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ВСУ разнесли гостиницу «Нинель» в Херсоне, где жили сотрудники ФСБ и российские солдаты. ФОТО

05 Октября 2022, 13:30:03 924 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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ВСУ разнесли гостиницу «Нинель» в Херсоне, где жили сотрудники ФСБ и российские солдаты. ФОТО

В ночь на 5 октября 2022 в Херсоне прогремели мощные взрывы. Отмечается, что удар, вероятно, был нанесен по гостинице "Нинель", где могли жить российские оккупанты.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, а также Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины. Отель был расположен возле херсонского Центрального рынка по улице Белинского, 22. По информации разных источников, там могли жить не только российские солдаты, но и коллаборанты и сотрудники ФСБ России.

По предварительным данным, есть погибшие россияне. Украинский журналист Константин Рыженко в своем Telegram-канале заявил, что гостиница пользовалась настоящей популярностью среди оккупантов.

"Вынесли по меньшей мере 7 трупов, это то, что зафиксировали наблюдатели. Там проживали фсбшники, а само заведение имело особое отличие от Сальдо и он там имело свою долю", — написал журналист.

К тому же, в сети публикуют много фотографий с места событий. Можно заметить, что отель претерпел значительные разрушения.

Фотографии гостиницы "Нинель", на которой видны последствия удара

В Херсоне произошла ''бавовна'' в отеле, где жили ФСБшники: заведение имело особое отличие от Сальдо. Фото

Местные паблики уточняют, что речь идет об отеле на улице Белинского.

В Херсоне произошла ''бавовна'' в отеле, где жили ФСБшники: заведение имело особое отличие от Сальдо. Фото
В Херсоне произошла ''бавовна'' в отеле, где жили ФСБшники: заведение имело особое отличие от Сальдо. Фото

Оккупационная "администрация" подтвердила прилет по отелю. Марионетки Кремля через российских пропагандистов заявили, что ВСУ "нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона", традиционно умолчав о том, какие именно постояльцы там поселились.
 

В Херсоне произошла ''бавовна'' в отеле, где жили ФСБшники: заведение имело особое отличие от Сальдо. Фото
В Херсоне произошла ''бавовна'' в отеле, где жили ФСБшники: заведение имело особое отличие от Сальдо. Фото
В Херсоне произошла ''бавовна'' в отеле, где жили ФСБшники: заведение имело особое отличие от Сальдо. Фото

Напомним, чуть больше месяца назад, 3 сентября, стало известно, что ВСУ ударили по базе оккупантов в комплексе Сальдо. В результате удара по "Затерянному миру", где поселились захватчики, враг понес потери. В то же время российские пропагандисты, стоя у поврежденного здания, привычно врали, что "потерь нет".

Как сообщалось, вечером 29 августа украинские партизаны взорвали сотрудников ФСБ РФ в гостинице Цитадель во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. В это время российские силовики развлекались с проститутками. Некоторые из оккупантов спасались бегством буквально в "подштанниках".

В конце сентября в Мелитополе взорвался легковой автомобиль. Представители Сил сопротивления подорвали красный Ланос, в котором ездила предательница – директор фейкового департамента образования Елена Шапурова.

 
Тэги: война в Украине, Взрывы, Херсон, фсб, гостиница
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