Переселенцам ВПО в Украине планируют вручать повесткидля учёта в военкомате

В эфире "Суспильного" он анонсировал масштабные проверки переселенцев с целью снятия злоупотреблений социальной помощью. И допустил, что мужчинам-переселенцам при этом смогут выписывать повестки.

"Мы работаем над этим вопросом, поскольку есть определенные обязанности у определенных категорий нашего населения. В частности, если мы говорим о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, то такие мужчины должны состоять на учете в территориальном центре комплектования, по старому можем сказать – военкоматах. И действительно, это обязательство закона, которое необходимо выполнять", - заявил чиновник.

В Украине более пяти миллионов переселенцев, их будут проверять выборочно, путем обхода домов и квартир в рабочее время. Если человека нет дома, ему оставляется уведомление, что в течение 10 дней он должен явиться в органы соцзащиты и подтвердить свой статус ВПЛ, рассказал Музыченко.



Следует отметить, что за три дня до отъезда все призывники, военнообязанные и резервисты должны сняться с учета. То есть, становиться на учет человек должен, когда он сменяет место своего постоянного пребывания на длительный срок. При этом, что такое постоянный или длительный срок в законодательстве четко не определено.

Если переселенцу, вообще не пригодному к службе, вручили повестку, он должен прийти в центр и показать документы, подтверждающие его негодность.

Украинским переселенцам призывного возраста планируют вручать повестки. Об этом заявил замминистра соцполитики Виталий Музыченко.