Битва, спасшая Киев. История обороны аэропорта Гостомель: реконструкция

Журнал NV с помощью очевидцев реконструировал историю обороны аэропорта Гостомель, в ходе которой из хаоса начальных часов войны родилась первая и самая важная украинская победа

«Вертолеты стреляли по наземным целям. С моей позиции был виден забор и большие здания, стоявшие в аэропорту: стреляли в ангар, в здания, по автомобилям. В машине сгорел один из сотрудников госпредприятия Антонов», — вспоминает Кулиш. Попали в стоявший тут же Ан-22 Антей и в его «старшую сестру» — знаменитую Мрию Ан-225.



ВСЕ, ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ “ЭЛИТЫ”: Украинский солдат держит берет российского десантника — именно представители этих элитных войск РФ пытались захватить Гостомель

День Z



МЕСТО ПЕРВОЙ БИТВЫ: Остатки российской военной техники в аэропорте Гостомеля на фоне уничтоженного самолета Мрия

ГУР и другие

Оборона Киева и первые действия в аэропорту Гостомель — эпохальная вещь. Я считаю, что Украина была спасена именно тогда Анна Маляр,

заместительница министра обороны



ЗАРЯЖЕНЫ НА ПОБЕДУ: Даже в первые дни полномасштабного вторжения никто в военном руководстве страны не думал о поражении, вспоминает заместительница министра обороны Анна Маляр

Россияне просто ехали и думали, что мы все сбежим Вадим Попик,

командир Иностранного легиона

Победа вопреки



НАРОДНЫЙ МСТИТЕЛЬ: Бывший атошник Руслан Качмала со своими друзьями первым начал наводить украинскую артиллерию на позиции российских десантников в Гостомельськом аэропорте

Воронка от российской ракеты на клумбе расположенной в Гостомеле казармы стала первым военным воспоминанием Андрея Кулиша, офицера размещенной там 4-й бригады Нацгвардии. Появилась эта яма после 6 утра 24 февраля и выглядела огромной. Но ни один боец из находившихся в казарме не пострадал.Ближе к 9 утра воронки уже никого не удивляли — они в большом количестве появлялись в районе Гостомельского аэропорта, расположенного всего в 25 км северо-западнее центра Киева.Близость этого объекта к столице, а также способность принимать тяжелую транспортную авиацию — здесь базировались антоновские крылатые гиганты — сделали аэропорт ключевой точкой в планах россиян относительно стремительного захвата Киева и уничтожения военно-политического руководства Украины.Утром 24 февраля Кулиш с двумя сотнями подчиненных ему бойцов отправился из казармы прямо в аэропорт — отбивать вражеский штурм. Чтобы провести его, оккупанты собрали около 40 боевых вертолетов: как ударных, так и десантных.Российское военное командование намеревалось высадить в аэропорту большую группу десанта — та, захватив взлетную полосу, обеспечила бы посадку военно-транспортных Ил-76, вмещающих по 200 военных. 18 таких бортов, по данным международной расследовательской группы Bellingcat, еще в 17:00 22 февраля вылетели из российского Пскова, где базируется одна из дивизий ВДВ РФ, в направлении Киева.В «Илах» находились элитные бойцы, имевшие реальный боевой опыт. Они должны были высадиться в Гостомеле и совершить стремительный марш-бросок в центр Киева, нейтрализовав руководство страны. А потом захватить на Банковой президента Владимира Зеленского, чтобы тот публично отрекся от власти. Следующим шагом оккупантов стала бы доставка в украинскую столицу заранее переправленного в Минск Виктора Януковича — на него Кремль возложил миссию «восстановления законного порядка, нарушенного в 2014 году».Все это, по замыслу кремлевских стратегов, должно было подавить волю к сопротивлению украинской армии и народа.В Киеве на тот момент действовали сразу два штаба обороны — Генеральный с главнокомандующим Валерием Залужным и городской. Настроение что там, что там было боевое, рассказала Анна Маляр, заместительница министра обороны.«Даже когда мы что-то обсуждали между собой, вообще не рассматривался вариант нашей слабости, нашего проигрыша, нашего отступления, — объяснила она. — Оборона Киева и первые действия в аэропорту Гостомель —эпохальная вещь. Я считаю, что Украина была спасена именно тогда».Самолеты с красными звездами на бортах появились в небе над Гостомелем около 10 утра. Но это были не массивные Ил-76, а пара штурмовиков Су-25, а затем и Су-24 — они начали бомбить административные здания аэропорта. Грохот от взрывов не прекращался долго.Приблизительно через полчаса с севера подтянулись и вертолеты — штурмовые Ка-52 и Ми-24, а затем и грузовые Ми-8.Кулиш вспоминает, что в выдвинувшемся в аэропорт подразделении среди нескольких сотен бойцов две трети составляли молодые солдаты-срочники.Основные силы бригады еще в январе отправились на учебу под Херсон, а за день до начала войны их вместе с тяжелой техникой перебросили в Луганскую область. В Гостомеле осталось управление бригады — военные психологи, бухгалтеры, пресс-служба, пожарные и небольшая группа бойцов.Аэропорт прикрывали несколько зениток и 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Кулиш вспомнил, что одна из зениток стояла за взлетной полосой и ее сразу же уничтожили ракетами.Еще одной проблемой для защитников стало отсутствие каких-либо подготовленных оборонительных позиций на территории аэродрома.«Нам бывший директор [госпредприятия Антонов Сергей] Бычков запрещал делать окопы. То есть, у нас позициями фактически стали случайные укрытия — дома, складки местности», — вспоминает Кулиш.По его словам, еще одну зенитку, хорошо замаскированную, тоже быстро разбили — о ее расположении знал тот же Бычков. «И ее атаковали прежде всего, — вот такое совпадение», — добавляет офицер-нацгвардеец.Недавно СБУ предъявила подозрение экс-руководителям Антонова, в частности, тому же Бычкову, действия которых привели к уничтожению врагом Ан-225 в Гостомеле. По данным следствия, перед полномасштабным вторжением РФ эти люди не разрешили подготовить аэродром к обороне.Одна зенитка нацгвардейцев уцелела — накануне войны ее переместили поближе к западной части аэродрома, о чем руководители Антонова не знали. Именно эта пушка около 11 утра сбила первый вражеский вертолет. Она стреляла, пока не исчерпала боекомплект. После чего у защитников аэродрома осталось только одно средство борьбы с воздушными целями — два переносных зенитно-ракетных комплекса (ПЗРК) Игла. Но даже со столь скромными возможностями нацгвардейцы за день сбили шесть российских «вертушек».Сначала позиции украинских бойцов находились недалеко от здания военных пожарных. Российские Ми-8 высаживали десант в трех локациях: две роты приземлились к западу от взлетной полосы в зеленке у населенного пункта Блиставица, еще одна — на северо-восток, у базы нацгвардейцев, а последняя — севернее.Два украинских взвода сдерживали натиск вражеского десанта возле авиационных ангаров. «По нам постоянно наносили удары с воздуха вертолеты Ка-52, а с земли — российские десантники, которые пытались взять нас в полукольцо, — вспоминает Кулиш. — Все время приходилось менять позиции из-за обстрела».Украинцы отошли от аэропорта через несколько часов, - после того, как у них почти иссяк боекомплект.Позже российские пропагандисты, оправдывая провал гостомельской операции, писали, что элиту их десантных войск в аэропорту встретили подготовленные и профессионально обученные регулярные украинские части. Кулиш, командовавший молодыми срочниками, вспоминает об этих «признаниях» оккупантов с легкой улыбкой.Пока нацгвардейцы удерживали аэропорт, в Киеве командующий Сухопутными силами Александр Сырский разыгрывал партию на «шахматной доске» — карте, пытаясь организовать систему обороны столицы. Он работал почти круглосуточно, объяснила Маляр. «В тяжелых условиях первых дней обороны системность решений помогла сломать ситуацию в нашу пользу», — добавила заместительница министра обороны.Офицер Грузинского легиона Мамука Мамуашвили вместе с группой бойцов утром 24 февраля также очутился в аэропорту. О задаче, которую там выполнял, он не говорит, только подчеркивает: координировал свои действия с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.Когда его группа — а это были автоматчики — на автомобилях прибыла в Гостомель, то обнаружила там российский десант. Мамуашвили удивило то обстоятельство, что, отъехав всего несколько километров от Киева, он оказался в эпицентре самых активных боевых действий.Российские вертолеты, по словам офицера, заходили с северной стороны и стреляли как-то хаотично, не прицельно, чаще просто били по местности. «Мы стреляли, когда зависал вертолет, высаживая десант. Это было метрах в 150 от нас», — рассказал грузинский легионер.Когда в полдень у группы Мамуашвили закончились боеприпасы, она вернулась на свою базу. А потом снова отправилась в Гостомель, где положение дел стало критическим. «Мы были абсолютно не готовы и не информированы, хотя подозревали, что будет что-то серьезное», — сокрушается теперь офицер Грузинского легиона.Александр Коваленко, военный эксперт группы Информационное сопротивление, объясняет: россияне использовали большое количество ударных и транспортных вертолетов, шедших на малых высотах, то есть незаметно для радиолокационных станций (РЛС) и комплексов противовоздушной обороны (ПВО). А мобильных групп с ПЗРК у ВСУ тогда было недостаточно.Об этих проблемах хорошо знает Вадим Попик, командир Иностранного легиона украинских Сил обороны. В первые часы войны он находился в офисе ГУР и стал очевидцем того, как глава военной разведки Кирилл Буданов отправил в Гостомель спецгруппу офицера с позывным Шаман — впоследствии это подразделение неоднократно отличалось в боях, в частности под Бахмутом. Бойцы прибыли на место и доложили, что поражать вертолеты им нечем.«После нескольких часов боя мы потеряли связь с двумя нашими офицерами. Как выяснилось через сутки, они оказались среди нацгвардейцев и вместе с ними отошли от аэропорта», — вспоминает Попик.Буданов, по его словам, вел себя в тот момент достаточно уравновешенно, успокаивал всех. «Вокруг происходил хаос, и нужен был человек, который будет четко, разумно, без паники придумывать взвешенные решения, опираясь на свой опыт», — рассказал Попик.Именно Буданов поставил перед своими подчиненными задачу получить на складе в Белой Церкви — 80 км к югу от Киева — ПЗРК Stinger и доставить их в Гостомель. Но выделенному для этой задачи бойцу удалось выехать из Киева только в обед, да еще и машина сломалась, так что ему пришлось пересаживаться на другую.Между тем, в Гостомеле уже оказался связанный с ГУР Руслан Качмала — он стал тем наводчиком, который помог украинской артиллерии поражать врага на территории аэродрома.Качмала, в прошлом участник АТО, боец спецподразделения Один, в тот день собрал своих родственников и сослуживцев и поехал с ними «на дым». Около 12 часов эта группа оказалась в аэропорту, а в 14:45 Качмала уже отправил в Минобороны первые данные — фотографии, геолокацию местонахождения противника, количество вражеских десантников и машин. После этого по россиянам начала отрабатывать украинская артиллерия.Но враг все прибывал и прибывал. «Возможно, россияне и до массового штурма вертолетом где-то высадились, потому что началась стрельба и высадка десанта. Мне тогда племянник кричал: «Идем отсюда, нас сейчас порвут! Нам нечем защищаться!» Я четко помню: десант высаживался, а мы физически не могли достать их. Я сердился. У меня даже гранатометов не было. Мы вооружили местных людей. У меня есть фото тех из них, кому я оружие раздавал, — я всех фиксировал. Нужно было удержать врага», — волнуясь от своих воспоминаний, рассказал NV Качмала.Вместе с собранными людьми он находился в районе Гостомеля двое суток. И видел, как к вечеру первого дня российского вторжения в аэропорт выдвинулась 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ. Она, по словам Качмалы, по врагу отработала хорошо. Но для того чтобы полностью уничтожить противника, бригаде не хватило ни сил, ни средств.Однако россиян оттеснили от взлетно-посадочной полосы и обеспечить посадку своих Ил-76 они не могли.В ночь на 25 февраля враг получил подкрепление, но уже по земле — по соседству с Гостомелем начался бой: со стороны Ворзеля выдвинулись российские БМД — боевые машины десанта. Эта группа помощи и разблокировала скованную в окрестностях аэродрома первую волну десантников из РФ.Попик помнит, как на второй день войны его подразделение встречало россиян по дороге в Гостомель. Из первой своей засады украинцы уничтожили четыре российских БМД. Встреча со второй засадой стоила врагу уже 11 подбитых машин. Тогда бойцы Иностранного легиона уничтожили около 50 российских солдат и еще несколько десятков ранили.Попику все это напомнило штурм Грозного во время Первой Чеченской, когда россияне шли с четырех сторон, но лишь одна из атакующих колонн действовала по всем правилам ведения войны. Другие просто двигались вперед, не обращая внимание на логистику и отсутствие прикрытия. «Так же было и здесь: россияне просто ехали и думали, что мы все убежим. Когда мы забирали с их трупов документы, оружие, карты и другое ценное военное имущество, мы видели, что у каждого в теле было по меньшей мере 20 пулевых отверстий. Единственный пленник рассказал, что когда он ехал на броне [сверху на БМД], то не успел даже снять автомат с предохранителя», — вспоминает Попик.Некоторые нацгвардейцы и украинские пограничники в первый день боев за Гостомель попали в плен, и россияне заставили их собирать трупы своих десантников. А уже после освобождения некоторые из них рассказывали, что таким образом они обнаружили около 80 убитых оккупантов.В результате россияне захватили аэропорт, но использовать его для доставки Ил-76 десанта все равно не могли. Да и фактор неожиданности враг потерял: совершить бросок в центр Киева из-за все большего сопротивления украинских сил обороны оккупанты не сумели бы. А 27 февраля украинская армия нанесла мощный артиллерийский удар по взлетно-посадочной полосе, сделав ее абсолютно непригодной для посадки воздушных судов.Бои в районе Гостомеля продолжались, но о блицкриге речь уже не шла.Коваленко считает, что ВСУ не были готовы к десантной операции, которую попытались провернуть в районе Гостомеля оккупанты. Но и россияне критически недооценили возможности ВСУ и украинских добровольцев.Вражеские силы, пытавшиеся захватить аэропорт, можно было бы разбить сразу, считает военный журналист Юрий Бутусов, но при одном условии — если бы из Гостомеля не вывели основную часть базировавшейся там бригады Нацгвардии.Эта часть, по его мнению, была большой силой: имела около 10 танков, дивизион пушек Д-30, около 30 бронеавтомобилей, зенитно-артиллерийский дивизион с 12 пушками, батарею 120-миллиметровых минометов, дополнительные расчеты ПЗРК. А также более 400 пехотинцев, прекрасно знавших местность, - некоторые из них имели высокий уровень подготовки. Все эти силы дополняла разведрота, укомплектованная квадрокоптерами.Однако едва ли не всю эту мощь командование отправило на юг, а затем в Луганскую область.Бригада базировалась фактически за воротами аэропорта, поэтому ее выдвижение на позиции вокруг взлетно-посадочной полосы могло было быть просто мгновенным, уверен Бутусов. «Если бы нацгвардейцам дали команду «Боевая тревога», то они могли бы даже некоторую часть боевых машин вывезти на аэродром. Тогда российский десант, как минимум, высаживался бы под огнем БТР-3 и шансов у него просто не осталось бы», — считает журналист.Тем более, по его словам, Госпогранслужба и разведка уже 20 февраля располагали достоверной информацией, что в 5 утра россияне начнут операцию по высадке вертолетного десанта на аэродроме.«Войска не были развернуты, и не были приняты никакие меры по обороне. Оставшиеся на аэродроме силы Нацгвардии не были предупреждены о вертолетной атаке. Почему это не сделали? Почему сняли оборону? Никаких объяснений, даже неофициальных, от военных руководителей я не слышал», —говорит Бутусов.Там, где совершаются ошибки, всегда есть место подвигу. Его и осуществили защитники аэропорта — нацгвардейцы, спецназовцы и добровольцы. Последним высшее военное командование в те первые дни решилось раздать оружие. Маляр написала в ФБ о том, где в столице его можно получить.«Тогда были некоторые дискуссии: а что, если диверсанты уничтожат склады с оружием? А что, если криминальная активность в Киеве вырастет? Но из-за того, что нужно было мгновенно принимать решения и рисковать, все получилось. Люди пришли, по паспортам разобрали оружие. Преступность не выросла. И вся эта история стала хорошим примером доверия между властью и людьми, возникшего ради спасения Гостомеля, Бучи и, наконец, Киева»,— уверена заместительница министра обороны.Автор: Максим Бутченко. Этот материал был впервые опубликован в журнале NV №1 за апрель 2023