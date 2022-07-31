​Работал HIMARS: в Брилевке ВСУ превратили в пепел эшелон армии РФ с живой силой, техникой и снарядами





По его данным, под удар попали более 40 вагонов с российскими военными, техникой и боеприпасами, которые были переброшены на Херсонщину из Крыма. Об этом сообщил в Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко.По его данным, под удар попали более 40 вагонов с российскими военными, техникой и боеприпасами, которые были переброшены на Херсонщину из Крыма.

"Живая сила превратилась в угольки, техника - в груды металлолома, а БК взлетел на воздух", - рассказал Геращенко.

С его слов, среди "двухсотых" оказались и сотрудники "Российских железных дорог", которые осуществляли транспортировку военного груза на территорию Украины.

"Это не первый случай гибели машинистов РЖД в Украине. И не последний", - сообщил Геращенко.

Он отметил, что железнодорожники, оказывающие РФ помощь в оккупации Украины, являются "потенциальными смертниками".

"Каждый эшелон с боевой техникой, личным составом и БК отслеживается в режиме реального времени из космоса и днем и ночью. Ракеты HIMARS уничтожают всех: и солдат, и офицеров, и наемников, и обслуживающий персонал РЖД. Хотите, чтоб ваши родные машинисты тепловозов и электровозов остались живы? Тогда убеждайте их сломать ногу, руку, заболеть, но только не вести железнодорожные эшелоны в Украину!" - посоветовал Геращенко россиянам.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе дымит аэродромом, куда армия РФ стянула технику, - местные сообщают о взрывах. Также писали, что жители Кадиевки навели HIMARS на эшелон ВС РФ: пропагандисты признали, что в ОРДЛО ненавидят Россию.

Появились детали сокрушительного удара ВСУ по скоплению оккупантов в Брилевке на Херсонщине.В ночь на 29 июля в поселке Брилевка, что на западе от Херсона, прогремели мощные взрывы. ВСУ высокоточным ударом из HIMARS уничтожили железнодорожный эшелон российской армии.