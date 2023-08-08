Мужчин хотят заставить приходить в ТЦК без повестки и вызывать по телефону и через Интернет

Во время всеобщей мобилизации и военного положения мужчин от 18 до 60 лет могут вызвать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки повесткой. Депутат предлагает обязать всех мужчин явиться в ТЦК добровольно.

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября 2023 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если пригодны по состоянию здоровья к выполнению обязанностей.

Мобилизация происходит в соответствии с секретными мобилизационными планами — ТЦК осуществляют оповещение путем вручения повесток уполномоченными лицами. Для проверки пригодности по состоянию здоровья к службе мужчины проходят военно-врачебные комиссии, которые на основании Приказа МО № 402 определяют, какие болезни позволяют или не позволяют мобилизовать военнообязанных.

Депутат от Слуги народа Мазурашу Георгий предлагает заставить мужчин добровольно приходить в ТЦК без повесток во время всеобщей мобилизации. Такое изменение в законодательство он предлагает законопроектом № 9566 от 7 августа 2023 года, который 8 августа взят на рассмотрение.

«Целью законопроекта является повышение мотивации к защите Отечества и оптимизация мобилизационной деятельности для достижения комплексного положительного результата в деле укрепления обороноспособности государства. Принятие законопроекта позволит повысить мотивацию граждан к защите Отечества, оптимизировать мобилизационную деятельность с целью привлечения в воинские подразделения мотивированных патриотов, снятия ненужной лишней социальной напряженности, содействие поддержке и укреплению отечественной экономики и, соответственно, и обороноспособности государства", — указывает автор законопроекта в пояснительной записке.



Он отметил, что для составления законопроекта проводились консультации «с избирателями и представителями ТЦК».

Кого хотят заставить приходить в ТЦК без повестки

Законопроектом № 9566 предлагается внести изменения в закон Украины О воинской обязанности и военной службе в статью 38 об обязанностях органов исполнительной власти, других государственных органов, органов власти АР Крым, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, учебных заведений, должностных лиц, призывников, военнообязанных и резервистов по выполнению правил воинского учета.

Законопроект предлагает дополнить пункт 11 статьи, абзацем о том, чтобы призывники, военнообязанные и резервисты в течение семи суток явились по месту пребывания на воинском учете в ТЦК для уточнения учетных данных после объявления о всеобщей мобилизации в Украине.

Также предлагают уполномочить ТЦК проводить уточнение данных по телефону и Сети: «Сообщить запрошенные соответствующими Центрами учетные данные через распространенные публично (размещенные на официальных сайтах, страницах в социальных сетях) контактные телефоны, адреса электронной почты».

Можно ли вызвать в ТЦК без повестки

Законодательство предусматривает, что мужчины во время мобилизации должны явиться в ТЦК после получения подписанной и заполненной начальником ТЦК повестки, где указана дата, время, место куда прийти, ФИО военнообязанного и мокрая печать.

Эта норма гарантируется частью 3 статьи 22 закона О мобилизационной подготовке и мобилизации.

«Во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки), или в сроки, определенные командирами воинских частей (военнообязанные, резервисты СБУ — по вызову руководителей органов, в которых они состоят на воинском учете, военнообязанные, резервисты Службы внешней.

Адвокат Марина Бекало объяснила, что эта статья предусматривает обязанность граждан явиться в ТЦК в сроки, указанные в полученных ими документах: мобилизационных распоряжениях и повестках.

«То есть гражданин должен явиться в ТЦК в случае получения им документа о вызове, а не прочитать где-то в объявлении, размещенном на заборе или в парадном своего дома», — отметила Марина Бекало.