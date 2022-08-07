ВСУ ликвидировали Николая Горбаня - подполковника спецназа ФСБ

Украинские военные ликвидировали подполковника ФСБ РФ Николая Горбаня. Об этом сообщил у себя в Facebook журналист Антон Павлушко, опубликовав фото с его мемориалом в здании ведомства.Судя по некрологу, Горбань Николай Александрович, 17.12.1985 года рождения, работавший начальником 4 отделения 1 отдела Управления специальных операций Центра специального назначения ФСБ России, был уничтожен еще 2 августа, однако где именно и при каких обстоятельствах, не уточняется.«Интересно, где и что произошло 2 августа, что целого подполковника ФСБ убрали. Это где-то уровень военного полковника/генерал-майора», — отметил Павлушко.Известно, что подполковник Горбань родился в г. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР в семье военнослужащего. Желая продолжить семейную традицию, в 2003 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2005 году после окончания с отличием военного ВУЗа проходил службу в должности заместителя командира группы специального назначения 45 отдельного гвардейского полка специального назначения ВДВ.Дал свое согласие на перевод в Центр специальных операций ФСБ России и в 2009 году был назначен на должность оперуполномоченного 1 отдела Управления специальных операций. Воевал в Сирии, имеет два "Ордена Мужества".По состоянию на утро 7 августа потери личного состава противника составляют около 42 200 человек. Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали российского летчика, заместителя начальника 344-го центра БПиП летного состава армейской авиации полковника Василия Клещенко.