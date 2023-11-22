Живой Журнал
Сегодня: Среда, 22 Ноября 2023    23:41:06
|
Главная » Новости » Культура » 2023 » Ноябрь » 22 » 16:30:09
 

Кто такая Полина Меньших и почему российская актриса погибла на Донбассе. ВИДЕО

Сегодня, 16:30:09 529 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Кто такая Полина Меньших и почему российская актриса погибла на Донбассе. ВИДЕО

Украинские военные ликвидировали очередную путинистку – хореографа и актрису театра Полину Меньших. Россиянка приехала в село Кумачово Старобешевского района Донецкой области, чтобы поздравить оккупантов с "днем ракетных войск и артиллерии", который празднует 19 ноября страна-агрессор.

Отпраздновали с огоньком: ВСУ нанесли удар по Дому культуры, где проходил концерт для российских морпехов. Именно в это время на сцене выступала Меньших. Момент попал на видео: на нем видно, как ура-патриотка выступает перед захватчиками, но внезапно раздается взрыв и гаснет свет. Ирония судьбы: перед этим артистка спела фразу "Завидуйте нам".

Кто такая Полина Меньших, которую ликвидировали ВСУ, и почему российская актриса оказалась на Донбассе

Видео

 


 

 

По данным пропагандистских СМИ, "волонтерка" была педагогом по этнотанцу, возглавляла театр-студию и выступала режиссером одного из спектаклей. На своей странице в соцсетях она активно рассказывала о любви к советским фильмам и русской культуре.

 

Кто такая Полина Меньших, которую ликвидировали ВСУ, и почему российская актриса оказалась на Донбассе

Меньших пишет, что частично ее воспитанием занимался дед-офицер, так что "это и повлияло на ее странные для барышни вкусы". "Любила я, будучи шестилетней малявкой, смотреть вместе с дедом, а затем обсуждать передачу "Служу Советскому Союзу", – говорится в посте.

Кто такая Полина Меньших, которую ликвидировали ВСУ, и почему российская актриса оказалась на Донбассе

Полина Меньших регулярно ездила на оккупированный врагами Донбасс и поддерживала российских солдат на фронте. Профессия актрисы, вероятно, сыграла с ней злую шутку: "день ракетных войск и артиллерии" артистка отпраздновала как должное, вжившись в роль. Впрочем, каждый спектакль подходит к концу, особенно для оккупантов.

Кто такая Полина Меньших, которую ликвидировали ВСУ, и почему российская актриса оказалась на Донбассе
Тэги: оккупанты, россия, война в Украине

Новости по теме:

Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо: