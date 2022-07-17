Херсонского коллаборанта Сальдо могла отравить ФСБ. После глотка коньяка он впал в кому – Хлань

Сальдо 4 июля объявил о создании в Херсоне "правительства".

Контекст:

В Херсонской области активно действует украинское сопротивление.

22 июня в Голой Пристани Херсонской области автомобиль сотрудничающего с оккупантами народного депутата Украины Алексея Ковалева подорвали.

30 июня коллаборант впервые после инцидента появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости". Лежа на больничной койке, Ковалев назвал подрыв своего авто "диверсией украинских спецслужб".

22 июня в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал. 24 июня взорвали машину "главы управления семьи, молодежи и спорта" оккупационной администрации Дмитрия Савлученко, он погиб.

27 июня активисты развесили в Херсоне листовки, адресованные руководителям оккупационной "администрации" Херсонской области Сальдо и Кириллу Стремоусову. "Кирилл, выбери что-то для себя", "Вова, как с тобой разобраться?" – написано на листовках, под текстом изображены веревочная петля, пистолет и взрывающийся автомобиль.

Оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.

Назначенный российскими оккупационными властями "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо отравился, сообщил 16 июля в Fаcebook депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань."Сальдо могли отравить "свои", а точнее, ФСБ. Есть информация, что в тот день, когда ему стало плохо, предатель пил презентованный из Москвы коньяк. Называют даже стоимость бутылки – $2,5 тыс. Якобы Сальдо выпил – и сразу стало плохо", – написал он.Депутат разместил в YouTube видео своего расширенного комментария "Апостроф TV" о ситуации на оккупированной территории региона, во время которого он сообщил, что Сальдо в коме после употребления 100 граммов коньяка.Хлань также не исключил версию, что отравить Сальдо могли партизаны."В конце концов, большой разницы нет, от чего умрет этот коллаборант, лишь бы скорее – никому его не жалко", – подчеркнул депутат облсовета.Тогда, большинство позиций в нелегитимном органе власти получили российские граждане, "возглавил" незаконный орган Сергей Елисеев, а должность "вице-премьера по сельскому хозяйству" занимает коллаборант Алексей Ковалев, ранее состоявший в парламентской фракции "Слуга народа".Сам Сальдо "руководит" регионом в должности "губернатора" с конца апреля, в связи с чем ему сообщено о подозрении в госизмене.Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 5 июля пообещал, что "херсонским гауляйтерам" не будет покоя ни в одном уголке земли.