ВСУ уничтожили ПТУ в Макеевке, где обустроили лагерь для мобилизованных из Саратова

Местные каналы пишут, что захватчики обустроили лагерь для мобилизованных в здании бывшего 19-го профтехучилища. В результате ракетного удара HIMARS могли быть убиты 400 и ранены 300 российских мобилизованных. Об этом заявило управление стратегических коммуникаций ВСУ.

СМИ сообщают об ударе по базе мобилизованных из Саратовской области в оккупированной Макеевке. В новогоднюю ночь был нанесен удар по 19 училищу в посёлке Путь Ильича — там находилась казарма российских мобилизованных.

Погибли сотни российских мобилизованных

При ракетном ударе по ПТУ №19 в Макеевке (город находится в контролируемой Россией части Донецкой области) могли погибнуть десятки российских военных, пишут в российских телеграм-каналах. По предварительной информации, речь идет о мобилизованных из Саратовской области.

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил со ссылкой на местных жителей, что удар был нанесен в новогоднюю ночь в 00:01 по местному времени. По информации чиновника, украинская армия применила американскую РСЗО HIMARS.

В здание ПТУ командование «компактно заселило мобилизованных из Саратовской области», пишет телеграм-канал «Romanov Лайт». По его данным, предварительно речь идет о десятках погибших. «И еще там была детонация боекомплекта. Отсюда такие разрушения», – уточнил «Romanov Лайт».

Информацию о том, что в здании находились мобилизованные, подтверждает канал военного блогера Бориса Рожина. Он также пишет о «существенном количестве убитых и раненых». «Вечером завалы еще разбирали», – пишет канал Рожина. Репортер ВГТРК Александр Сладков не располагает точной информацией о числе погибшихи раненных, но, по его информации, говорят о большом числе потерь.

На видео, которое публикуют в телеграм-каналах, видно, что от здания ПТУ практически ничего не осталось.

В украинских телеграм-каналах сообщают, что в Макеевке могло погибнуть до 600 человек. Минобороны России официально не комментировало информацию об ударе по ПТУ в Макеевке.

В новогоднюю ночь 1 января 2023, появилась информация, что ВСУ уничтожили военную базу ВС РФ в оккупированной Макеевке, ликвидировано около 600 оккупантов.