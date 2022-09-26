ВСУ ликвидировали Бориса Тотикова, начальника ракетных войск, во время контрнаступления в Харьковской области

Российские СМИ 26 сентября сообщили о захоронении на территории РФ начальника ракетных войск и артиллерии 35-й общевойсковой армии ВС РФ полковника Бориса Тотикова. Также ранее российские источники сообщали, что перед наступлением под Балаклеей украинские войска нанесли мощные удары по штабу российских войск в тогда еще оккупированном Изюме Харьковской области.

Известие о гибели Тотикова подтверждает данные о существенных потерях российского командования в результате атаки ВСУ на штаб оккупационной армии в Изюме. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Сегодня появилась информация о захоронении в РФ начальника ракетных войск и артиллерии 35-й общевойсковой армии ВС РФ полковника Бориса Тотикова. Российские источники ранее сообщали, что накануне украинского наступления под Балаклеей по штабу российских войск в Изюме наносились удары ракетами HIMARS. Именно штаб 35-й армии отвечал за управление войсками в этом районе, это в их полосе произошел прорыв", – отметил Бутусов.

По его мнению, известие о ликвидации Тотикова говорит о том, что информация о значительных потерях среди высшего командования оккупационной армии в Изюме подтверждается.

"Есть определенные основания говорить, что существенные потери понесло российское командование в этом районе. Начальник ракетных войск и артиллерии – одно из ключевых звеньев в современной войне. Теперь понятно, что разгром россиян был в значительной степени связан с потерей управления, точным определением украинской разведкой дислокации российских штабов и их точным поражением", – подчеркнул Бутусов.

Несмотря на высокую должность ликвидированного захватчика, в сети практически нет его фотографий. А те, что есть, сделаны в 2010–2013 годах, когда Тотикову было от 35 до 37 лет.

К моменту ликвидации оккупант дожил до 47 лет.

Ранее сообщалось, что 25 сентября в Херсоне был ликвидирован нардеп-предатель Журавко. Буквально накануне коллаборант, входивший в парламентскую фракцию "Партии регионов", показательно проголосовал на "референдуме" и рассуждал о присоединении украинской Херсонщины к РФ.