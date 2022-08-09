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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Август » 9 » 16:31:08

В Крыму взорвали военный аэродром в поселке Новофедоровка. ВИДЕО

Сегодня, 16:31:09 840 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Крыму взорвали военный аэродром в поселке Новофедоровка. ВИДЕО

Сегодня после обеда 9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма.

Как пишут очевидцы, прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма.

При взрыве в Крыму, по предварительным данным, среди туристов погибших и раненых нет, сообщает Ассоциация туроператоров России
 
 

Справка

Из этого аэродрома обычно взлетают самолеты, которые атакуют ракетами юг Украины.

Еще фото и видео взрывов в Новофедоровке. СМИ сообщают, что взрывы происходят на российской авиабазе.
 
 
Отметим, что Новофедоровка находится на юго-западе Крыма. То есть, до фронта - более 200 км.
 
Тэги: Взрывы, крым, война в Украине
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