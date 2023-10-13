Сделано в Украине. Россияне в ужасе от оружейных новинок ВСУ - «Мономах» и UAR-10. ОБЗОР

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Пока россиянам выдают ржавые АК-47, Украина продолжает развивать свой ВПК. Это касается и стрелкового оружия, а именно снайперских винтовок с автоматами. Смотрите в новом выпуске программы "Арсенал" о том, чем вооружены ВСУ, и какие новинки создали украинские инженеры.В последнем обзоре оружейных новинок "Сделано в Украине!", российские военные были поражены боевыми "малютками" Вооруженных Сил Украины (ВСУ). На фоне ржавых стволов и автоматов типа АК-47, которые являются основным вооружением оккупантов, украинская сторона представила современные виды стрелкового оружия. Стремясь снизить потери личного состава, ВСУ внедрили вооружение, которое обеспечивает большую точность и удобство использования.Одним из ярких примеров инноваций стала 7,62-мм, принятая на вооружение Збройных Сил Украины и Национальной Гвардии. Это оружие отличается от своих советских предшественников, таких как советская винтовка СВД, увеличенной прицельной дальностью до 1200 метров, высокой точностью и стабильностью выстрелов. UAR-10 можно легко разобрать на две части, что делает его компактным и удобным для транспортировки.Кроме того, украинские инженеры разработали дальнобойную крупнокалиберную 14,5-мм, способную стрелять на расстояние до 7 километров. Эта винтовка стала продолжением успешных моделей "Рекс" и "Аллигатор" и уже поступила на вооружение ВСУ. Её внедрение обещает значительно улучшить огневую мощь украинских вооруженных сил и повысить эффективность ведения боевых действий на больших расстояниях.Важным достижением украинских конструкторов стало также соблюдение натовских стандартов, позволяющих установку мощной оптики на украинские винтовки. Теперь снайперы могут использовать оптические прицелы высокого класса, такие как Mark 5, что значительно улучшает их меткость и увеличивает дальность поражения целей.Каждая винтовка комплектуется необходимым количеством магазинов и подсумков, а также комплектом для чистки и обслуживания. Удобная сумка для транспортировки оказывается также снайперским матом, что обеспечивает дополнительный комфорт при работе на поле боя.Эти инновации не могли не вызвать удивление и восхищение у российских военных. Украина продолжает совершенствовать свои вооруженные силы, представляя новые модели оружия, которые обеспечивают высокую эффективность боевых операций и увеличивают шансы на успех в современных условиях боевых действий. Эти достижения подчеркивают силу украинской военной промышленности и решимость страны защищать свою независимость и территориальную целостность.