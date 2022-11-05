Сразу 19 мобилизованных из Волгограда погибли в Украине в один день: попали под Хаймарс

Имена 19 погибших мобилизованных стали известны местной прессе, но на самом деле погибших намного больше, считает Казанский.

"При этом местные власти вообще никак не отреагировали на случившееся. Пушечное мясо никто не считает и никто не жалеет. Бабы еще нарожают. Главное - продолжать бессмысленную войну, потому что в Кремле так хочется", - пишет военкор Казанский.

В Волгограде празднуют

Примечательно, что на России губернатор Волгоградской области, все чиновники администрации региона и города и депутаты предпочли промолчать о ситуации с погибшими волгоградцами, чтобы не портить себе праздник. Не опубликовано до сих пор даже публичных соболезнований в связи с гибелью земляков. И даже ветераны, к которым так прислушивается губернатор Бочаров, не попросили его ввести траур и отменить праздничные и увеселительные мероприятия в Волгоградской области.



С 28 октября, и по 2 ноября, в Волгограде и других населенных пунктах региона прошли церемонии прощания с добровольцами и мобилизованными. Так:

28 октября в Волгограде простились с мобилизованным 33-летним рабочим Сергеем Горбуновым.

В субботу, 29 октября, — с мобилизованными сотрудником ЧОПа 43-летним Александром Забалуевым, 30-летним подборщиком автозапчастей Алексеем Копаневым и 32-летним автомехаником Сергеем Мартыненко.

В воскресенье, 30 октября, простились с мобилизованным 34-летним сварщиком Александром Кузьминым, 44-летним заместителем директора компании по производству металлоконструкций Михаилом Саратовцевым, 46-летним вахтовиком Евгением Макаровским, 39-летним Константином Лысенко и 29-летним добровольцем Никитой Поклонским.

В понедельник, 31 октября, в Волгограде прощались с 46-летним электромонтажником Александром Гузевым, 29-летним менеджером Сергеем Алексеевым, а в Котовском районе — с 32-летним Евгением Костриковым, в Руднянском — с 53-летним Геннадием Смирновым.

1 ноября в последний путь проводили мобилизованных оперативника уголовного розыска 36-летнего Алексея Михалева и добровольцев — 28-летнего Евгения Орлова и 28-летнего выпускника Оксфорда Александра Томарева.

2 ноября в Волгограде похоронили 25-летнего сварщика Геннадия Тарбушина, 34-летнего учителя школы искусств № 4, художника Сергея Шмелёва и 34-летнего строителя Александра Тевянова.

Военный корреспондент Денис Казанский сообщил, что сразу 19 мобилизованных из Волгоградской области погибли в Украине в один день 24 октября. По всей видимости, они попали под ракетный удар украинскими "Хаймарсами".У каждого из них были разные жизни и разные даты рождения. Но на траурных табличках была одна общая дата —