11-й армейский корпус из Калининграда был отправлен в Украину и полностью уничтожен, — Forbes

Шесть лет назад российский военно-морской флот сформировал новый армейский корпус, задача которого заключалась в защите Калининграда от НАТО, географически обособленного форпоста России на Балтийском море между Польшей и Литвой.
В этом году, когда война в Украине пошла плохо для России, Кремль выдернул 11-й армейский корпус из Калининграда и направил его в Украину. Где украинская армия его быстро уничтожила. Об этом говорится в материале Forbes
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Формирование, развертывание и уничтожение 11-го армейского корпуса — это история, которая больше, чем трагическая история войны для России. Корпус, зажатый между двумя странами НАТО вдоль стратегического моря, должен был дать российским войскам преимущество в глобальной войне.
Вместо этого войска корпуса стали пушечным мясом для украинской армии, которая на бумаге была слабее российской. Сейчас Калининград практически беззащитен, а угроза, которую войска области когда-то представляли для НАТО испарилась.
11-й армейский корпус не новое формирование
Это новая группировка существующих формирований под единым штабом, который подчиняется Балтийскому флоту ВМФ России. В ведении корпуса находятся моторизованная дивизия, отдельный моторизованный полк, артиллерия, ракеты, войска ПВО и подразделения обеспечения.
До того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине, начиная с конца февраля, в Калининграде находилось не менее 12 000 российских военнослужащих
с примерно 100 танками Т-72, парой сотен боевых машин БТР, гаубицами Мста-С и ракетами БМ-27 и БМ-30 - пусковые установки. 11-й армейский корпус руководил большей частью этих сил.
Нависший над западной границей Литвы, одного из самых слабых государств-членов НАТО, 11-й армейский корпус стал наковальней для возможного российского вторжения в бывшие советские республики Литву, Латвию и Эстонию. Молотом были 18-тысячные сухопутные войска на западе России на восточной границе Прибалтики.
НАТО с опаской смотрело на наращивание Калининградской области.
«Калининград, безусловно, был исторически местом, где мы очень внимательно относились к динамике и деликатной региональной ситуации», — заявил журналистам в июне представитель министерства обороны США.
Эта динамика радикально изменилась после февраля. Кремль выделил 80% своих сухопутных войск для более широкого вторжения в Украину — и быстро потерял многих из них в обреченной попытке захватить Киев.
Растянутые вдоль дорог, ведущих к столице, плохо руководимые, плохо снабженные российские батальоны, бригады и дивизии были уязвимы для украинской артиллерии, беспилотников и пехотных групп, несущих высокоточные противотанковые ракеты.
Через месяц боев русские отступили от Киева
Всего через месяц ожесточенных боев русские отступили от Киева. Оценки разнятся, но вполне возможно, что к тому времени, когда в мае линия фронта стабилизировалась, они потеряли 50 000 человек убитыми и ранеными. Русские в то время удерживали стратегический порт Херсон на юге Украины и находились на окраине города Харькова, в 40 км от границы с Россией на северо-востоке Украины.
Но русские силы оказались слабыми. И становились все более слабее по мере того, как украинская армия, перевооруженная американской и европейской артиллерией и ракетами, начала обрывать российские линии снабжения. Отчаянно нуждаясь в свежих войсках, Кремль мобилизовал 11-й армейский корпус, перебросив его на кораблях и самолетах в Белгород на юге России, а затем в Украину под Харьков.
Три месяца упорных боев истощили силы 11-го корпуса
Reuters получил в свои руки некоторые документы
11-го армейского корпуса. В таблице от 30 августа, прямо перед крупным украинским контрнаступлением, указано, что корпус был укомплектован на 71% от полной численности. Однако численность некоторых батальонов сократилась до одной десятой от их первоначального личного состава.
Корпусу стало хуже. В конце августа и начале сентября ВСУ предприняли двойные контрнаступления восточнее Харькова и севернее Херсона. Харьковская операция, в которой участвовала дюжина украинских бригад, выявила глубокую слабость российских войск в этом районе, включая 11-й армейский корпус.
Десятки тысяч россиян бежали, сдались или погибли на месте, когда украинские войска за две быстрые две недели освободили тысячу квадратных миль Харьковской области. 11-й армейский корпус пострадал сильнее, чем большинство русских соединений в этом районе. В конце сентября Центр стратегических и международных исследований охарактеризовал 11-й корпус как «сильно потрепанный».
Возможно, это было преуменьшением
Украинский генеральный штаб пришел к выводу, что в контрнаступлении корпус потерял 200 машин и половину личного состава.
Возможно, 11-й армейский корпус уцелеет. Если это так, то почти наверняка ему потребуются многие месяцы на отдых, перевооружение и набор призывников, чтобы восстановить хотя бы толику своей прежней силы.
Развертывание и последующее уничтожение 11-го армейского корпуса — это трагедия для россиян, которые пострадали и погибли под его командованием, и страшный удар по военным усилиям России в Украине.
Теперь последствия уничтожения корпуса распространяются на всю Европу. 11-й армейский корпус должен был защищать Калининград и угрожать восточному фронту НАТО. Теперь он не может сделать ни того, ни другого.
Журналист Дэвид Экс, для Forbes