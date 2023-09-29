Буряты расстреляли людей на трассе Киев-Житомир: троим россиянам объявлены подозрения

В течение февраля и марта 2022 года российские оккупанты на трассе Киев-Житомир систематически расстреливали гражданские автомобили, их водителей с пассажирами и пешеходов, которые пытались спастись от войны.



Трем российским военным объявлены подозрения за расстрел людей на трассе Киев-Житомир во время оккупации Киевщины. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.



"В течение февраля и марта 2022 года оккупанты на трассе Киев-Житомир систематически расстреливали гражданские авто, их водителей с пассажирами и пешеходов, которые пытались убежать от войны. За это время они тяжело ранили шестерых украинцев и 26 - убили, а их тела сожгли вместе с расстрелянными автомобилями, чтобы скрыть следы своих преступлений", - говорится в сообщении полиции.



Сообщается, что в марте оккупанты под натиском ВСУ отошли назад, а обгоревшие остатки тел погибших украинцев так и остались лежать на дороге.



"Однако следователям Нацполиции удалось установить личности погибших, восстановить хронологию событий и установить их убийц - бурят из 2-го батальона 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа Вооруженных сил РФ", - сообщает пресс-служба Нацполиции.



Командиру, который приказывал убивать украинцев на Житомирской трассе, и двоим его подчиненным сообщили о подозрении в военных преступлениях.



В видео - рассказ о сложном пути от установления лиц жертв и подозреваемых к сообщению российским военным о подозрении.

