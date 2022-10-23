«Забирать на войну будут всех». Фейгин об угрозе введения и опасностях военного положения в Крыму

Президент России Владимир Путин объявил военное положение на оккупированных территориях Украины. Также «элементы» военного положения вводятся в аннексированных Крыму и Севастополе. Так, к примеру, путинский указ наделяет российского главу Крыма Сергея Аксенова полномочиями по отселению местных жителей «в безопасные районы», ограничению въезда и выезда, усилению охраны инфраструктурных объектов и «общественной безопасности».

В свою очередь сам Сергей Аксенов заверил, что на жизни в Крыму это не отразится, что он не планирует в ближайшее время вводить комендантский час или ограничивать выезд из Крыма. Подобное же заявил и российский глава Севастополя Михаил Развожаев. Что означает режим «средней готовности»? Что в связи с этим может ожидать жителей Крыма? Об этом Сергей Мокрушин говорил в эфире Крым.Реалии с российским правозащитником и общественным деятелем Марком Фейгиным.

«Если ВСУ будет придвигаться к Крыму, там будет введено военное положение»

– Объявленный в Крыму «режим среднего уровня реагирования» наделяет Сергея Аксенова довольно широкими полномочиями, которые вполне можно спутать с порядками военного времени. Например, он может принимать решения о временном отселении жителей в безопасные районы, ограничить въезд и выезд из Крыма, установить контроль за работой средств коммуникаций и связи, включая типографии и «вычислительные центры». Так что это за «режим средней готовности» такой?

– Чтобы оценить, что такое режим среднего реагирования, нужно отталкиваться от режима военного положения – а он уже введен в четырех оккупированных областях Украины, которые Россия считает своими территориями.

Что касается, «средних мер» – они в большей степени наделяют глав регионов – так это в указе описано – дополнительными полномочиями по осуществлению всех тех мер, которые в указе изложены. По существу этого ничего не меняет, потому что эти меры применялись и прежде в связи с характером близости к военным действиям этих территорий. Среди самых существенных мер можно выделить отселение.

Венное положение может быть введено сразу же, если будут деоккупированы части территорий вблизи Крыма



Но я прогнозирую, что эти указы могут быть конвертированы в полноценное военное положение. Оно может быть введено сразу же, если будут деоккупированы части территорий вблизи Крыма. Это вопрос прежде всего мобилизации. Там, где будет введено военное положение, там будет предусмотрен порядок всеобщей мобилизации.

Поэтому этот «средний уровень», неполное военное положение – оно во многом является репетицией для введения военного положения. Если допустить, что правый берег Днепра будет деоккупирован, и под угрозой будет находиться левый берег, а там практически рядом Перекопский перешеек (соединяет украинский Крымский полуостров с материковой частью Украины – КР), то в Крыму будет введено то же самое положение, которое апробируется, в частности в Херсонской области – с перемещением гражданского населения, возможностями обращения имущества людей, жилищной площади, автотранспорта и т.д. Если ВСУ будут двигаться в сторону Крыма, там будет моментально введено такое же военное положение, будет перемещаться часть гражданского населения, установлены блокпосты, проведена мобилизация – все то, что происходит в других местах.

Марк Фейгин, российский правозащитник и общественный деятель

– Стоит ли верить словам подконтрольных России руководителей Крыма и Севастополя Аксенова и Развожаева, что та «чрезвычайщина», в которой крымчане живут достаточно долго, продолжится, а значит ничего и не изменится? И что изменит жизнь в Крыму – указы Путина или действия ВСУ?

Если будет введено военное положение, тогда будет на этой территории всеобщая мобилизация. Там не будет категорий: первая, вторая и третья



– Сейчас жизнь не меняется, конечно, потому что они в этой «чрезвычайщине» действительно живут. Но люди-то не готовы оказаться в ситуации, что они живут в условиях военного положения. Потому что военное положение – оно более жесткое. Там не будут спрашивать, а будут выселять, например, гражданское население по мосту через Керченский пролив, отнимать автотранспорт, перекрывать границы. Мобилизация проходила, но она была частичной, а если будет введено военное положение, тогда будет на этой территории всеобщая мобилизация. Там не будет этих категорий: первая, вторая и третья, которые спасали вторую и третью от немедленного призыва. Можно будет забирать всех.

Поэтому повторяю, это больше похоже на репетицию.

Военное положение вводится в ситуации, когда никакая война не объявлена, продолжается «специальная военная операция». Если б война была объявлена и введено военное положение на всей территории РФ, там предусмотрены и меры обеспечения: то есть людям, которых переселяют, должны предоставить аналогичное жилье и т.д. Эта частичность мер дает власти нужный маневр. Они могут действовать избирательно: льготы или помощь могут предоставлять, а могут не предоставлять. Вот говорят, сертификаты будут выдавать жилищные. Но, знаете, сертификаты – это не жилье. А куда с этими сертификатами? Пойди на этот сертификат купи себе на «Золотой миле» в Москве квартиру – кто ж тебе ее там даст? Понятно, что здесь масса возможностей для маневра.

Самым острым было, что обсуждалось губернаторами – они наперегонки начали делать заявления, что они не будут перекрывать возможности выезда между субъектами федерации. А именно этого боятся наряду с перекрытием государственной границы как таковой. Но по факту уже и государственную границу так просто не пересечешь. Нужно предоставить тысячу справок.

Блокпост на въезде в Севастополь, архивное фото

«Дорога в один конец»

– Мы видим, что российская власть вывозит жителей правобережья Херсонской области в Крым и соседнюю Россию. Учитывая, что подобные полномочия Путин дал и Аксенову, постигнет ли та же участь жителей Крыма?

Главных две опасности: что вы можете оказаться без дома, то есть вас могут переместить на территорию РФ, второе – вас могут мобилизовать



– Это дорога в один конец. Если вы уедете из Херсона, то вернуться туда украинскому гражданину, если эта территория не будет деоккупирована и каким-то кружным путем человек из России не переберется обратно в Украину, будет очень тяжело. Естественно, и в Крыму все эти 8 лет шла, пусть и не слишком активная, но кампания по замещению населения. Нелояльное население выдавливалось в Украину (материковую ее часть, – КР), шли перемещения внутрь России, приезжала какая-то часть, покупала или получала жилье. Нет сомнений, что такой процесс будет и в Херсонской, и Запорожской областях. Просто сейчас (на это влияют – КР) условия войны, без них это бы быстрее шло.

Вспомним, что референдумы (референдумы на новооккупированных территориях Украины, противоречащие международному праву и уставу ООН – КР) и вся их ничтожность состоит в том, что референдум ты провел, а на следующий день – вот как с Лиманом – у тебя больше нет части территории. Как в анекдоте. В магазине спрашивают географическую карту РФ, а продавщица спрашивает в ответ: «Вам за какое число?» Потому что никто ж не понимает, какая теперь граница РФ.

Херсон. Рейсовый автобус в аннексированный Крым, который ввели оккупационные власти Херсонской области

– Давайте подведем итог беседе. Нашим читателям и зрителям может быть сложно разобраться в ситуации: с одной стороны, очевидно, идет война, с другой – войной ее запрещают называть; с одной стороны жизнь больше похожа на жизнь в военном положении, с другой – это не военное положение. Запутаться немудрено. Что же изменилось для жителей Крыма и чего им ждать в ближайшем будущем?

– Прежде всего изменилось по части их прав и возможностей для проживания на территории – они теперь существенно начинают ограничиваться. Главных две опасности: что вы можете оказаться без дома, то есть вас могут переместить на территорию РФ, второе – вас могут мобилизовать, если подходите по критериям. Остальные опасности по касательной могут затронуть права граждан – изъятие имущества или автотранспорта. Но я не думаю, что сейчас эти меры будут форсироваться.

Проводы мобилизованных на войну в Украине Севастополь, 27 сентября 2022

СПРАВКА: Российское полномасштабное военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы. Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории и называет это «специальной операцией», которая имеет целью «демилитаризацию и денацификацию». Ряд западных стран, включая США и страны ЕС, ужесточил санкции в отношении России и осудили российское неспровоцированное широкомасштабное вторжение и российские военные действия в Украине.