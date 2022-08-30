Армия РФ выпустила по меньшей мере 10 ракет «Калибр» по деревянным макетам HIMARS

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The Washington Post сообщает, что деревянные приманки через объектив российских беспилотников напоминали американские ракетные системы.

Российские беспилотники передавали данные о местонахождении «техники» ракетоносцам в Черном море, которые наносили удар по макетам, принимая их за VIP-цели.

«Приманки «вытащили» по меньшей мере 10 крылатых ракет «Калибр» – первоначальный успех, позволивший Украине расширить производство копий для более широкого использования», - говорится в сообщении.



WP отмечает, что использование приманок является одной из многих тактик, которые применяют Вооруженные силы Украины, чтобы дать отпор большему и лучше оснащенному противнику.

По словам американского дипломата, на которого ссылается WP, ударами по макетам можно частично объяснить то, что россияне отчитывались об уничтожении большего количества HIMARS, чем вообще получала Украина.

В августе Forbes подсчитал, что стоимость одной ракеты "Калибр" составляет $6,5 млн.

Армия российской федерации выпустила по меньшей мере 10 ракет «Калибр» по деревянным макетам HIMARS, которые установили ВСУ.