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ЖЖ » Новини » Війна в Україні » 2024 » Апрель » 14 » 11:11:21

Як чоловікам оновити свої дані без візиту до військкомату

14.04.2024, 11:11:21 1024 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Як чоловікам оновити свої дані без візиту до військкомату

Народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз пояснила, що після набуття чинності ухваленого закону про мобілізацію, військовозобов'язані зможуть оновити свої дані без візиту до військкомату. 

Про це вона розповіла в інтерв'ю NV.  

Зокрема це можна зробити через ЦНАП, або через електронний кабінет, коли він запрацює.

"Можна оновити свої військово-облікові дані через ЦНАП, де … вам ніхто не вручатиме повістку. Ви просто оновлюєте свою контактну інформацію, персональні дані. Можна оновити через електронний кабінет, коли він запрацює, дистанційно", - заявила Фріз. 

Нардепка також наголосила, що повістки через електронний кабінет громадянам України вручати не будуть. Повістки вручатимуть фізично або надсилатимуть поштою.

Також Фріз повідомила, що можливість оновити дані безпосередньо у ТЦК та СП збережеться.

Тэги: тцк, повестки, военкомат

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