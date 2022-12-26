«Раньше воду набирали из речки, но сейчас там много трупов плавает», - жизнь и смерть в Бахмуте

Армия РФ и ЧВК «Вагнер» уже несколько месяцев подряд штурмует город.

Звуки взрывов и автоматных очередей не утихают ни на секунду. Бои с ДРГ противника, которые небольшими группами прорываются прямо в город, последнее время происходят ежедневно. Россияне, как рассказывают украинские военные, переодеваются в форму ВСУ или маскируются под гражданских.

Улицы города усеяны осколками от артиллерийских снарядов. В городе практически не осталось домов без повреждений.

До начала войны в Бахмуте жили около 70 тысяч человек. Сейчас в городе остаются несколько тысяч, но точное число жителей Бахмута посчитать очень трудно.

Оставшиеся в городе - преимущественно пенсионеры. Около 90% из опрошенных не хотят покидать город. Причины - у каждого своя: некуда, не за что, а кто-то считает, что незачем: Бахмут родина, которую сложно покинуть. Есть и те, кто присматривает за жильем близких.

«Мне некуда ехать, аренда квартиры в ближайших населённых пунктах начинается от 8-10 тысяч гривен, а в городах около 12 тысяч гривен. У меня нет таких денег. Да и чтобы куда-то ехать нужно найти работу, а кому я пенсионер нужен»,- говорит житель Бахмута Николай.

В Городе закрыты практически все магазины. В Бахмуте работает менее 10 торговых точек, где торговцы продают оставшийся товар.

Все продовольствие и медикаменты, которые есть в городе завозят волонтёры в качестве гуманитарной помощи. Раздают гуманитарку несколько раз в неделю.

«Каждый день магазины закрываются, у людей нет денег, чтобы в них что-то покупать. Ещё месяц назад на прилавках были какие-то продукты, но и то - полуфабрикаты. Из-за отсутствия электричества все товары быстро портятся. Сейчас едим продукты только из гуманитарной помощи, но и то, чтобы их получить, нужно сперва записаться в списки, а потом отстоять в очереди несколько часов под обстрелами»,- рассказывает Александр.

С мая в городе полностью отсутствует электричество и отопление. А последние 4 месяца - нет воды.

По словам местных жителей с водой самые большие проблемы.

«Воду набираем в колодцах, но она там техническая, пить ее невозможно», - рассказывает житель Бахмута Константин.

Проблема в том, что до недавнего времени в городе функционировало несколько колонок, где люди могли набирать нормальную воду, но все они сейчас оказались в зоне активных боевых действий - к ним нет доступа. Есть колодцы в частном секторе, но они неглубокие, до 10 метров, и вода в них грязная, не для питья.

«Раньше ходили на речку, но сейчас в реке много трупов. Есть и такие, кто из речки воду набирает, но я боюсь. Мы организовались с соседями, нашли генератор, подключаем его к скважине и так набираем воду. Но сейчас столкнулись с проблемой отсутствия топлива, в город ничего не завозят. Солдаты помогают»,- рассказывает Константин.

Чтобы обогреться местные жители рубят деревья во дворах, что даёт возможность отапливать места ночлегов буржуйками и готовить еду.

Жители города стараются не передвигаться по Бахмуту без крайней надобности из-за интенсивных боевых действий. В городе нет безопасных мест, обстрелам подвергаются все районы. Люди покидают укрытия в случае крайней необходимости: чтобы получить гуманитарную помощь, или набрать воды.

Все почтовые отделения в городе закрыты, пенсию местные могут получить только в соседней Константиновке, расположенной в 15 км от Бахмута.

По городу бегает много бродячих собак, оставленных хозяевами во время эвакуации.

«Сейчас собак гораздо меньше, чем месяц назад. Тех, что бросались на людей - застрелили, некоторых убило во время обстрелов. Недавно был случай, мужчина погиб прямо на улице во время очередного обстрела. Его труп лежал четыре дня, так собаки начали его есть. Мы к этому уже привыкли», - рассказывает Николай.

Видео из Бахмута. Репортаж

«Раньше воду набирали из речки, но сейчас там много трупов российских военных плавает поэтому с водой большие проблемы»,- журналисты побывали в Бахмуте, где сейчас идут самые интенсивные боевые действия, и где продолжают жить несколько тысяч гражданских.