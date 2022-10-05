ВСУ разнесли гостиницу «Нинель» в Херсоне, где жили сотрудники ФСБ и российские солдаты. ФОТО

Фотографии гостиницы "Нинель", на которой видны последствия удара

В ночь на 5 октября 2022 в Херсоне прогремели мощные взрывы. Отмечается, что удар, вероятно, был нанесен по гостинице "Нинель", где могли жить российские оккупанты.Об этом сообщают местные Telegram-каналы, а также Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины. Отель был расположен возле херсонского Центрального рынка по улице Белинского, 22. По информации разных источников, там могли жить не только российские солдаты, но и коллаборанты и сотрудники ФСБ России.По предварительным данным, есть погибшие россияне. Украинский журналист Константин Рыженко в своем Telegram-канале заявил, что гостиница пользовалась настоящей популярностью среди оккупантов."Вынесли по меньшей мере 7 трупов, это то, что зафиксировали наблюдатели. Там проживали фсбшники, а само заведение имело особое отличие от Сальдо и он там имело свою долю", — написал журналист.К тому же, в сети публикуют много фотографий с места событий. Можно заметить, что отель претерпел значительные разрушения.

Местные паблики уточняют, что речь идет об отеле на улице Белинского.

Оккупационная "администрация" подтвердила прилет по отелю. Марионетки Кремля через российских пропагандистов заявили, что ВСУ "нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона", традиционно умолчав о том, какие именно постояльцы там поселились.



Напомним, чуть больше месяца назад, 3 сентября, стало известно, что ВСУ ударили по базе оккупантов в комплексе Сальдо. В результате удара по "Затерянному миру", где поселились захватчики, враг понес потери. В то же время российские пропагандисты, стоя у поврежденного здания, привычно врали, что "потерь нет".

Как сообщалось, вечером 29 августа украинские партизаны взорвали сотрудников ФСБ РФ в гостинице Цитадель во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. В это время российские силовики развлекались с проститутками. Некоторые из оккупантов спасались бегством буквально в "подштанниках".



В конце сентября в Мелитополе взорвался легковой автомобиль. Представители Сил сопротивления подорвали красный Ланос, в котором ездила предательница – директор фейкового департамента образования Елена Шапурова.