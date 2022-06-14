Автомобиль Владимира Сальдо был взорван в Херсоне. ОБНОВЛЕНО

По информации Немировского, Сальдо и его охранники в момент взрыва находились в автомобиле и сейчас их везут в реанимацию.

Ждем подтверждения информации.

ОБНОВЛЕНО в 16:20

Позже, колаборант Сальдо опроверг новость о своей кончине. Он сообщил, что «находится в добром здравии и продолжает работу по восстановлению мирной жизни в регионе и подготовке к воссоединению с Россией».



Сегодня 14 июня появилась информация, что в Херсоне возле здания обладминистрации взорван служебный автомобиль главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.Об этом только что сообщил экс-депутат и служащий ВСУ Андрей Немировский