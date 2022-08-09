В Крыму взорвали военный аэродром в поселке Новофедоровка. ВИДЕО

Сегодня после обеда 9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма.
Как пишут очевидцы, прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма.
При взрыве в Крыму, по предварительным данным, среди туристов погибших и раненых нет, сообщает Ассоциация туроператоров России
Справка
Из этого аэродрома обычно взлетают самолеты, которые атакуют ракетами юг Украины.
Еще фото и видео взрывов в Новофедоровке. СМИ сообщают, что взрывы происходят на российской авиабазе.
Отметим, что Новофедоровка находится на юго-западе Крыма. То есть, до фронта - более 200 км.