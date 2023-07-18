Российские туристы начали отказываться от поездок в Крым, после подрыва моста

В понедельник, 17 июля, аннулируют туры больше туристов, чем обычно, сказал представитель турфирмы «Алеан». Он уточнил, что в первую очередь отменяются поездки с бронью на ближайшие даты в июле.

Похожую оценку ситуации дал и гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. «Те туристы, которые заезжают сегодня и завтра, в основном, аннулируют туры или переносят их на более поздние даты», - сказал «Агентству» Ромашкин.

Туры на 20 июля и после пока не аннулируют, но новых бронирований на конец июля и август стало меньше, уточнил Ромашкин. О том, что туры в Крым продолжают бронировать, говорят и в «Алеал»: «Есть и новые заявки с датами заездов начиная со следующей недели и по сентябрь включительно».

Контекст

Уже известно, что туризм в Крыму сильно пострадал из-за продолжающейся второй год войны. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), отели в Крыму сейчас загружены на 50-80% (в реальности на 30%-50%). Турфирма «Алеал» говорит о средней загрузке в 50%.

Ромашкин сказал «Агентству» о загрузке крымских отелей на 65-70%, добавив, что она активно росла последние 2-3 недели.

В ближайшие дни, по данным РСТ, выехать из Крыма должны были около 20 тысяч туристов и примерно такое же количество планировали отправиться туда на отдых.

После атаки морских беспилотников в ночь на понедельник у Крымского моста практически обрушился пролет дороги из Крыма. Однако и пролет дороги в Крым также поврежден.

После этого добраться из Краснодарского края в Крым стало возможно только на общественном транспорте (поезде, электричке, автобусе). Автомобилистам рекомендовали добираться в Крым, а также из Крыма через «сухопутный мост», то есть оккупированные территории в Донецкой, Запорожской и Херсонской области. Практически сразу на этой трассе возникли многокилометровые пробки.



​​​​​​Ожидается, что на ремонт и восстановление моста уйдет три-четыре недели.

После подрыва Крымского моста российские туристы начали аннулировать туры на оккупированный полуостров. Они переносят поездки на более поздний срок либо вместо Крыма едут в Краснодарский край, рассказали «Агентству» представители российских турфирм.