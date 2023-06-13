Генерал Сергей Горячев погиб спасаясь от наступления ВСУ: попал под Хаймарс

Z-военкоры признали гибель начальника штаба Сергея Горячева

По мнению представителей командования ОГВ (с), армия потеряла сегодня одного из самых ярких и эффективных военачальников, сочетавшего в себе высочайший профессионализм с личным мужеством», — сказано в сообщении Z-военкора Котенка.

Биография: Горячев Сергей Владимирович

Сергей Владимирович Горячев родился в 1970 году в городе Ожерелье, который расположен в Московской области.

В 1994 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2008 году окончил Общевойсковую академию Вооружённых сил Российской Федерации.

Занимал должности командира разведывательного взвода, помощника начальника разведки полка; впоследствии служил заместителем командира разведывательной роты, после этого стал командиром разведывательной роты и наконец — командиром парашютно-десантного батальона в 76-й дивизии. С 2011 по 2013 год он был заместителем командира отдельной мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа. В марте 2013 года был назначен начальником оперативной группы российских войск в Приднестровье.

С 14 ноября 2018 года (представлен личному составу 21 ноября 2018 года) — командир 201-й российской военной базы. 12 сентября 2021 года Сергей Горячев наградил танкистов 201-ой российской военной базы ведомственными медалями. В январе-феврале 2022 года полковника Сергея Горячева в 201-й российской военной базе сменил полковник Евгений Ковылин.

В начале российского вторжения на территорию Украины Горячев был командиром 5-й отдельной танковой бригады, а по ходу войны дослужился до должности начальника штаба армии. Погиб 12 июня 2023 года в ходе украинского контрнаступления в результате ракетного удара Вооружённых сил Украины по позициям российской армии в Запорожской области.

Награды:

Орден Мужества (2005)[1];

Орден «За военные заслуги» (2008)[1];

Орден «За заслуги перед Отечеством»[3].

Украинская армия полностью уничтожила штаб 35-й общевойсковой армии ВС России, в результате высокоточного удара ракеты "Хаймарс". Так, на одном из участков наступления в Запорожской области, был ликвидирован начальник штаба генерал-майор, а также ряд других российских офицеров. Это официально признано источниками оккупантов.Интересно, что первым о ликвидации Горячева заявил офицер ВС Украины Штирлиц. Управление противника в результате удара серьезно дезорганизовано. Впервые также российские пропагандисты признали тяжёлое положение ряда своих частей в результате украинского наступления.«Тяжелые бои весь вчерашний день (12 июня) шли почти по всей линии боевого соприкосновения группировки «Восток», особенно на т.н. Времьевском выступе. Тяжелая обстановка – в полосе обороны 60 и 37 мотострелковых бригад. В результате ракетной атаки противника погиб начальник штаба 35 общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев.