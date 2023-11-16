Количество российской армии в Украине превысило 400 тысяч – что это означает

24 февраля 2022 года в Украину вторглась группировка российских оккупационных войск (РОВ) в количестве 180 тысяч человек. Согласно же заявлению представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, сейчас на территории нашей страны находятся более 400 тыс. оккупантов. То есть группировка выросла более чем в два раза, но в результате этого бои идут не за области и города-миллионники, а за села и маленькие городки.

Давайте разберемся подробнее.

Февраль 2022 – ноябрь 2023

Группировка РОВ в Украине росла на протяжении всего периода полномасштабной войны. Весной 2022 года этот показатель пересек отметку в 200 тысяч человек, к концу 2023-го приближался к 300 тысячам, в апреле 2023 года количество российских оккупантов в Украине оценивалось от 350 до 370 тыс., сейчас же этот показатель – более 400 тысяч.

Российское командование целенаправленно увеличивает количество своих войск в Украине, используя множество инструментов репрессивного характера. Например, сведя практически к минимуму ротацию в войсках, ужесточив показатели фактической утраты боеспособности подразделения, что позволяет дольше не выводить его из зоны БД и т. д.

Эти и другие методы позволили (используя мобилизационный потенциал в 20-25 тысяч человек в месяц, без учета такого явления, как "частичная" мобилизация на 300 тысяч) не компенсировать ежемесячные потери в "ноль", а иметь прирост в "плюс".

Если провести грубый подсчет, то, имея на сегодняшний день потери в более чем 310 тыс., российские оккупационные войска полностью их обнулили "частичной" мобилизацией на 300 тысяч. В свою очередь, с марта 2022-го по ноябрь 2023 года (без учета сентября, октября и ноября этого года) в России была возможность мобилизовать от 360 тыс. до 450 тыс. И не забываем о первичной группировке от февраля 2022 года.

Эти довольно упрощенные, но благодаря этому весьма понятные расчеты показывают, что количественно в нахождении в Украине такой группировки РОВ нет ничего странного. Опять-таки – это намеренное насыщение российским командованием зоны БД людским ресурсом.

Но какие достижения есть у российских оккупантов благодаря интенсификации мобилизационных процессов, особенно со второй половины 2022 г.?

Количественно-качественный эффект

В первую очередь что приходит на ум – это наступление на Бахмут, затянувшееся более чем на 10 месяцев. То есть от планов захвата Украины от Харькова до Одессы с контролем Киева до оккупации Бахмута за 10 месяцев? При этом в период наступления на этот город и наличия в зоне БД уже на тот момент около 250 тыс. войск РОВ бежали из Харьковской области, а затем и с правобережной Херсонщины.

В 2023 году россияне:

с трудом держат оборону в Запорожской области;

теряют контроль над южным сектором у Бахмута;

никак не могут реализовать наступление по Лимано-Купянской оси;

испытывают ряд проблем на левом берегу в Херсонской области;

более месяца силами нескольких общевойсковых армий, армейского корпуса и танковой дивизии пытаются окружить маленький городок Авдеевку.



Не Харьков, не Сумы, не Чернигов. Авдеевку.





И это все при том, что российских войск сейчас в Украине более чем в два раза больше, чем в феврале 2022-го, а масштаб операций уменьшился не в разы, а на порядок. То есть количество – это не показатель качества? Разумеется, и даже больше!

Некоторое время назад я описывал ситуацию с качеством российского ресурса, а именно: доказывая, что они плохо обучаемы, я проводил сравнение мобилизованного с профессиональным военным, имеющим многолетний опыт.

Мобилизованный никогда не станет лучше профессионального военного, находясь вместе с ним в одинаковых условиях и получая одновременно одинаковый опыт. Потому как профессиональный военный априори будет знать и уметь больше мобилизованного.

По сути, это одна из причин ограниченных возможностей России по проведению наступательных операций. От рядового до офицерского состава они не имеют достаточного опыта, и их эффективность в зоне боевых действий значительно ниже тех подразделений, которые вторгались в Украину в феврале 2022 года.

Но это не единственная причина, по которой настолько многочисленная группировка не демонстрирует высокие показатели эффективности.

Обеспечение и штатная комплектация

Подразделения армии России, которые вторгались в Украину в феврале 2022 года, имели практически полную штатную комплектацию. Они не испытывали проблем с обеспечением войск боеприпасами, ГСМ, не испытывали дефицита в технике. Сейчас же дефицит в российских войсках стал притчей во языцех и имеет непосредственное влияние на возможности войск.

Предположим, что в Украине 450 тысяч российских оккупантов. Ориентировочно танковая группировка РОВ составляет более 2,5 тыс. танков. Но это много или мало? Насколько эффективно это можно использовать? В понимании таких моментов также поможет просчет количества с использованием наиболее эффективной единицы – батальонной тактической группы (БТГр).

450 тысяч оккупантов – это округленно 560 БТГр. При этом полная штатная комплектация их танками – 6 160. То есть дефицит танков на такое количество войск составляет 2,5, а если в процентах, то РОВ укомплектованы танками сейчас только на 40%.

Рассмотрим аналогично ситуацию с боевыми бронированными машинами (ББМ), они же БТР, БМП, БМД и т. д. По разным оценкам, у российских оккупационных войск на вооружении находятся около 6-6,5 тыс. ББМ. В свою очередь, 560 БТГр штатно должны быть укомплектованы 18 840 ББМ! То есть категория боевых бронированных машин заполнена в российских войсках примерно на 30%.

Для понимания ситуации поясню, что классическое подразделение утрачивает боеспособность и не может эффективно выполнять боевые задачи, если потери в личном составе и в технике достигают 30%. В данном же случае мы говорим не о нехватке 30%, а всего о наличии 30% технической компоненты!

Именно поэтому поле действия РОВ за последние месяцы значительно сузилось.

Видео: как уничтожили танк "Прорыв", вместе с экипажем

Что имеем в итоге

Российское командование системно насыщает зону боевых действий в Украине людским ресурсом, не имея при этом возможности обеспечивать его всем необходимым согласно штатным потребностям. Именно поэтому эффективность группировки более чем в 400 тысяч намного ниже, чем эффективность 180-тысячной группировки.

При таких условиях оккупационная армия в большинстве случаев может выполнять оборонительные функции – и то исключительно опираясь на людской ресурс и затыкая им все прорехи в обеспечении и качестве личного состава. Результатом этого становятся колоссальные потери и нестабильный фронт, удержание которого при всех усилиях не представляется для РОВ возможным.

Такая группировка не имеет возможности осуществлять масштабные наступательные операции по широкому фронту, но способна либо тормозить наступление Сил обороны Украины, используя количественный фактор, либо организовывать наступления на небольших локациях – и то с весьма сомнительным результатом (с учетом затрачиваемых ресурсов).



Автор: Александр Коваленко. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"