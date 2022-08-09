В Крыму взорвали военный аэродром в поселке Новофедоровка. ВИДЕО

Справка

Отметим, что Новофедоровка находится на юго-западе Крыма. То есть, до фронта - более 200 км.

Из этого аэродрома обычно взлетают самолеты, которые атакуют ракетами юг Украины.Еще фото и видео взрывов в Новофедоровке. СМИ сообщают, что взрывы происходят на российской авиабазе.