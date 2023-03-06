ВСУ, возможно, впервые применили ОТРК «Гром-2» по аэродрому в Крыму

Что такое ракетный комплекс «Гром-2»

Как такое возможно во время войны?

В субботу 4 марта в районе 16.00 ВСУ нанесли точный ракетный удар по крымскому аэродрому в Гвардейском, временно оккупирован Россией. Оккупанты тут-же сообщили, что их подразделения ПВО отразили налёт: пострадавших нет, а обломки упали за пределами военных объектов.По данным различных источников, ВСУ применили реактивный беспилотник Ту-141 «Стриж», оснащенный взрывным устройством с поражающими элементами. Считается, что БЛА советского типа был подбит на подлете к аэродрому. Но есть основания полагать, что это был не «Стриж».Судя по кадрам, на месте падения образовалась воронка глубиной до пяти метров: БЛА с малой боевой частью едва бы мог стать причиной такой сильной детонации.Украинские «Стрижи», в основном, предназначены для точечных ударов по местам базирования вражеской авиации или складам с боеприпасами, как это было при атаках на российский Энгельс. Для подобных целей заряд большой мощности не требуется. Да, воронка могла появиться при падении в почву с рыхлым грунтом, однако в данном конкретном случае ситуация может быть иной.ВСУ скорее-всего применили для обстрела временно оккупированного Крыма оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2» собственного производства. В украинских СМИ в преддверии удара появились новости об успешной разработке ОТРК, превышающем возможности американских РСЗО HIMARS.По нашим данным, расчет ОТРК «Гром-2» мог провести запуск баллистической ракеты из района поселка Тузлы в Одесской области. Расстояние до Гвардейского составило около 320 км, а боевая часть от баллистической ракеты массой 480 кг запросто могла оставить воронку такой глубины. При этом максимальная дальность пуска этого комплекса может составлять и 500 километров.В Украине на предприятиях ВПК активно развивали продукцию собственного производства ещё до начала полномасштабной войны с Россией. Однако у промышленников возникали проблемы как при работе над РСЗО «Ольха», так и ОТРК «Гром» — часть испытаний не были успешными.На фоне продолжающейся войны украинцы интенсифицировали собственные разработки: к делу подключились специалисты, начали завозить запчасти, компоненты и схемы. Подобная «модернизация» коснулась харьковских заводов «Хартрон» и «Коммунар», где велись разработки ракетного вооружения.Та же в боевые подразделения ВСУ поставляется «Ольха»: улучшенная реактивная система залпового огня на базе советской РСЗО "Смерч". Две пусковые установки стоят на балансе 15 реактивного полка в Благодатном, а ещё две — на вооружении 107 реабр в Северске. То же самое происходит с «Громом»: на данный момент проходит апробация ОТРК.В новом 2023 году всё более современное вооружение появляется в рядах украинской армии. Это вполне логичный виток развития войны, поэтому пока ещё пробные удары ОТРК не удивительны.Наличием комплексов малой или средней дальности украинского производства и ударами по российским территориям будет намного легче оправдать дальнейшие поставки американских дальнобойных ракет ATACMS к HIMARS и крылатых ракет.