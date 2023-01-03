Законно ли вручение повесток на улицах и блокпостах с января 2023 года. Какая ответственность за уклонение?

Кто и как может издавать повестки Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" призыв могут осуществлять территориальные центры комплектации и социальной поддержки и командиры воинских частей. ТЦК осуществляют выдачу повесток с участием органов местного самоуправления и с привлечением предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, физических лиц-предпринимателей. Уведомление о явке граждан на приписку производится по распоряжениям районного (городского) военного комиссара по форме согласно приложению 4 к закону. Повестку могут вручать: Соответствующие органы местного самоуправления.

Руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам.

Владельцы домов лицам, проживающим там.

Непосредственно должностные лица районного (городского) военного комиссариата.

Согласно части 3 статьи 22 "Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации" во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках) руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки) или в сроки, определенные командирами воинских частей (военнообязанные, резервисты Службы безопасности Украины ― по вызову руководителей органов, в которых они состоят на военном учете, военнообязанные, резервисты Службы внешней разведки Украины ― по вызову руководителей соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины, военнообязанные Оперативно-спасательной службы гражданской защиты – по вызову руководителей соответствующих органов управления центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты). Из-за необходимости обновления данных о мужчинах, не посещающих военкомат для обновления данных, повестки будут выдавать в публичных местах и дальше, заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.Согласно части 3 статьи 22 "Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации" во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках) руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки) или в сроки, определенные командирами воинских частей (военнообязанные, резервисты Службы безопасности Украины ― по вызову руководителей органов, в которых они состоят на военном учете, военнообязанные, резервисты Службы внешней разведки Украины ― по вызову руководителей соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины, военнообязанные Оперативно-спасательной службы гражданской защиты – по вызову руководителей соответствующих органов управления центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты).

Повестка должна быть вручена военнообязанному лично, однако нигде не указано, где она должна вручаться и что она не может быть вручена на блокпостах, улицах, в общественных местах.

Что должно быть указано в повестке

Повестка не может заполняться при военнообязанном, уполномоченные лица должны вручать заполненный бланк.

В повестке должны быть указаны следующие данные:

фамилия, имя и отчество военнообязанного,

дата рождения военнообязанного,

адрес,

место работы,

вид повестки,

дата, время и адрес места, куда нужно явиться военнообязанному,

уточнения относительно документов или вещей, которые следует брать с собой,

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя комплектующего центра.

Военнообязанный получает повестку, а у представителей ТЦК остается корешок и бланк с подписью военнообязанного о получении повестки.

Не наступает ответственность, если повестка оформлена не правильно, и лицо не явится по ней в военкомат.

Ответственность за уклонение от мобилизации

Согласно постановлению ККС ВС от 14.12.2021, дело № 761/8429/16-к, ответственность за уклонение от призыва наступает тогда, когда лицо получило повестку, расписалось о его получении и не явилось, или когда оно отказалось от получения повестки в присутствии свидетелей.

Уклонение от мобилизации подразумевает административную и уголовную ответственность. Административная ответственность предусмотрена статьей 210 КУоАП – нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, нарушение которой влечет наложение штрафа от 510 грн до 850 грн. Уголовная ответственность предусмотрена статьей 335 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, нарушение которой карается ограничением свободы сроком до трех лет.

Мобилизация, которая началась в Украине 24 февраля 2022 года, продолжается и сейчас, следовательно, повестку может получить любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет.