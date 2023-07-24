Ограниченно пригодные подлежат к мобилизации. Украинцам объяснили нюансы призыва в ВСУ

Как происходит мобилизация ограниченно пригодных

Из-за полномасштабной войны, которую начала Россия, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки. Также мобилизуют мужчин, имеющих ограниченную пригодность.Об особенностях мобилизации таких лиц рассказал спикер ТЦК и СП Полтавщины Роман Истомин.

По словам Романа Истомина, если военнообязанному вручили повестку, он должен прийти в ТЦК и СП в указанные на документе дату и время. Независимо от того, имеет ли человек отсрочку, ограниченную пригодность или он полностью пригоден к службе.

С собой нужно брать личные и военные документы. Также обязательно при себе должны быть документы (если такие имеются), подтверждающие:

инвалидность;

болезни;

основания для отсрочки.

"Если гражданин не имеет права на отсрочку, его направляют для прохождения военно-врачебной комиссии, чтобы определить его степень годности. По завершению комиссии он признается пригодным или непригодным",— отметил спикер ТЦК.



Истомин отметил, если военнообязанный ограниченно пригоден, в военное время он может быть мобилизован в ряды ВСУ. Однако есть важный нюанс, который следует помнить — такие лица не могут проходить службу в определенных воинских частях, например в ССО и десантно-штурмовых войсках. А также плавскладах, морской пехоте, спецсооружениях.

Граждане со статусом "ограниченно пригодный" могут привлекаться к службе в частях, подразделениях обеспечения, в военных комиссариатах ТЦК, в учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Истомин также опроверг вброс о том, что в Украине якобы закончились пригодные военнообязанные, и поэтому в армию начали набирать ограниченно годных.

Он подчеркнул, что такие категории военнообязанных мужчин по-прежнему подлежат призыву, ведь в условиях полномасштабной войны это не является чем-то чрезвычайным. Мобилизация ограниченно годных вполне законна и предусмотрена законодательством.

На сегодня комплектуют не только подразделения, которые находятся на фронте, поэтому при необходимости мобилизуют ограниченно пригодных.

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЖОТЦК и СП

Кто получает статус ограниченно пригодного в Украине

Во время военного положения военно-врачебные комиссии руководствуются Положением о военно-врачебной экспертизе, которая имеет таблицу определения пригодности к военной службе.

Таким образом, именно врачи определяют, в каком случае нельзя служить мужчине. Когда следует исключить из учета, когда лицо ограниченно пригодно, а когда способно выполнять обязанности.

В постановлении ВВК в произвольной форме также указывается, какие виды службы и работы противопоказаны лицу, признанному ограниченно пригодным.

Украинские военные на фронте. Фото: google.com

Что делать, если ограниченно пригодного отправили служить в высокомобильных десантных войсках

Как рассказала юрист Нели Романенко, в таком случае нужно инициировать перемещение.

В соответствии с п. 112 "О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины", военнослужащий может быть перемещен на новое место военной службы из одной военной службы в другую в случаях, определенных п. 82 настоящего положения.

Перемещение военнослужащего из вывода ВВК осуществляется при наличии соответствующего медицинского заключения, по рапорту.

Для этого нужно:

подать рапорт командиру или руководителю воинской части о перемещении по состоянию здоровья;

добавить вывод ВВК о признании человека ограниченно пригодным к военной службе;

предоставить отношение (согласие командира воинской части, в которую военный намерен перевестись).



Правовед подчеркивает, что необходимо заранее договориться с воинской частью, если у них есть место работы, чтобы начальник этой части написал специальный документ.

Если рапорт подается без указания конкретной части и отношения, его рассмотрение могут приостановить. В таком случае военного могут переместить либо на равнозначные должности, либо на более низкие должности по состоянию здоровья.