Интервью с жителем оккупированного Крыма: история, которую он не может рассказать вслух

Корреспондент телеграм-канала "Око Гора" взял текстовое интервью у жителя оккупированного Крыма. Мужчина, который пожелал остаться анонимным по понятным причинам, рассказал про жизнь жителей Крыма под Россией, хотели ли бы они вернутся в Украину, каковы масштабы мобилизации в Крыму и др.
Я: Были ли сопротивления на гражданском уровне при заходе Россиян в Крым?
Он:
Вообще, после первых сообщений российских военных и окружения всех воинских частей в Крыму, никакого особого сопротивления от Крымчан не было. Небольшие очаги были, в основном Крымские татары. Менты продажные и часть военных перешли на сторону рф сразу.
Я: Как много в Крыму приезжих московитов?
Он:
Довольно много, по крайней мере, что касается популярных мест отдыха на южном берегу Крыма. И это касается не только периода туристического сезона, а, в целом, из-за их хуёвого климата многие, в прямом смысле слова, московиты приехали, куда по теплее. У них крайне ублюдский манер произношения. При этом, как будто из космоса выпали. Так же, чувствуется паника по поводу войны и что бендеры зайдут в Крым.
В общем, русни много и много именно элитки, которая получает зп не меньше 70к рублей на должностях управляющих/директоров/начальников.
Я: Мне тут интересный вопрос задали, действительно ли результаты референдума 2014 были в пользу России?
Он:
После усугубления ситуации, у людей появилась надежда что реально Крым будет Россией и люди реально начали выходить на митинги в поддержку этого, приходить к русским военным, охраняющим военные части Украинские, приносили им еду, поддерживали и тд. Честно, не было принуждения к этому. Понятно, что референдум без России не состоялся бы вообще. Но на референдуме была такая явка, которой не были никогда не одних выборах в Украине. И цифра 96% за причленение к России это реальная цифра без преувеличений.
Понятно что и случаи с завозом Россиян на автобусах были, и мертвые души голосовали, но в основе да, это правда.
Я: А что у вас по ценам на продукты, жилье, и тд?
Он:
Наплели что в Российском Крыму жизнь будет малиной. И первые пол года примерно так и было, пока в Крым полноценно не пришли рф цены, налоги, пенсии, законы и блокада логистики продуктов с материковой Украины по суше через Чонгар. Доставка сначала паромом, это огромные расходы и цены были космос. Как бы ничего такого…Но…разочарования у многих пришло примерно через год и более менее адекватные начали жалеть и задумываться: а на кой нам все это надо было?
Цены космос, налоги, сторожащие законы при которых пернуть можно только с разрешения, идиотские антитеррористические законы.
Бюрократия просто трэш…реальный совок. И, в сравнении все таки с туристами из Украины и России, Украинцы в разы богаче, не такие жадные и ведут себя адекватно. Русские ведут себя как свиньи и считают, что они тут спасители и они нас спасли от вымышленных бандеровцев-нацистов. Ведут себя как быдло, неотесанные, невоспитанные, бескультурщина страшная и реально, очень бедные. Это при том, что цены в Крыму на жилье, услуги и товары запредельные. Качество товаров, продуктов в разы хуже чем в Украине.
Я: Как люди реагировали на первые взрывы в Крыму?
Он:
Я живу в той части, где их практически не слышно, алкашня поверила в то, что это сверхзвуки, хлопки, и прочий бред.
При этом, проукраинская публика обеспокоена непосредственно вопросом продовольствия, который может встать, если мост окончательно демонтируют. Говорят о покупке тушёнки, каких-то запасов еды.
Я: Видно ли что Крым готовится к обороне? Копают окопы, строят пирамидки?
Он:
Ну я разве что видел по фото на перешейке, а так нет, нигде не видел чтоб суетились.
На Юге так точно не видно, та и не может быть видно. Никаких транспортных узлов тут нет, жд нет. падает Симферополь - русские офицеры поплывут домой.
Я: А как у вас с посещаемость туристов в Крыму, что-то поменялось?
Он:
Не говоря уже о посещаемости Крыма, намного меньше туристов. А этого сезона скорее всего вообще не будет, они к нему готовятся, но пока так и не поняли что его не будет, Крым будет пустой в этом году.
Все эти басни от Гоблина Аксенова что с каждым годом все больше и больше людей - ахинея. Их меньше всегда. Нас жестко на…Бали с тем, что типа вот мосты построят, логистика станет дешевле и цены упадут. Ага…за воротник, они только дальше расти начали. Из за санкций, у нас нет нормальных сетей магазинов, банков, услуг и тд. Мы отрезаны от цивилизованного мира. Как итог:
Я: Как у вас дела с мобилизацией? Каковы масштабы мобилизации в Крыму?
Он:
- Многие уже поменяли свое мнение и хотя чтоб Украина вернула Крым под контроль.
- Как только ВСУ будут у перешейка, крысы побегут из Крыма и начнётся волнение. Многие, а в основном молодежь и татары будут выходить на улицы.
Лично у меня, в моем населенном пункте забрали почти всех призывного возраста. В Больших городах с этим спокойнее.
Слышал что готовят людей на случай обороны и что бы по необходимости они были готовы взять оружие. Но, опять же, в этих рядах будет много тех, кто ждёт ЗСУ.
Я: Как на самом деле состоят дела с социальными выплатами и рабочими местами?
Он:
В.В.Х целенаправленно покупал свой традиционный электорат в Крыму, а именно: пенсионеры, вояки, фсб, росгвардия, мусора. Пенсионерам пенсии пересчитали и сделали их выше, чем они были при Украине раза в 3-4 (не говорим про курс гривна/рубль). По крайней мере, это что касается пенсов с северным стажем при ссср и т.д. Как обычным, не знаю. Социальные выплаты смешные: 15000 рублей- максималка. Пенсионеры по возрасту без стажа получают тыщ 8-10. Заработная плата сейчас 25-30 тыс фубликов в Симферополе, это мало. Многие ездят на вахту, на материк России.
Я: Довольны ли жители Крыма жизнью в России? Хотели ли бы вернутся в Украину?
Он:
Могу сказать, 50/50. Как минимум, могу сказать точно, что есть положительная динамика с 14-го года. Многие начали смотреть ещё до вторжения всякое оппозиционное рашкинское говно, посматривали Гордона. Многие имеют родственников в Украине и знают, что нациков и бендер на улицах там нет. Сейчас эта публика уже спокойно смотрит ждановых, пионтковских, фейгиных. До Стерненко далеко (та и вряд ли они дойдут, ибо фактор языка существенный). Ибо в Крыму реально много людей, которые не то что говорить - они не понимают украинский.
Многие пенсионеры сходятся во мнение, и что лекарства и продукты при Украине стоили дешевле.
Был в 2020 году в Украине, я почувствовал некую свободу внутри себя. Как будто мешок с грузом упал. В Крыму живёшь в постоянном напряжении, как в большом концлагере, где тебя может сдать сосед (это поощряется).
Я: Как вообще крымчани реагируют на деокупацию Крыма?
Он:
Часть ждут и знают, что будет лучше (в основе это местные и татары). Часть представляют реальный ужас в виде карателей, репрессий и украинского языка.
Я: Почему в Крыму нет воздушной тревоги, когда летят те же беспелотники?
Он:
Формально же, тут убежищ в пригодном состоянии нет, оповещения есть только в больших городах.
Тут есть два расклада:
Я: Как много руснявой символики в Крыму?
Он:
- Военный (тут не могу судить), но могу предположить, что их радары и пво просто сосут.
- Политический: тупо дали указку не разгонять панику и не выводить рассеян и рашн-крымчан из их обычного, амёбного стану.
Меньше чем в Донецке, но достаточно. Везде завешено Z и V, маршрутки, автобусы, здания. Ниже прикреплю фото (комментарии
) "народного творчества", оно уже замазано, но все же.
Я: И последний вопрос, как много ваты, и какой процент жителей за Украину?
Он:
Много, 30-35% вата, 25-30% за Украину, 40% без разницы, главное что бы их это не касалось.
Источник: https://t.me/oko_gora/6722