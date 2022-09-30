В Херсоне ликвидирован полковник ФСБ Алексей Катериничев - первый зам главы оккупационной областной администрации

Проверить или официально подтвердить информацию о гибели Катериничева на данный момент невозможно, сообщения российских пропагандистов могут быть дезинформацией.
первый заместитель начальника ФГКУ “Центр по проведению спасательных операций особого риска “Лидер”
Родился 30 июня 1974 г. в г. Рыбинск, Ярославской области.
В 1991 г. закончил Уссурийское суворовское военное училище.
В 1996 г. закончил Голицынский военный институт пограничных войск Российской Федерации с золотой медалью.
В 2004 г. закончил Пограничную академию ФСБ России с отличием.
Награжден: тремя орденами Мужества, медалью "За отличие в охране государственной границы" и другими ведомственными наградами.
08.1992 г. – 10.1992 г. - курсант Новосибирского высшего военно-политического училища.
10.1992 г. – 07.1996 г. - курсант Голицынского военного института пограничных войск Российской Федерации.
07.1996 г. – 2001 г. - служба в Федеральной пограничной службе Российской Федерации.
2001 г. – 2021 г. - служба на различных должностях в Федеральной службе безопасности Российской Федерации.
04.2021 г. – по н/время - первый заместитель начальника ФГКУ “Центр по проведению спасательных операций особого риска “Лидер”.
Принимал участие в более 20-ти контртеррористических операциях.
март - апрель 2021 г. - принимал участие в спасательной операции по подъему вертолета Ка-32 МЧС России в Куршском заливе Балтийского моря Калининградской области.
май - июль 2021 г. - проведение водолазных работ, связанных с обезвреживанием взрывоопасных предметов, на подводном потенциально опасном объекте в Балтийском море Калининградской области.
30.09.2022 г. – ликвидирован в Херсоне.
Женат. Дети: дочь и сын.