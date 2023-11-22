Украинские военные ликвидировали очередную путинистку – хореографа и актрису театра Полину Меньших. Россиянка приехала в село Кумачово Старобешевского района Донецкой области, чтобы поздравить оккупантов с "днем ракетных войск и артиллерии", который празднует 19 ноября страна-агрессор.

Отпраздновали с огоньком: ВСУ нанесли удар по Дому культуры, где проходил концерт для российских морпехов. Именно в это время на сцене выступала Меньших. Момент попал на видео: на нем видно, как ура-патриотка выступает перед захватчиками, но внезапно раздается взрыв и гаснет свет. Ирония судьбы: перед этим артистка спела фразу "Завидуйте нам".

Видео

Актриса и режиссер Полина Меньших приехала с концертом в «ДНР», где российские военные праздновали День ракетных войск и артиллерии. Торжественный вечер закончился прилетом «Химарса».

Меньших погибла, Z-каналы пишут о десятках погибших и раненых солдатах РФ.

(Из Телеграм) pic.twitter.com/MjPdIxFBpr (@menywddig) November 21, 2023

По данным пропагандистских СМИ, "волонтерка" была педагогом по этнотанцу, возглавляла театр-студию и выступала режиссером одного из спектаклей. На своей странице в соцсетях она активно рассказывала о любви к советским фильмам и русской культуре.





Меньших пишет, что частично ее воспитанием занимался дед-офицер, так что "это и повлияло на ее странные для барышни вкусы". "Любила я, будучи шестилетней малявкой, смотреть вместе с дедом, а затем обсуждать передачу "Служу Советскому Союзу", – говорится в посте.

Полина Меньших регулярно ездила на оккупированный врагами Донбасс и поддерживала российских солдат на фронте. Профессия актрисы, вероятно, сыграла с ней злую шутку: "день ракетных войск и артиллерии" артистка отпраздновала как должное, вжившись в роль. Впрочем, каждый спектакль подходит к концу, особенно для оккупантов.