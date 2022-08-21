Аннексированный Крым потерял половину туристов из-за войны в Украине

Аннексированный Россией Крым по итогам сезона потерял половину загрузки по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил “Прайм” со сылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина.

В прошедший вторник Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов южной и центральной России до 23 августа. Они были введены 24 февраля и регулярно продляются. Среди прочих в числе этих аэропортов - воздушная гавань в Симферополе.

В итоге в этом году 95% туристов прибыли в Крым из России на машине, еще 5% - железнодорожным транспортом (хотя РЖД все время увеличивала количество поездов на полуостров).

“В прошлом году на полуостров приехали на машинах 60-62% туристов, а остальные прилетели”, - пояснил Ромашкин.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что после событий в Джанкое некоторые российские компании, которые продавали туры в Крым, отмечают падение объема новых бронирований на 25%.