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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Июль » 31 » 17:54:41

​Работал HIMARS: в Брилевке ВСУ превратили в пепел эшелон армии РФ с живой силой, техникой и снарядами

Вчера, 17:54:41 525 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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​Работал HIMARS: в Брилевке ВСУ превратили в пепел эшелон армии РФ с живой силой, техникой и снарядами

Появились детали сокрушительного удара ВСУ по скоплению оккупантов в Брилевке на Херсонщине.

В ночь на 29 июля в поселке Брилевка, что на западе от Херсона, прогремели мощные взрывы. ВСУ высокоточным ударом из HIMARS уничтожили железнодорожный эшелон российской армии.
 
Об этом сообщил в Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

По его данным, под удар попали более 40 вагонов с российскими военными, техникой и боеприпасами, которые были переброшены на Херсонщину из Крыма.
"Живая сила превратилась в угольки, техника - в груды металлолома, а БК взлетел на воздух", - рассказал Геращенко.
 
С его слов, среди "двухсотых" оказались и сотрудники "Российских железных дорог", которые осуществляли транспортировку военного груза на территорию Украины.
"Это не первый случай гибели машинистов РЖД в Украине. И не последний", - сообщил Геращенко.
 
Он отметил, что железнодорожники, оказывающие РФ помощь в оккупации Украины, являются "потенциальными смертниками".
 
"Каждый эшелон с боевой техникой, личным составом и БК отслеживается в режиме реального времени из космоса и днем и ночью. Ракеты HIMARS уничтожают всех: и солдат, и офицеров, и наемников, и обслуживающий персонал РЖД. Хотите, чтоб ваши родные машинисты тепловозов и электровозов остались живы? Тогда убеждайте их сломать ногу, руку, заболеть, но только не вести железнодорожные эшелоны в Украину!" - посоветовал Геращенко россиянам.
 
Ранее сообщалось, что в Мелитополе дымит аэродромом, куда армия РФ стянула технику, - местные сообщают о взрывах. Также писали, что жители Кадиевки навели HIMARS на эшелон ВС РФ: пропагандисты признали, что в ОРДЛО ненавидят Россию. 
Тэги: Himars, Херсон, Оружие, война в Украине
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