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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Сентябрь » 30 » 12:49:11

В Херсоне ликвидирован полковник ФСБ Алексей Катериничев - первый зам главы оккупационной областной администрации

Сегодня, 12:49:11 319 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Херсоне ликвидирован полковник ФСБ Алексей Катериничев - первый зам главы оккупационной областной администрации

Представитель оккупационных властей Херсонской области Украины Алексей Катериничев сегодня погиб в результате точечного удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS. 

Об этом заявил заместитель главы так называемой военно-гражданской администрации (ВГА) оккупированной области Кирилл Стремоусов.

По его словам, в ночь на 30 сентября в здание в центре Херсона, в котором проживал Катериничев, попали две ракеты.

В оккупационной администрации погибший занимал должность первого заместителя главы ВГА по безопасности.

По сведениям Общественной палаты РФ, Катериничев провел на своем посту в Херсонской области полтора месяца. До этого назначения он в течение 25 лет проходил военную службу в пограничных войсках и подразделениях ФСБ — имел звание полковника. 

С 2021 года работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Проверить или официально подтвердить информацию о гибели Катериничева на данный момент невозможно, сообщения российских пропагандистов могут быть дезинформацией. 

  • Недавно сообщалось, что заместитель гауляйтера Новой Каховки Херсонской области Виталий Гура умер, после того как неизвестный расстрелял его из пистолета. Позже пропагандисты РФ заявили, что "гибель" Гуры была инсценировкой ФСБ.
  • По неподтвержденной официально информации, в собственном доме во временно оккупированной Россией Голой Пристани Херсонской области якобы убит коллаборационист – бывший нардеп IX созыва Рады Алексей Ковалев.
  • 24 августа в пгт Михайловка на временно оккупированной части Запорожской области взорвался в автомобиле местный гауляйтер россиян Иван Сушко.

Катериничев Алексей Викторович

первый заместитель начальника ФГКУ “Центр по проведению спасательных операций особого риска “Лидер”

Родился 30 июня 1974 г. в г. Рыбинск, Ярославской области.

В 1991 г. закончил Уссурийское суворовское военное училище.

В 1996 г. закончил Голицынский военный институт пограничных войск Российской Федерации с золотой медалью.

В 2004 г. закончил Пограничную академию ФСБ России с отличием.

Награжден: тремя орденами Мужества, медалью "За отличие в охране государственной границы" и другими ведомственными наградами.

08.1992 г. – 10.1992 г. - курсант Новосибирского высшего военно-политического училища.

10.1992 г. – 07.1996 г. - курсант Голицынского военного института пограничных войск Российской Федерации.

07.1996 г. – 2001 г. - служба в Федеральной пограничной службе Российской Федерации.

2001 г. – 2021 г. - служба на различных должностях в Федеральной службе безопасности Российской Федерации.

04.2021 г. – по н/время - первый заместитель начальника ФГКУ “Центр по проведению спасательных операций особого риска “Лидер”.

Принимал участие в более 20-ти контртеррористических операциях.

март - апрель 2021 г. - принимал участие в спасательной операции по подъему вертолета Ка-32 МЧС России в Куршском заливе Балтийского моря Калининградской области.

май - июль 2021 г. - проведение водолазных работ, связанных с обезвреживанием взрывоопасных предметов, на подводном потенциально опасном объекте в Балтийском море Калининградской области.

30.09.2022 г. – ликвидирован в Херсоне.

Женат. Дети: дочь и сын.

Тэги: фсб, погиб, Херсон, некролог
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