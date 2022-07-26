Германия передала Украине обещанные реактивные системы залпового огня Mars II и еще три гаубицы PzH 2000

"Контракт уже подписан, и сейчас начнется обучение украинских военных работе с этой сложнейшей системой. Это позволит нашим артиллерийским системам работать еще быстрее и точнее", — добавила министр и отметила, что через несколько дней начнется обучение бойцов ВСУ управлению средствами противовоздушной обороны Iris-T SLM.