Ограниченно пригодные подлежат к мобилизации. Украинцам объяснили нюансы призыва в ВСУ

|Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Июль » 24 » 13:00:23
По словам Романа Истомина, если военнообязанному вручили повестку, он должен прийти в ТЦК и СП в указанные на документе дату и время. Независимо от того, имеет ли человек отсрочку, ограниченную пригодность или он полностью пригоден к службе.
С собой нужно брать личные и военные документы. Также обязательно при себе должны быть документы (если такие имеются), подтверждающие:
"Если гражданин не имеет права на отсрочку, его направляют для прохождения военно-врачебной комиссии, чтобы определить его степень годности. По завершению комиссии он признается пригодным или непригодным",— отметил спикер ТЦК.
Истомин отметил, если военнообязанный ограниченно пригоден, в военное время он может быть мобилизован в ряды ВСУ. Однако есть важный нюанс, который следует помнить — такие лица не могут проходить службу в определенных воинских частях, например в ССО и десантно-штурмовых войсках. А также плавскладах, морской пехоте, спецсооружениях.
Граждане со статусом "ограниченно пригодный" могут привлекаться к службе в частях, подразделениях обеспечения, в военных комиссариатах ТЦК, в учреждениях, организациях, учебных заведениях.
Истомин также опроверг вброс о том, что в Украине якобы закончились пригодные военнообязанные, и поэтому в армию начали набирать ограниченно годных.
Он подчеркнул, что такие категории военнообязанных мужчин по-прежнему подлежат призыву, ведь в условиях полномасштабной войны это не является чем-то чрезвычайным. Мобилизация ограниченно годных вполне законна и предусмотрена законодательством.
На сегодня комплектуют не только подразделения, которые находятся на фронте, поэтому при необходимости мобилизуют ограниченно пригодных.
Во время военного положения военно-врачебные комиссии руководствуются Положением о военно-врачебной экспертизе, которая имеет таблицу определения пригодности к военной службе.
Таким образом, именно врачи определяют, в каком случае нельзя служить мужчине. Когда следует исключить из учета, когда лицо ограниченно пригодно, а когда способно выполнять обязанности.
В постановлении ВВК в произвольной форме также указывается, какие виды службы и работы противопоказаны лицу, признанному ограниченно пригодным.
Как рассказала юрист Нели Романенко, в таком случае нужно инициировать перемещение.
В соответствии с п. 112 "О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины", военнослужащий может быть перемещен на новое место военной службы из одной военной службы в другую в случаях, определенных п. 82 настоящего положения.
Перемещение военнослужащего из вывода ВВК осуществляется при наличии соответствующего медицинского заключения, по рапорту.
Для этого нужно:
Правовед подчеркивает, что необходимо заранее договориться с воинской частью, если у них есть место работы, чтобы начальник этой части написал специальный документ.
Если рапорт подается без указания конкретной части и отношения, его рассмотрение могут приостановить. В таком случае военного могут переместить либо на равнозначные должности, либо на более низкие должности по состоянию здоровья.