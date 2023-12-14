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Главная » Новости » Общество » 2023 » Декабрь » 14 » 12:42:28
 

«Чмыр или чмо, или как тебя там!». Представители ТЦК со скандалом вручили повестку священнику во Львовской области

Сегодня, 12:42:28 466 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Чмыр или чмо, или как тебя там!». Представители ТЦК со скандалом вручили повестку священнику во Львовской области

Скандал во Львовской области за считанные часы облетел всю Украину. Снова агрессивная ссора с представителями ТЦК. Как оказалось, в одном и сел пытались призвать ксендза, но на самом деле оказалось, что дело совсем в другом. Почему разразился такой скандал и что говорят в терцентре - смотрите в эксклюзиве ТСН.

Хватал за горло и угрожал скачать как собаку Если тот не явится в ТЦК, так повестку пришли выписывать священнику Украинской греко-католической церкви на Львовщине.

"Я если бы мог я бы тебя задушил я бы тебя взял за горло я тебя задушил!" - говорится на видео из соцсетей.


Инцидент произошел в Стрыйском районе области. Как все происходило сняла на камеру дочь священника. Ему таки выписали повестку в ТЦК на 9 утра 15 декабря А если тот не появится, то человек в форме обещает, что на войну заберет родственников сына и зятя.

"Не хочешь ты, я твоего сына заберу. Я твоего зятя заберу. Как хочешь, а ты сиди здесь, шикуй" - говорится на видео из соцсетей.


Впоследствии на видео военный признается что это фактически месть священнику за неправильное прощание с его сыном погибшим на фронте. Оказалось священник по просьбе отца во время прощания не назвал звание погибшего, а сказал "Раб Божий".

Видео



Видео мгновенно разлетелось по соцсетям и дошло до областной власти. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий потребовал объяснений от ТЦК: "Прошу руководство Львовского областного ТЦК и СП выяснить, действительно ли мужчины в форме на этом видео являются сотрудниками ТЦК, и дать оценку их действиям".

Львовские ТЦК отреагировали на скандал с мужчиной в военной форме, угрожавшим священнику. Они заявили, что действия их сотрудников были законными, а священнику угрожал гражданский в военной форме во время проведения планового оповещения для уточнения военно-учетных данных военнообязанных в процессе работы военнослужащих ТЦК.

"Вмешалась гражданская особа в военной форме, имеющая личную неприязнь к священнослужителю".


Они добавили, что повестка для священника была выписана ранее, так как он является военнообязанным, и он вызвался в ТЦК для уточнения военно-учетных данных в связи с мобилизацией в Украине.

Ежедневно ситуация с мобилизацией в Украине набирает обороты. Видео из всех уголков страны распространяются через телеграм-каналы, где представители ТЦК выписывают повестки во всех возможных местах. Люди разделились на два лагеря: одни кричат о нарушении прав человека, другие напоминают, что война не закончилась, и парням, которые уже почти два года служат без ротации, нужно время на отдых. Относительно нехватки людей говорят как сами военные, так и призывают готовиться ко всему.

Можете рассказать немного о ситуации на фронте, как вы видите ее? Есть ли какие-то тенденции? Возможно, есть что-то, на что стоит обратить внимание?

Я считаю, что нужно более ответственно отнестись к подготовке к возможному военному конфликту, потому что рано или поздно всем придется воевать. Я думаю, что сейчас ситуация кажется затянувшейся, но, в отличие от нас, там не расслабляются. У нас люди становятся менее мобильными, потому что у нас уже нет тех, кто пошел вперед в добровольцы. Они либо ранены, либо погибли, и кто-то должен заменить их. Вопрос только в том, кто с какой мотивацией и подготовкой будет это делать.

Реальность демобилизации возможна, только когда будет мобилизация. Сначала должны быть заменены подразделения, которые планируют демобилизоваться, подразделениями с такой же боеспособностью, как у тех, кто должен отправиться на демобилизацию. Пока эти условия не будут выполнены, демобилизации, вероятно, не будет.  Я думаю, что только после проведения мероприятий по мобилизации можно будет думать о мерах по демобилизации.


О мобилизации говорят громко, и она обсуждается властью. К концу года должна быть представлена президенту и украинцам серия законопроектов с комплексными изменениями в подходах к демобилизации.

Тэги: военкомат, Львов, повестки, тцк

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