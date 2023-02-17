Госдеп США поддержал удары Украины по военным объектам в Крыму

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по российским военным объектам в аннексированном Крыму. Об этом она заявила, выступая 16 февраля по видеосвязи в Центре Карнеги.

«Россия построила в Крыму массу военных сооружений, это законные цели, по которым Украина наносит удары, и мы поддерживаем это. Украина не будет находиться в безопасности, пока Крым как минимум не будет демилитаризован», — заявила Нуланд.

Она добавила, что даже после завершения войны США продолжат оказывать военную помощь Украине, поскольку нет уверенности, что Россия не возобновит конфликт.



Также Нуланд заявила, что США и союзники сформируют в Украине «вооруженные силы будущего», которые бы сдерживали Россию после окончания нынешней войны - системы ПВО, высококлассные пограничные силы, патрулирование собственных морских вод.



Отвечая на вопрос ведущего, не опасаются ли в Вашингтоне пересечь какие-либо проведенные Кремлем "красные линии", оказывая поддержку Украине, в частности если в Киеве решат вернуть военным путем захваченный Россией в 2014 году Крым, замглавы американской дипломатии сказала, что США никогда не признавали Крым российским и Украине принадлежит вся ее территория в пределах международно признанных границ.

По словам Нуланд, после оккупации Крыма Россия превратила полуостров в свой военный плацдарм, расположив там боевые мощности, склады вооружений и командные центры, которые угрожают и будут угрожать безопасности Украины до той поры, пока там находятся.

Эти военные объекты, которые Россия разместила в Крыму, США рассматривают как легитимные цели и поддерживают нанесение украинской армией ударов по ним, сказала замгоссекретаря.

"Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это. Украина никогда не будет в безопасности, пока Крым - как минимум - не демилитаризован", - сказала Нуланд.

При этом Нуланд добавила, что прежде чем подойти к вопросу о Крыме, украинским военным необходимо еще вернуть значительные территории. "И именно на этом они сейчас сосредоточены", - заключила она.

Тем временем в МИД РФ уже отреагировали на слова Нуланд про Крым: «одобрение ударов по Крыму это то же самое, что подталкивание украинцев к атаке на Москву или Владивосток».