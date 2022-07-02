CNN: Украина стала успешно применять системы HIMARS для атак на российские командные пункты

Украина стала успешно применять реактивные системы залпового огня HIMARS для атак на российские командные пункты, пишет Си-эн-эн со ссылкой на неназванного представителя минобороны США.

Пока США готовятся отправить в Украину новую партию боеприпасов для усовершенствованной ракетной системы HIMARS, украинские силы уже добились заметных успехов в использовании этих систем для поражения командных пунктов военных войск и снижения их возможностей на поле боя, рассказал журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

"Украинцам удается тщательно выбирать цели, которые подрывают усилия России более последовательно, чем если бы они использовали системы ближнего радиуса действия", - сказал чиновник в пятницу.

По его словам, украинские военные все еще совсем недолго используют HIMARS, но уже делают это эффективно - после короткого периода обучения, который недавно закончился. По меньшей мере четыре установки были уже доставлены в Украину, еще четыре обещаны властями США.

"Вы видите, как украинцы методично выбирают цели и затем точно наносят по ним удары, тем самым аккуратно снижая потенциал России", - сказал он.