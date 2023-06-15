«Ждали речь генерала Ахмедова». Массовая гибель российских оккупантов на плацу в Кременной

HIMARS повлек за собой массовую гибель россиян возле Кременной

В российской армии произошла очередная массовая гибель военнослужащих после удара украинской артиллерии в районе Кременной. Об этом написали многие российские "военкоры" без указания количества погибших.

Под Кременной трагический инцидент произошел в одной из дивизий, собиравшихся пойти в наступление. Два часа люди стояли толпой на одном месте и ждали, когда командир дивизии слово свое мотивационное произнесет,– говорится в сообщении.

Однако вместо генерала российские военные дождались ударов украинских РСЗО HIMARS и артиллерии. Сообщают, что на этом направлении за несколько дней в боях пострадавших было меньше, чем "от преступной глупости командира дивизии".

"Если до середины второго года войны находятся командиры, возящие на передок колонны и выстраивающие личный состав в одну большую кучу, а затем ждут удара вражеской артиллерии, то таких командиров нужно расстреливать", – истерят пропагандисты.

Кремлевские приспешники даже начали распространять фото генерала, которого ждали погибшие военные. Оно совпадает с фото генерала-майора Сухраба Ахмедова.



Позже выяснилось, что солдат собрали, чтобы они заслушали "мотивирующую" речь российского генерала Сухраба Ахмедова по случаю Дня России, но вместо этого они услышали "прилеты" от РСЗО.



Ждали речь генерала, а заговорил HIMARS: сообщают по массовой гибели окупантов на плацу Ждали речь генерала, а заговорил HIMARS: сообщают по массовой гибели окупантов на плацу

Оккупанты ждали генерала

По информации одного из пропагандистов, говорится о 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии и генерале Ахмедове. Следует заметить, что это самое большое соединение армии России.



С декабря 2022 г. 20-й армией командует уроженец Грозного Сухраб Султанович Ахмедов, который, вместе с Мурадовым, "прославился" под Угледаром. Получил погоны генерал-майора из рук Сергея Кужугетовича Шойгу 17 февраля 2023 г.

Ранее Ахмедов вместе со своим коллегой Рустамом Мурадовым руководил группировкой войск "Восток" и береговыми войсками 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Эта бригада даже писала открытое письмо губернатору Приморского края, в котором говорилось о том, что "генерал Мурадов и его корефан-земляк Ахмедов" в попытке получить звание героя России могли потерять в Павловке до 400 человек.

Мурадов прославился отправкой российских военных на мины под Угледар, а также массовой потерей сотен единиц техники и тысяч солдат. Он получил звание героя России и отправился миротворцем в Армению.

Вероятно, говорится о Сухрабе Ахмедове / Фото рос СМИ Вероятно, говорится о Сухрабе Ахмедове / Фото рос СМИ

Общие потери России в войне

По состоянию на утро 14 июня Россия с начала своего полномасштабного вторжения в Украину потеряла 217 330 бойцов. Однако эти данные – приблизительны, ведь из-за высокой интенсивности боев трудно сосчитать точные потери оккупантов. Они могут быть значительно выше.

танков – 3 943 (+8 в сутки 13 июня);

боевых бронированных машин – 7653 (+11);

артиллерийских систем – 3783 (+17);

РСЗО – 603 (+2);

средств ПВО – 364 (+1);

самолетов – 314;

вертолетов – 300;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 3324 (+15);

крылатых ракет – 1196 (+13);

кораблей и катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6482 (+9);

специальной техники – 516 (+5). Также оккупационная армия стремительно теряет свою технику, единица которой кое-где стоит несколько миллионов долларов. В частности, украинские защитники уже испепелили:

Российская оккупационная армия потеряла в Луганской области более 200 солдат, которые готовились пойти в наступление. Они ждали речи генерала, однако случился прилет ракет Himars. Об этом рассказали в ряде российских телеграмм-каналов.