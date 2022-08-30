Армия РФ выпустила по меньшей мере 10 ракет «Калибр» по деревянным макетам HIMARS

Армия российской федерации выпустила по меньшей мере 10 ракет «Калибр» по деревянным макетам HIMARS, которые установили ВСУ.
The Washington Post сообщает, что деревянные приманки через объектив российских беспилотников напоминали американские ракетные системы.
Российские беспилотники передавали данные о местонахождении «техники» ракетоносцам в Черном море, которые наносили удар по макетам, принимая их за VIP-цели.
«Приманки «вытащили» по меньшей мере 10 крылатых ракет «Калибр» – первоначальный успех, позволивший Украине расширить производство копий для более широкого использования», - говорится в сообщении.
WP отмечает, что использование приманок является одной из многих тактик, которые применяют Вооруженные силы Украины, чтобы дать отпор большему и лучше оснащенному противнику.
По словам американского дипломата, на которого ссылается WP, ударами по макетам можно частично объяснить то, что россияне отчитывались об уничтожении большего количества HIMARS, чем вообще получала Украина.
В августе Forbes подсчитал, что стоимость одной ракеты "Калибр" составляет $6,5 млн.