та штрафів ТЦК.



Перевірка на сторінці https://opendatabot.ua/open/tck-fines

Як перевірити, чи відкрито виконавче провадження за штрафом від ТЦК?

Які дані необхідні для пошуку в АСВП?

Хто виписує штраф за неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки?

Що буде за неоновлення даних в ТЦК?

Які штрафи за не явку до ТЦК?

Що буде якщо не платити штраф ТЦК?

Що робити, якщо в АСВП вказані помилкові дані по вашому штрафу?

Перевірити виконавче провадження за штрафом ТЦК можливо за допомогою сервісу Опендатабот. Для такої перевірки особі необхідно ввести свої ПІБ та дату народження. За результатом перевірки особа отримає довідку про відсутність або наявність відкритих щодо неї виконавчих проваджень.Для здійснення пошуку особі необхідно ввести свої ПІБ та дату народження.Штрафи за невиконання вимог законодавства щодо військового обліку складаються уповноваженими особами територіального центру комплектування та соціальної підтримки.Не виконання вимоги щодо оновлення облікових даних військовозобовʼязаного може призвести до накладення на особу відповідного штрафу, так як такі дії можуть бути розцінені, як невиконання вимог законодавства щодо військового обліку.Чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн під час воєнного стану чи за повторне порушення. Штраф для громадян становить від 17 000 до 25 500 грн, а для посадових і юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 грн.Не сплата штрафу призведе до його передання до виконавчої служби для примусового виконання. В межах таких виконавчих проваджень може бути накладено арешт на кошти та майно особи, які надалі можуть бути використані для погашення боргу.Щоб зʼясувати обставини відкриття щодо особи виконавчого провадження, їй необхідно звернутись до відповідного державного виконавця, який супроводжує його справу.