«Готовится контрнаступление». Жителей Херсона просят выезжать с оккупированных территорий через Крым

Жителям Херсонской области необходимо воспользоваться любыми возможностями, чтобы выехать с оккупированных территорий, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.

В частности, украинцы могут воспользоваться выданными российскими военными паспортами и пересечь границу через Крым, пишет "Укринформ" со ссылкой на вице-премьера.

По ее словам, это облегчит украинской армии "деоккупацию". Она утверждает, что мирных жителей во время боев за Херсон могут использовать как живой щит.

"Мы будем знать, что там дети, и мы будем бессильны, и этого очень не хочется. Поверьте, деоккупация будет очень скоро. Контрнаступление обязательно будет", - заявила она.

Херсон оказался в российской оккупации в первые дни войны. 12 июня американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке сообщал, что украинские силы, вероятно, возобновили контрнаступление к северо-западу от Херсона, южнее их предыдущих операций. Поступали сообщения, что они оттеснили российскую армию от нескольких населенных пунктов.

В понедельник советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ находятся в 15-18 км от Херсона, однако подчеркнул, что "18 км на войне можно идти полгода".