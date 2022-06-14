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Главная » Новости » Происшествия » 2022 » Июнь » 14 » 15:39:20

Автомобиль Владимира Сальдо был взорван в Херсоне. ОБНОВЛЕНО

Вчера, 15:39:23 865 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Автомобиль Владимира Сальдо был взорван в Херсоне. ОБНОВЛЕНО

Сегодня 14 июня появилась информация, что в Херсоне возле здания обладминистрации взорван служебный автомобиль главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

Об этом только что сообщил экс-депутат и служащий ВСУ Андрей Немировский 
 
По информации Немировского, Сальдо и его охранники в момент взрыва находились в автомобиле и сейчас их везут в реанимацию.
 
Ждем подтверждения информации.

ОБНОВЛЕНО в 16:20

Позже, колаборант Сальдо опроверг новость о своей кончине. Он сообщил, что «находится в добром здравии и продолжает работу по восстановлению мирной жизни в регионе и подготовке к воссоединению с Россией». 
 
Тэги: сальдо, взрыв, Херсон
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