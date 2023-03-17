Роют окопы в Евпатории. РФ усиленно готовит Крым к обороне. ВИДЕО

«Инфраструктура на временно оккупированном полуострове поддерживается в боевой готовности. В Крыму находится мощный сухопутный и авиационный компонент. К примеру, это около 90 боевых самолетов, 60 боевых вертолетов. Создана оборонная группировка, осуществляющая мероприятия по обустройству фортификационных сооружений, линии обороны. Они готовятся к оборонным действиям на территории полуострова», – сказал Скибицкий.

Он также прокомментировал видео с выкопанными вдоль крымских пляжей окопами и траншеями.

«Они выбрали наиболее опасные направления, где может быть проведена морская десантная операция, и сейчас именно там осуществляют подготовку оборонительных рубежей», - сказал представитель разведки.



Ранее в сети появилось видео, на котором показано, как утверждается, строительство окопов у моря в Евпатории.



На видео - укреплённые деревом траншеи с отверстиями, выходящими к морю. Автор видео заявляет, что по всему Крыму вырыто 200 км таких окопов.

Власть РФ начала усиленно готовить окуппированный полуосторв Крым к обороне. Там уже построили фортификационные сооружения и создана оборонная группировка с пехотой и авиацией, заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.