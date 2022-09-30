В Херсоне ликвидирован полковник ФСБ Алексей Катериничев - первый зам главы оккупационной областной администрации

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Представитель оккупационных властей Херсонской области Украины Алексей Катериничев сегодня погиб в результате точечного удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS.Об этом заявил заместитель главы так называемой военно-гражданской администрации (ВГА) оккупированной области Кирилл Стремоусов.По его словам, в ночь на 30 сентября в здание в центре Херсона, в котором проживал Катериничев, попали две ракеты.В оккупационной администрации погибший занимал должность первого заместителя главы ВГА по безопасности.По сведениям Общественной палаты РФ, Катериничев провел на своем посту в Херсонской области полтора месяца. До этого назначения он в течение 25 лет проходил военную службу в пограничных войсках и подразделениях ФСБ — имел звание полковника.С 2021 года работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Проверить или официально подтвердить информацию о гибели Катериничева на данный момент невозможно, сообщения российских пропагандистов могут быть дезинформацией.

Недавно сообщалось, что заместитель гауляйтера Новой Каховки Херсонской области Виталий Гура умер, после того как неизвестный расстрелял его из пистолета. Позже пропагандисты РФ заявили, что "гибель" Гуры была инсценировкой ФСБ.

По неподтвержденной официально информации, в собственном доме во временно оккупированной Россией Голой Пристани Херсонской области якобы убит коллаборационист – бывший нардеп IX созыва Рады Алексей Ковалев.

24 августа в пгт Михайловка на временно оккупированной части Запорожской области взорвался в автомобиле местный гауляйтер россиян Иван Сушко.

Катериничев Алексей Викторович

первый заместитель начальника ФГКУ “Центр по проведению спасательных операций особого риска “Лидер”

Родился 30 июня 1974 г. в г. Рыбинск, Ярославской области.

В 1991 г. закончил Уссурийское суворовское военное училище.

В 1996 г. закончил Голицынский военный институт пограничных войск Российской Федерации с золотой медалью.

В 2004 г. закончил Пограничную академию ФСБ России с отличием.

Награжден: тремя орденами Мужества, медалью "За отличие в охране государственной границы" и другими ведомственными наградами.

08.1992 г. – 10.1992 г. - курсант Новосибирского высшего военно-политического училища.

10.1992 г. – 07.1996 г. - курсант Голицынского военного института пограничных войск Российской Федерации.

07.1996 г. – 2001 г. - служба в Федеральной пограничной службе Российской Федерации.

2001 г. – 2021 г. - служба на различных должностях в Федеральной службе безопасности Российской Федерации.

04.2021 г. – по н/время - первый заместитель начальника ФГКУ “Центр по проведению спасательных операций особого риска “Лидер”.

Принимал участие в более 20-ти контртеррористических операциях.

март - апрель 2021 г. - принимал участие в спасательной операции по подъему вертолета Ка-32 МЧС России в Куршском заливе Балтийского моря Калининградской области.

май - июль 2021 г. - проведение водолазных работ, связанных с обезвреживанием взрывоопасных предметов, на подводном потенциально опасном объекте в Балтийском море Калининградской области.



30.09.2022 г. – ликвидирован в Херсоне.

Женат. Дети: дочь и сын.