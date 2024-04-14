Як чоловікам оновити свої дані без візиту до військкомату

Народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз пояснила, що після набуття чинності ухваленого закону про мобілізацію, військовозобов'язані зможуть оновити свої дані без візиту до військкомату.

Про це вона розповіла в інтерв'ю NV.

Зокрема це можна зробити через ЦНАП, або через електронний кабінет, коли він запрацює.

"Можна оновити свої військово-облікові дані через ЦНАП, де … вам ніхто не вручатиме повістку. Ви просто оновлюєте свою контактну інформацію, персональні дані. Можна оновити через електронний кабінет, коли він запрацює, дистанційно", - заявила Фріз.

Нардепка також наголосила, що повістки через електронний кабінет громадянам України вручати не будуть. Повістки вручатимуть фізично або надсилатимуть поштою.

Також Фріз повідомила, що можливість оновити дані безпосередньо у ТЦК та СП збережеться.