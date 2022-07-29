HIMARS, PzH 2000, Javelin. ТОП-10 западного оружия в украинской армии

С начала вторжения Запад не поставлял ВСУ тяжелое оружие, ограничиваясь поставками ПЗРК и ПТРК. Однако сейчас у украинской армии есть высокоточные и самые современные образцы оружия. Фокус собрал лучшие из них.Чтобы нанести военное поражение РФ, украинская армия должна иметь много современного оружия, которое позволит переломить ход войны. Фокус собрал ТОП-10 западного оружия, которое лучше всего зарекомендовало себя на поле боя. В материал также вошли оценки бойцов и мнения военных экспертов о западном вооружении ВСУ.

Рейтинг составлен без градации от лучшего к худшему. В него вошли различные образцы артиллерийского вооружения, противотанковый ракетный комплекс, броневики и БТР, а также высокоточное РСЗО. Вооружение поставляется из разных частей мира — Украине помогают США, Польша, Великобритания, Франция, Австралия и десятки других стран.

Лучшее западное оружие в украинской армии: РСЗО HIMARS

HIMARS — это высокомобильная артиллерийская ракетная система производства Lockheed Martin в штате Арканзас, США. Установка несет на себе 6 направляющих для ракет. Также есть вариант с одной баллистической ракетой ATACMS. Украинская армия получила только высокоточные ракеты GMLRS с дальностью стрельбы до 85 км. Принцип работы установки "бей — беги".





С момента получения первых 4 установок украинская армия уже уничтожила с десяток складов боеприпасов и командных пунктов вражеских войск. На сегодня у ВСУ есть около 9 единиц "хаймарсов".

Боец ВСУ об РСЗО HIMARS

По словам военного Александра, HIMARS в сравнении с советскими РСЗО — это как "Мерседес" и "Жигули", их нельзя даже сравнивать.

"Система очень точная, вплоть до того, что одна ракета пробивает дыру в здании, и в нее же влетает вторая ракета. Мы ее используем по сверхважным объектам — пункты управления в первую очередь, склады боеприпасов, средства радиоэлектронной борьбы. Ночью, в дождь днем, погодные условия совсем не влияют на этот процесс", — рассказывает военный.

Основные характеристики РСЗО HIMARS

калибр — 227 мм

количество направляющих — 6 или 1, в зависимости от типа ракеты

дальность стрельбы от 2 до 300 км (ракетой ATACMS) и до 84 км ракетой GMLRS

максимальная скорость — 85 км/ч

дальность хода — 480 км

Лучшее западное оружие в украинской армии: САУ Caesar

САУ "Цезарь" — это одни из самых современных артсистем в мире. Фото: Википедия



Caesar — французская самоходная артиллерийская установка производства Nexter Systems, Версаль, Франция. Артустановка представляет собой гаубицу на шасси Renault Trucks. Боезапас — 18 снарядов. Также предназначена для нанесения быстрых ударов, а затем смены позиции. Это достигается за счет высокого уровня автоматизации систем наведения орудия.





Украинская армия имеет 12 САУ Caesar. Президент Франции Эммануэль Макрон попросил производителя перейти на военный режим работы, чтобы расширить производство "Цезарей". Отмечается высокий уровень эффективности в применении артиллеристами французских САУ.

Командир экипажа о САУ "Цезарь"

Самоходные артустановки, рассказывает боец по имени Глеб, отличаются высокой маневренностью.

"Мы выигрываем очень много времени на том, чтобы занять огневую позицию, отстреляться и быстро уехать. Враг не успевает по нам открыть огонь в ответ. Меньше минуты от занятия огневой позиции до первого выстрела", — рассказывает командир САУ "Цезарь".

Основные характеристики САУ "Цезарь"

калибр орудия — 155 мм

экипаж — 4-5 человек

длина ствола — 52 калибра

дальность стрельбы — от 30 до 42 км

скорострельность — 6 выстрелов в минуту

Лучшее западное оружие в украинской армии: гаубица М777

На вооружении ВСУ находится около 100 гаубиц М777. Фото: Генштаб ВСУ



М777 — это буксированная гаубица производства подразделения BAE Systems Global Combat Systems, штат Миссисипи, США. Гаубица является более легкой версией М198. Ее можно транспортировать самолетом, вертолетом или на прицепе машины.



Полковник ВСУ о гаубицах М777

Герой Украины полковник Роман Качур из 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь" заявляет, что М777 позволяют наносить удары в глубине тылов врага.

"Поражаем все возможные цели, без исключения: от переднего края до позиций вглубь. Постоянно, в какой последовательности выявляем, так и уничтожаем, в режиме нон-стоп. Приоритет ставим на вражескую артиллерию, чтобы не мешала потом уничтожать пехоту, разваливать опорные пункты, районы сосредоточения", — заявляет Качур.

Основные характеристики гаубицы М777

калибр — 155 мм

длина ствола — 5,08 м

экипаж — 7+1

дальность стрельбы — от 21 до 40 км, в зависимости от снарядов

скорострельность — 3-4 выстрела в минуту в реальных условиях



На вооружении украинской армии находится около 100 гаубиц М777. Одно из первых применений М777 было при попытке ВС РФ форсировать Северский Донец в мае.

Лучшее западное оружие в украинской армии: БТР Mastiff

БТР Mastiff — это британская версия южноафриканского броневика Cougar



БТР Mastiff — это британский вариант южноафриканского броневика Cougar. Разработкой занималась NP Aerospace из Ковентри, Великобритания. БТР выполнен по схеме 6х6. Первоначально предназначался для использования в Афганистане как патрульная машина. Британская версия отличается от оригинальной отечественной электроникой и пакета брони.





БТР Mastiff оснащается энергопоглощающими креслами — это означает, что в случае подрыва на мине десант получит меньше травм, связанных со спиной. БТРы прошли испытание в реальных боях на территории Афганистана, Ливии, Ирака и Иране. Основная цель "Мастифов" — это доставка пехоты и обеспечение поддержки. Это вспомогательная машина, а не ударная единица. При этом на башню можно установить 50-мм пушку или 40-мм автоматический гранатомет. Сама башня может быть автоматической.

ВСУ в своем арсенале имеет несколько десятков броневиков "Мастиф". Бойцы сперва проходили обучение в одной из соседних стран, а сейчас применяют их на фронте.

Основные характеристики БТР Mastiff

длина — 7,08 м

ширина — 2,74 м

высота — 2,64 м

экипаж — 2 бойца

десантное отделение — 8 человек

дальность хода — 966 км

максимальная скорость — 105 км/ч

Лучшее западное оружие в украинской армии: БТР Bushmaster

Bushmaster защищен от мин и засад



БТР Bushmaster — это бронетранспортер, который производится в компании Thales Australia в Аделаиде, Австралия. Представляет собой защищенный транспортер, а не классический бронетранспортер — из-за больших размеров и слабого вооружения. Основное предназначение — транспортировка бойцов в район выполнения боевой задачи. Имеет усиленную защиту от мин.





Бронирование по стандарту STANAG 4569 дает защиту от бронебойных пуль калибра 7,62 мм на расстоянии 30 м, а также от осколков 155-мм снаряда на расстоянии 50 метров. Также БТР способен выдержать разрыв мины с массой заряда до 8 кг. Существуют разилчные модификации Bushmaster — командирская, штурмовая, транспортная, минометная или медицинская. В австралийской армии находится свыше 1000 машин.

Австралия передала Украине десятки Bushmaster и анонсировала дополнительную поставку еще 20. Общее количество БТРов будет доходить до около 60 единиц.

Основные характеристики БТР Bushmaster

длина — 7,1 м

ширина — 2,4 м

высота — 2,6 м

экипаж — 1 водитель

десантное отделение — 9 бойцов

максимальная скорость — 100 км/ч

бронирование — STANAG 4569 II уровня

дальность хода — 700 км

Лучшее западное оружие в украинской армии: САУ Krab

САУ "Краб" разрабатывалась в рамках идеи создания польской САУ для сухопутных войск

AHS Krab — это самоходная артиллерийская установка производства компании Centrum Produkcji Wojskowej Huta Stalowa Wola из города Стальова Гута, Польша. САУ "Краб" представляет собой башню от британской артустановки AS-90 и шасси от южнокорейской САУ К9 Thunder. "Краб" разрабатывался в рамках идеи создания польской САУ для сухопутных войск. Было решено производить ее вместе с западными союзниками.

Украинская армия имеет полноценный дивизион САУ "Краб" из 18 установок. Они уже применяются на востоке Украины против ВС РФ. Также был подписан контракт на производство еще около 60 САУ для ВСУ, стоимость контракта оценивают в 3 млрд злотых — это крупнейший оборонный контракт для Польши. Недавно президент Зеленский сообщил о прибытии еще одной партии Krab в ВСУ.

Боец ВСУ о САУ "Краб"

"Ввел себе цель, ввел координаты цели, и ждешь, пока они приведутся в боевое положение, после этого идут установки на орудие и работаем", — говорит боец, отмечая высокую степень автоматизации САУ.

Основные характеристики САУ Krab

калибр — 155 мм

длина ствола — 52 калибра

экипаж — 5

дальность стрельбы — от 30 до 40 км, в зависимости от типа снаряда

скорострельность — 6 снарядов в минуту

Лучшее западное оружие в украинской армии: САУ PzH 2000

PzH 2000 — это одна из самых автоматизированных САУ в мире



Panzerhaubitze 2000 — это самоходная артиллерийская установка, которую изготавливает Krauss-Maffei Wegmann Мюнхен, Германия. Одна из самых современных и автоматизированных САУ в мире. После прибытия на боевую позицию автоматически наводится на цель по координатам. Компьютерные системы после каждого выстрела корректируют положение ствола. Изготавливается на базе танка Leopard 2.





Нидерланды и Германия вместе передали Украине 12 самоходных артустановок и анонсировали передачу еще 6 единиц. Применяется на самых горячих линиях фронта с высокоточными снарядами.

Военный эксперт о PzH 2000

Panzerhaubitze 2000 — это полностью "диджитализированная" система с автоматическим наведеним, заряжанием, подачей снарядов, установкой подрывателей и капсулей зажигателей, пишет итальянский эксперт Томас Тейнер. По его мнению, эта САУ является самой лучшей в мире.

"Когда командир PzH 2000 года получает огневую задачу, он отдает приказ водителю остановиться на подходящей позиции. Сразу после остановки башня и ствол пушки автоматически отклоняются и поднимаются для выполнения огневой задачи. Если необходимо установить неконтактные (временные) или дистанционные взрыватели, САУ также делает это автоматически", — рассказывает об особенностях работы САУ эксперт.

Основные характеристики PzH 2000

калибр — 155 мм

длина ствола — 52 калибра

экипаж — 5 человек

дальность стрельбы — от 30 до 67 км

скорострельность — 3 выстрела за 9 секунд, 20 за 2 минуты, 8 при длительной стрельбе

Лучшее западное оружие в украинской армии: ПЗРК Starstreak

ПЗРК Starstreak выпускает ракеты, которые достигают скорости до 4 Махов



Starstreak HVM — переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения низколетящих воздушных целей. Изготавливается компанией Thales Air Defence в Белфасте, Великобритания. Одной из особенностей ПЗРК является высокоскоростные ракеты. Они способны разгоняться до скорости больше 4 Махов. Оператор ПЗРК наводит ракету по лазерной наводке, что требует подготовки.

Правительство Великобритании передало Украине ограниченное количество Starstreak. С его помощью уже сбивались российские вертолеты.



Директор фонда "Повернись живим" о ПЗРК Starstreak

Тарас Чмут заявляет, что британских Starstreak было получено мало, но они эффективные. ПЗРК часто используют для сбития российских беспилотников. Их нужно сбивать всем, чем ВСУ могут.

"Они работают, они сбивают, они неплохие, но они дорогие, сложные и их мало", — заявил Чмут.

Основные характеристики ПЗРК Starstreak

вес — 14 кг

максимальная дальность — 7000 м

эффективная дальность — 300 — 7000 м

обслуживание — 1 человек

Лучшее западное оружие в украинской армии: ПТРК FGM-148 Javelin

Javelin — это первое летальное оружие, которое получила Украина. Фото: АрміяInform



ПТРК FGM-148 Javelin — это один из самых известных в мире противотанковых ракетных комплексов. Производится силами Raytheon в Аризоне и Lockheed Martin в Орландо и Флориде. Комплекс "Джавелин" стал первым летальным оружием, которое получила Украина с начала войны в 2014 году.

"Джавелин" — это ПТРК третьего поколения. Действует по принципу "выстрелил и забыл". Оператору не нужно вести ракету к цели, она сама к ней летит после захвата объекта. Поражает цель сверху, что заставило ВС РФ сооружать "мангалы" на крышах танков.



Российский Т-72 с "мангалом" для защиты от "Джавелина" и дронов



На вооружении украинской армии находится около 5000 пусковых установок и десятки тысяч ракет к ним. "Джавелины" поставляли из ряда западных стран, включая США и Литву.



Главный сержант ДШВ о первом применении Javelin

Один раз в ходе обороны российкие войска попытались прорвать оборону бойцов ВСУ на стыке двух бригад.

"Подъехали на машине, выбежали — вижу танк, а за ним семь БМП. Первый выстрел – промах, бью вторично – БМП разрывается, бью еще раз – еще одна загорается. Довольны были, первые выстрелы из Javelin, как ни как", — рассказал военный.

Основные характеристики ПТРК FGM-148 Javelin

вес — 22,3 кг

максимальная дальность — 4750 метров

бронепробитие — 600-800 мм катаной гомогенной брони

необходимо 2 человека — заряжающий и оператор

ракета — 127 мм

Лучшее западное оружие в украинской армии: противокорабельные ракеты Harpoon

Противокорабельная ракета Harpoon. Фото: Jeremy Corbell / US Navy

Harpoon — противокорабельная ракета, производимая Boeing Defense, Space & Security (ранее изготавливалась McDonnel Douglas), штат Миссури, США. Одна из пяти ракет в мире, на ряду с украинским "Нептуном", на счету у которой есть затопленные корабли. За время своей истории ракеты стали запускать с самолетов, надводных кораблей, подводных лодок и береговых пусковых установок.

Дания передала Украине береговой комплекс. Количество переданных ракет Harpoon неизвестно, но их передали Нидерланды, Великобритания и США.

Эксперт о ракетах Harpoon

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, ракеты Harpoon изменили ситуацию на черноморском побережье.

"Что касается ситуации на море, она претерпела значительные изменения на момент получения Украиной противокорабельных ракет Harpoon с дальностью поражения до 120 км. Это значительно усилило позиции ВСУ и сделало невозможным проведение десантных операций на черноморском побережье нашей страны", — заявил Снегирев.

Основные характеристики ракеты RGM-84L Harpoon Block 2